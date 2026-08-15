Andrew August repite victoria en el Czech Tour y sigue líder a un día del final

El estadounidense Andrew August volvió a imponer condiciones en el Czech Tour 2026 y consiguió su segunda victoria consecutiva, esta vez en la tercera etapa, disputada sobre 170,9 kilómetros entre Pardubice y Dlouhé stráně. El joven corredor del Netcompany INEOS ganó con un tiempo de 4:03:39, superando por apenas un segundo al italiano Alessandro Fancellu y por seis segundos al veterano Domenico Pozzovivo, en una jornada exigente que volvió a mover la clasificación general.

Con este nuevo triunfo, August confirmó su gran momento en la carrera checa, después de haber ganado también la segunda etapa con final en Ještěd. El norteamericano se mantiene al frente de la general, ahora con 11 segundos de ventaja sobre Fancellu y 23 segundos sobre Pozzovivo, dos rivales que siguen cerca y que llegarán con opciones a la jornada definitiva.



El equipo NSN y el pelotón ciclista le rindió hoy homenaje en la salida de la 3a etapa del Czech Tour a la memoria de su joven corredor Finlay Tarling fallecido el día viernes en la Volta a Portugal. (Foto©NetCompany-INEOS)

Por Colombia, el mejor ubicado del día fue Edward Cruz, quien terminó en la casilla 29, a 1:23 del vencedor, y ahora marcha 30° en la clasificación general, a 3:12 de August. Más atrás llegó Samuel Flórez, en el puesto 93 de la etapa, a 12:01, mientras que en la general se ubica 69°, a 13:44 del líder.

La carrera concluirá este domingo con la cuarta y última etapa, entre Kroměříž y Pustevny, sobre 160,23 kilómetros y 2.442 metros de desnivel positivo. Será una fracción todavía exigente, ideal para los últimos ataques en la lucha por el título, con August defendiendo el liderato y los colombianos buscando cerrar con buenas sensaciones en territorio checo.