Antoine L’Hote se consagró campeón del Tour de la Región Pays de la Loire; Miguel Ángel Marín se destacó en la jornada final

El Tour de la Región Pays de la Loire lo ganó Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team). El francés, de 20 años, que ganó una etapa en la carrera francesa, se apoderó del liderato en la jornada final, disputada entre las localidades francesas de Brûlon y Le Mans.

El podio de la carrera francesa lo completaron el danés Alexander Kamp (Uno-X Mobility) y el neozelandés Corbin Strong (NSN Cycling Team), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.



Miguel Ángel Marín se destacó en la última etapa del Tour de la Región Pays de la Loire 2026. (Foto © @paysdelaloire)

En cuanto a los dos colombianos en competencia, el joven Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) hizo parte de la fuga del día en el último día, pero en los kilómetros finales fue neutralizado por el pelotón, mientras que el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) no tomó la salida.

La jornada final la ganó el corredor galo Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team), quien fue el más fuerte en el tramo rompe-piernas, logrando su primera victoria en la temporada, luego de recorrer 179,5 kilómetros en territorio francés.