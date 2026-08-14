Angie Mariana Londoño ganó la jornada inaugural de la Vuelta a Guatemala Femenina

Empezaron las emociones de la Vuelta a Guatemala Femenina con buenas noticias para el ciclismo colombiano. La antioqueña Angie Mariana Londoño (Asociación de Sololá) se adjudicó la primera etapa de la prueba que se corrió en Parramos, municipio situado en el departamento de Chimaltenango.

La jornada inaugural, que presentó un recorrido ondulado 97,5 kilómetros, fue acorde para las condiciones de la pedalista nacional que terminó siendo la más fuerte en la definición. Segunda se reportó la estadounidense Galen Bolard (Competitive Edge Racing) a cuatro segundos y tercera ingresó a la meta la ecuatoriana Marcela Peñafiel (Best PC Hino – Chía) a cinco segundos de la colombiana.



Angie Mariana Londoño, en lo más alto del podio de la primera etapa de la Vuelta a Guatemala Femenina 2026. (Foto © Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala)

La nueva edición 23 de la carrera chapina, de categoría UCI 2.2, una de las más importantes de Centroamérica, arrancó con un pelotón de 54 pedalistas de 10 equipos, donde sobresalen 8 colombianas.

La carrera guatemalteca para mujeres, continuará este viernes con la segunda etapa, una jornada ondulada 95,3 kilómetros, que se llevará a cabo entre Santa Lucía Utatlán y la Cumbre María Tecún, cerca de la localidad de Senyabá, en un final montañoso.

Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 1 | Parramos – Parramos (97,5 km)

1 Angie Mariana Londoño Asociación de Sololá 2:43:35 2 Galen Bolard Competitive Edge Racing 0:04 3 Marcela Peñafiel Best PC Hino – Chía 0:05 4 Gabriela Soto Team Macizo – Banrural 0:07 5 Ashley Frye Competitive Edge Racing 0:13 6 Elvia Cárdenas Team Macizo – Banrural 0:13 7 Gergana Stoyanova Team Macizo – Banrural 0:17 8 Diana Rodríguez Castelli Deluxe RedHook 0:17 9 Juanita Salcedo Azteca Cycling Team 0:19 10 Adriana Molina Best PC Hino – Chía 0:19