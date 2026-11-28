La Unión Ciclista de México (UCMEX) anunció la reprogramación del Mex Tour y la Clásica de la República, competencias del calendario UCI que estaban previstas para disputarse en enero de 2027, pero que finalmente se llevarán a cabo durante el segundo semestre de ese año debido a cuestiones presupuestales.

Pese a que ambas pruebas todavía aparecen en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con fechas correspondientes a enero de 2027, la federación mexicana confirmó el aplazamiento a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Con el objetivo de asegurar una ejecución impecable y ofrecer una experiencia de clase mundial, informamos que el Mex Tour y la Clásica de la República se reagendarán para el segundo semestre de 2027”, señaló la UCMEX en su comunicado.

Asimismo, la entidad explicó que la decisión responde a una solicitud de los patrocinadores, con el propósito de coordinar los recursos disponibles y los tiempos presupuestales. “Esta decisión responde a una solicitud fundada de nuestros patrocinadores y de los gobiernos anfitriones, para alinear recursos y tiempos presupuestales, y así construir eventos aún más sólidos y espectaculares”, añadió la Unión Ciclista de México, que buscará garantizar mejores condiciones para la realización de ambas competencias.