Ruta
Andrés Mancipe se mantiene en el podio de la Vuelta a Honduras y Yesid Pira sigue en el top 5
El corredor boyacense Andrés Mancipe del Team Hino One La Red Suzuki, se mantiene en el podio de la Vuelta a Honduras, luego de terminar en el top 10 de la cuarta y penúltima etapa, la catalogada reina, de 138 kilómetros, que se disputó por los alrededores del municipio de Concepción del Sur, en el departamento de Santa Bárbara.
El escarabajo, de 24 años, se encuentra 3° detrás de su compañero de equipo, el guatemalteco Mardoqueo Vásquez y del hondureño Fredd Matute (4WD Rentacar Facatativá), mientras que Yesid Pira (Team Hino One La Red Suzuki) sigue en el top 5.
En lo referente a la cuarta etapa esta la ganó, el líder Mardoqueo Vásquez (Team Hino One La Red Suzuki), quien superó al hondureño Fredd Matute (4WD Rentacar Facatativá), mientras que el mejor colombiano del día fue Yesid Pira (Team Hino One La Red Suzuki), cerrando el top 3.
La carrera hondureña concluirá este domingo con un circuito de 70 kilómetros en la capital, donde conoceremos al sucesor del colombiano Yesid Pira, campeón del año pasado.
Ruta
Santiago Buitrago suma puntos valiosos y se afianza en el liderato de la montaña en la Vuelta a España 2026
Emulando las grandes gestas de los escarabajos en la historia de la Vuelta a España, Santiago Buitrago se afianzó como el mejor escalador de la tercera grande de la temporada, tras hacer parte de la fuga en la decimocuarta etapa y afianzarse en la clasificación de los premios de montaña.
El pedalista bogotano del Bahrain – Victorious logró sumar puntos valiosos en una de las jornadas montañosas más exigentes de la carrera española para liderar con una ventaja más cómoda la clasificación de la camiseta de las pepas azules, tras catorce días de competencia.
Buitrago contabiliza 69 puntos, 29 unidades más que el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) y 45 más que el español Enric Mas (Movistar Team), líder sólido de la carrera.
Los escarabajos Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost), también aparecen en el escalafón, pero con pocos puntos.
Clasificación de la Montaña
|1
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|69
|2
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|40
|3
|Enric Mas
|Movistar Team
|24
|4
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|21
|5
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|19
|6
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|12
|7
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|11
|8
|Marco Brenner
|Decathlon CMA CGM Team
|11
|9
|Felix Gall
|Tudor Pro Cycling Team
|10
|10
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|10
|22
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|6
|33
|Tejada Harold
|XDS Astana Team
|2
|42
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|1
Ruta
Javier Jamaica se lleva la etapa reina y sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Santa Catarina
El pedalista bogotano Javier Jamaica, del NU Colombia, sigue líder de la Vuelta a Santa Catarina 2026, luego de ganar la cuarta etapa, una jornada montañosa de 138,6 kilómetros, que se disputó entre Orleans y Bom Jardim da Serra.
El corredor capitalino, de 30 años, se afianzó en el liderato y aumentó las diferencias con todos sus rivales y prácticamente sentenció la competencia a falta de un día para el final.
El resto de escarabajos no defraudaron y Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y Rodrigo Contreras (NU Colombia) escoltaron a su compatriota, completando el podio del día y haciendo el 1-2-3 para Colombia.
La carrera brasileña finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, un circuito llano de 70 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Florianópolis, en el sur de Brasil, donde conoceremos al sucesor del boyacense Diego Camargo, campeón el año pasado.
Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)
Resultados Etapa 4 | Orleans – Bom Jardim da Serra (138,6 km)
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|3:45:51
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:05
|4
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|1:09
|5
|Thales Areias
|Andbank Cycling Team
|1:09
|6
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:49
|7
|Gustavo De Oliveira
|Selección Paranaense
|2:00
|8
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|2:02
|9
|Euller Magno
|Andbank Cycling Team
|2:05
|10
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|2.13
Clasificación General Individual
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|12:35:10
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:30
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:30
|4
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|1:37
|5
|Thales Areias
|Andbank Cycling Team
|2:19
|6
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|2:41
|7
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|2:54
|8
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|2:56
|9
|Euller Magno
|Andbank Cycling Team
|3:34
|10
|Pedro Figueiredo
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|4:01
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Clásica de Siachoque: Brayan Molano gana la contrarreloj y asume el liderato
En gran actuación Brayan Molano (EBSA) se impuso en la segunda etapa de la Clásica de Siachoque, una contrarreloj individual de 7 kilómetros disputada por las calles del municipio que le pone nombre a la carrera, con final en un premio de montaña de segunda categoría.
El corredor boyacense, que fue el más rápido de la crono, empleo 11 minutos y 32 segundos para ganarle por dos segundos a José Misael Urián (Team Sistecrédito) y por 9 segundos a su compañero de equipo Michael Armando Moreno (EBSA).
El exlíder Jeisson Casallas (Hino-One-La Red-Suzuki Team Hino) arribó en la 4° posición y perdió el liderato. Ahora la clasificación general la comanda Brayan Molano (EBSA), que se adueñó de la primera posición.
La carrera boyacense concluirá este domingo con la disputa de su tercera y última etapa, un circuito de 82 kilómetros por las calles del municipio de Tunja.
CLASIFCACIONES COMPLETAS