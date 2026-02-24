Connect with us

MountainBike

Andalucía Bike Race: podios de Mónica Calderón y Leonardo Paéz en el inicio cronometrado

Publicado

Hace 2 horas

el

La colombiana Mónica Calderón y la neerlandesa Tessa Kortekaas quedaron segundas en el inicio de la Andalucía Bike Race. (Foto © Andalucía Bike Race)
MountainBike

Gran comienzo de la Copa Antioquia de MTB 2026; todos los podios de la primera válida

Publicado

Hace 3 horas

el

24 febrero, 2026

Por

En el Parque Arví se dio inicio a la Copa Antioquia de MTB 2026. (Foto © Liga de Ciclismo Antioquia)
MountainBike

Leonardo Páez, top 15 en la primera ronda de la Copa del Mundo de XCM en Calpe

Publicado

Hace 21 horas

el

23 febrero, 2026

Por

El boyacense Leonardo Páez terminó 15° la primera ronda de la Copa del Mundo de XCM en Calpe. (Foto Lee Cougan – Basso Factory Racing © Iván Corridori)
MountainBike

Presentada la escuadra Factory Massi ISB Sport; Mónica Calderón una de sus baluartes

Publicado

Hace 6 días

el

18 febrero, 2026

Por

Nómina del nuevo equipo Factory Massi ISB Sport. (Foto © Factory Massi ISB Sport)
