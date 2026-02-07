Apoteósico 1-2 de Colombia en la jornada inaugural del Tour de Omán con Juan Sebastián Molano 1° y Fernando Gaviria 2°

En una definición espectacular, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) ganó la primera etapa del Tour de Omán, luego de recorrer 170,9 kilómetros en la Península Arábiga. El sprinter paipano le ganó el duelo a su compatriota Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) que terminó 2°.

Molano se mostró muy rápido en la definición y a medida que la velocidad aumentó en los últimos kilómetros fue guiado por el portugués Rui Oliveira. Ya con el sprint lanzado, Gaviria aceleró en busca del triunfo en una larga recta, pero finalmente tuvo que ceder ante el boyacense.

En cuanto a los tres colombianos del Movistar Team, Einer Rubio finalizó 47°, Nairo Quintana 49° y Diego Pescador 51°, los tres en el pelotón con el mismo tiempo del ganador.

La fuga del día la protagonizaron el polaco Patryk Goszczurny (Team Visma | Lease a Bike) y los españoles José Luis Faura (Burgos Burpellet BH) y Alex Díaz (Caja Rural – Seguros RGA), quienes trabajaron mancomunadamente y alcanzaron una buena ventaja rápidamente.

Los equipos de los sprinters lideraron la persecución, marcando el ritmo en el pelotón. A medida que se acercó la línea de meta, el ritmo en el lote aumentó cada vez más, disminuyendo las posibilidades de los escapados, que fueron capturados en la parte final.

La carrera del oriente medio continuará este domingo con la segunda etapa, saliendo de Al Rustaq Forty terminando en Yitti Hills sobre 191,4 kilómetros, que tendrá un pequeño repecho sobre el final de 1,8 km al 5,4 por ciento.



Juan Sebastián Molano, ganador de la primera etapa del Tour de Omán 2026. (Foto © UAE)

Tour of Oman (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Ministry of Tourism – Bimmah Sink Hole (170,9 km)