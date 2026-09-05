Andrés Mancipe se mantiene en el podio de la Vuelta a Honduras y Yesid Pira sigue en el top 5

El corredor boyacense Andrés Mancipe del Team Hino One La Red Suzuki, se mantiene en el podio de la Vuelta a Honduras, luego de terminar en el top 10 de la cuarta y penúltima etapa, la catalogada reina, de 138 kilómetros, que se disputó por los alrededores del municipio de Concepción del Sur, en el departamento de Santa Bárbara.

El escarabajo, de 24 años, se encuentra 3° detrás de su compañero de equipo, el guatemalteco Mardoqueo Vásquez y del hondureño Fredd Matute (4WD Rentacar Facatativá), mientras que Yesid Pira (Team Hino One La Red Suzuki) sigue en el top 5.



Fredd, Matute, Mardoqueo Vásquez y Yesid Pira, en el podio de la etapa reina de la Vuelta a Honduras. (Foto © HINO Cycling Team)

En lo referente a la cuarta etapa esta la ganó, el líder Mardoqueo Vásquez (Team Hino One La Red Suzuki), quien superó al hondureño Fredd Matute (4WD Rentacar Facatativá), mientras que el mejor colombiano del día fue Yesid Pira (Team Hino One La Red Suzuki), cerrando el top 3.

La carrera hondureña concluirá este domingo con un circuito de 70 kilómetros en la capital, donde conoceremos al sucesor del colombiano Yesid Pira, campeón del año pasado.