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Aplazado el Mex Tour para el segundo semestre de 2027
La Unión Ciclista de México (UCMEX) anunció la reprogramación del Mex Tour y la Clásica de la República, competencias del calendario UCI que estaban previstas para disputarse en enero de 2027, pero que finalmente se llevarán a cabo durante el segundo semestre de ese año debido a cuestiones presupuestales.
Pese a que ambas pruebas todavía aparecen en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con fechas correspondientes a enero de 2027, la federación mexicana confirmó el aplazamiento a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
“Con el objetivo de asegurar una ejecución impecable y ofrecer una experiencia de clase mundial, informamos que el Mex Tour y la Clásica de la República se reagendarán para el segundo semestre de 2027”, señaló la UCMEX en su comunicado.
Asimismo, la entidad explicó que la decisión responde a una solicitud de los patrocinadores, con el propósito de coordinar los recursos disponibles y los tiempos presupuestales. “Esta decisión responde a una solicitud fundada de nuestros patrocinadores y de los gobiernos anfitriones, para alinear recursos y tiempos presupuestales, y así construir eventos aún más sólidos y espectaculares”, añadió la Unión Ciclista de México, que buscará garantizar mejores condiciones para la realización de ambas competencias.
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¡Recordar es Vivir! Le damos un vistazo a todos los títulos de los escarabajos en la Vuelta a Chiriquí
Desde su creación en 1981, la Vuelta a Chiriquí, el evento referencia del ciclismo en Panamá, ha sido testigo de un gran duelo entre colombianos, panameños y costarricenses. Pese a no ser una prueba del calendario UCI, es la carrera ciclística con más historia del vecino país.
Colombia cuenta con 22 títulos, el primero de ellos llegó de la mano de José Manuel Cuevas en 1982 y el último con el boyacense Marco Tulio Suesca, quien la ganó en 2022, corriendo para el equipo Ciclo Express-Constructora Jaramillo.
Los escarabajos han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones de las décadas de los 80 y los 90, en las que se sumaron más de 20 podios en la tradicional carrera panameña.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prueba más importante de Panamá y con gran prestigio en Centroamérica.
CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A CHIRIQUÍ
1982 🥇 José Manuel Cuevas
1983 🥇 Alirio Chizabas
1984 🥇 Omar ‘El Zorro’ Hernández
1986 🥇 Edgar Sánchez
1987 🥇 Edgar Sánchez
1988 🥇 José Vicente Díaz
1989 🥇 Óscar Maldonado
1991 🥇 Óscar Maldonado
1993 🥇 Gustavo Wilches
1994 🥇 Carlos Cabrera
1997 🥇 Uberlino Mesa
1998 🥇 Hernán Darío Muñoz
2000 🥇 Libardo Niño
2001 🥇 Ubaldo Mesa
2004 🥇 Héctor Mesa
2007 🥇 Diego Calderón
2009 🥇 Edwar Stiber Ortiz
2010 🥇 Fredy Piamonte
2014 🥇 Róbigzon Oyola
2016 🥇 Edwin Carvajal
2018 🥇 Didier Chaparro
2022 🥇 Marco Tulio Suesca
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Harold Tejada informa sobre investigación relacionada con su pasaporte biológico
El pedalista huilense Harold Tejada ha sido suspendido de manera provisional tras la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra por parte de la International Testing Agency (ITA).
La medida fue adoptada en representación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), apartando al deportista de las competencias oficiales mientras avanzan las respectivas pesquisas.
Según explicó el propio corredor, la investigación está relacionada con su pasaporte biológico. El escarabajo publicó un comunicado que les presentamos a continuación.
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Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Sharith Amézquita se impone en el segundo capítulo con Zara Lamprea de líder
En un final lleno de emociones, Sharith Amézquita (Team Bacx) ganó de la primera etapa en línea de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 en la categoría juvenil, disputada sobre 51 kilómetros entre la localidad de Macanillo y el municipio de Páramo.
En cuanto a la clasificación general, la primera posición siguió en manos de Zara Sofía Lamprea (Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC), ganadora de la contrarreloj inicial y quien defendió el liderato sin complicaciones.
Con relación a la categoría prejuvenil, la caldense Sofía Alonso (Liga de Caldas) mantuvo su racha ganadora y también salió victoriosa en el segundo día de competencia.
La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este sábado con la disputa de la tercera etapa, una jornada ondulada de 61 kilómetros entre los municipios de Oiba y Curití.
CLASIFICACIONES COMPLETAS