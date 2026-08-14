Andrew August se queda con el primer duelo de escaladores en el Tour Checo; Francisco Peñuela el mejor suramericano

En un final para escaladores, Andrew August (Netcompany INEOS) ganó la segunda etapa del Tour Checo 2026, tras recorrer 155 kilómetros entre la ciudad de Mladá Boleslav y la montaña de Ještěd, la más alta de la cordillera al norte de la República Checa, en un ascenso de 15 km con 4.1 % de desnivel.

El joven pedalista norteamericano supo sortear muy bien la exigente subida y terminó siendo el más fuerte en la definición, derrotando a los italianos Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) y Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

El mejor suramericano fue el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) en el puesto 28°, mientras que los colombiaos se reportaron así: el antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) en el puesto 42° y el bogotano Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) en la casilla 49°.

En cuanto a la clasificación general, esta sufrió cambios importante en los primeros puestos y el estadounidense Andrew August (Netcompany INEOS) se apoderó del liderato, que estaba en manos de su compatriota Riley Sheehan (NSN Cycling Team), ganador de la jornda inaugural

La carrera checa continuará este sábado con la tercera y penúltima jornada, otra etapa con montaña de 170,9 kilómetros entre la ciudad de Pardubice que se fundo en el año 1340 y la cima de Dlouhé stráně, ubicada en la cordillera Hrubý Jeseník.

Czech Tour (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Mladá Boleslav – Ještěd (155 km)

1 Andrew August Netcompany INEOS Cycling Team 3:37:28 2 Alessandro Fancellu MBH Bank Ballan Telecom Fort 0:02 3 Domenico Pozzovivo Solution Tech-NIPPO-Rali 0:05 4 Filippo Turconi Bardiani-CSF 7 Saber 0:07 5 Mauri Vansevenant Soudal Quick-Step 0:09 6 Luca Covili Bardiani-CSF 7 Saber 0:13 7 Mats Wenzel Equipo Kern Pharma 0:13 8 Max Bock Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies 0:15 9 Embret Svestad-Bårdseng Netcompany INEOS Cycling Team 0:19 28 Francisco Peñuela Caja Rural – Seguros RGA 0:45

42 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 1:23 49 Edward Cruz Bardiani CSF 7 Saber 1:59

Clasificación General Individual

1 August Andrew Netcompany INEOS 7:22:33 2 Fancellu Alessandro MBH Bank CSB Telecom Fort 0:06 3 Pozzovivo Domenico Solution Tech NIPPO Rali 0:11 4 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 0:17 5 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 0:19 6 Wenzel Mats Bardiani CSF 7 Saber 0:23 7 Covili Luca Equipo Kern Pharma 0:23 8 Bock Max Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 0:25 9 Breuillard Nicolas TotalEnergies 0:29 10 Ježek Václav Kasper crypto4me 0:29 28 Francisco Peñuela Caja Rural – Seguros RGA 0:55