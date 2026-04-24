Antioquia y Valle se disputan el título del Campeonato Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil en Bucaramanga

Segundo día en el Campeonato Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil 2026, que se disputa en Bucaramanga, y sigue el mano a mano entre Antioquia y el Valle del Cauca, que sumó tres medallas de oro, ratificando su protagonismo en el certamen.

La delegación vallecaucana logró coronar como nuevos campeones nacionales a Sheylin Gómez, en la prueba de scratch juvenil; Juan Felipe Peláez, en la velocidad prejuvenil; y José Miguel Cardona, en la eliminación prejuvenil.



🏆 José Miguel Cardona, 🥈 Luis Miguel Quiros, 🥉 Frank Miranda, en el podio de la eliminación prejuvenil. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)

Además, el Valle consiguió importantes resultados adicionales: medalla de bronce en la velocidad juvenil con Juan Miguel Rojas; bronce en el ómnium juvenil con Mariana Jiménez; medalla de plata en la velocidad juvenil con Daniel Mauricio García; y bronce en la prueba por puntos prejuvenil con Lousiana Valencia.

Con estos resultados, el Valle del Cauca se ubica en la segunda posición de la tabla general de medallas, con un total de 14 preseas: 5 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, manteniéndose en la pelea por el liderato del campeonato, que reúne a las principales ligas del país.

“Estamos llegando muy rápido a los objetivos que nos trazamos desde el momento de asumir este proceso en la Liga”, dijo Jarlinson Pantano, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle.

Hoy el velódromo Alfonso Flórez de Bucaramanga acogerá la tercera jornada de competencias de pista en el Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil 2026, que se desarrolla del 21 al 26 de abril con la participación de más de 280 ciclistas de todo el país.

RESULTADOS COMPLETOS SEGUNDA JORNADA

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca