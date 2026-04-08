Angie Mariana Londoño consigue su segundo triunfo consecutivo en la Clásica de Anapoima 2026

En otra gran actuación, Angie Mariana Londoño (Equipo Mixto) se impuso en la primera etapa en línea de la Clásica de Anapoima 2026. La pedalista antioqueña, que también ganó la crono, conquistó su segundo triunfo consecutivo en la ronda cundinamarquesa.

La victoria de la carmelitana en esta segunda jornada la cumplió después de 1 hora, 46 minutos y 8 segundos. En el segundo puesto arribó Lesly Aguirre (Team Boyacá es para Vivirla) y tercera ingresó Elvia Cárdenas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), las dos con el mismo tiempo de la ganadora.

La corredora paisa, que cruzó primero la meta luego de imponer sus condiciones como escaladora, logrando levantar los brazos en Anapoima, dio sus impresiones. “Bueno una etapa muy dura, gracias a Dios no hizo tanto calor. Quiero agradecer a mi compañera Shirley y al staff que me están apoyando en esta carrera y al equipo por permitirnos estar aquí”, dijo Castaño, al finalizar la jornada.

La ronda cundinamarquesa para mujeres continuará este jueves con la segunda etapa, una jornada montañosa entre Anapoima y el Alto de la Cabra, con 50 exigentes kilómetros.