Andrew August gana el Tour Checo; Edward Cruz el suramericano más destacado

Este domingo concluyó el Tour de la República Checa con grandes emociones y con el título para el estadounidense Andrew August, quien defendió con valentía su liderato en la última etapa y terminó consagrándose campeón de la carrera del calendario UCI.

La jornada final, que contó 160,2 kilómetros de recorrido transitado entre Kroměříž y Pustevny, tuvo un final montañoso, donde se vivió una intensa lucha, en la que el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) dio la pelea y terminó quedándose con la victoria de la etapa.



Alessandro Fancellu, Andrew August y Domenico Pozzovivo, en el podio del Tour de la República 2026. (Foto Czech Tour © Radek Kašík)

En el podio final, al joven norteamericano del Netcompany INEOS lo acompañaron los italianos Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) y Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali), segundo y tercero, respectivamente.

En cuanto a la participación suramericana, el joven colombiano Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) fue el mejor, finalizando en el puesto 32° a 4:48, le siguieron el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) 37°, el colombiano Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 64° y el argentino Fabrizio Crozzolo (Team Polti VisitMalta) 72°.

Clasificación General Final