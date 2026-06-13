Connect with us

Ruta

Andrés Walteros 1° y Alejandro Pamplona 3° en el segundo capitulo de la Vuelta a La Fría

Publicado

Hace 55 mins

el

Andrés Walteros y Alejandro Pamplona, en el podio de la segunda etapa de la Vuelta a La Fría 2026. (Foto © Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

¡En racha ganadora! Santiago Mesa suma su segunda victoria en el Gran Premio JN

Publicado

Hace 2 horas

el

13 junio, 2026

Por

El sprinter antioqueño Santiago Mesa ganó la cuarta etapa del Gran Premio Jornal de Noticias 2026. (Foto © Federação Portuguesa de Ciclismo)
Seguir leyendo

Ruta

Tour de Beauce: Wilmar Paredes termina 5° en la contrarreloj individual y sigue líder

Publicado

Hace 3 horas

el

13 junio, 2026

Por

Wilmar Paredes, líder del Tour de Beauce 2026. (Foto © Team Medellín – EPM)
Seguir leyendo

Ruta

Clásica Rubén Darío Gómez: Mauricio Zapata gana la crono inicial entre los sub-23

Publicado

Hace 4 horas

el

13 junio, 2026

Por

Mauricio Zapata ganó de la crono inicial en la Clásica Rubén Darío Gómez 2026. (Foto © Prensa Clásica Ciclística Rubén Darío Gómez)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.