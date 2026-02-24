MountainBike
Andalucía Bike Race: podios de Mónica Calderón y Leonardo Paéz en el inicio cronometrado
La Andalucía Bike Race dio el pistoletazo de salida a su 16ª edición y lo ha hecho con una contrarreloj en Huétor Vega. La localidad granadina acogió la primera etapa en la cual los colombianos Mónica Calderón y Leonardo Páez se subieron al podio con sus respectivas duplas.
El la jornada cronometrada David Valero y Marc Stutzmann del Klimatiza Orbea Team se impusieron con un tiempo de 47 minutos y 52 segundos. En la rama femenina la victoria le correspondió a Adelheid Morath y Sandra Maihofer del Lee Cougan – Basso Factory Racing con un tiempo de 59 minutos y 47 segundos.
El podio en los varones lo completaron Gianantonio Mazzola y Davide Foccoli del Scott Racing Team en la segunda posición, mientras que el tercer lugar lo ocuparon Darío Cherchi y Leonardo Páez del Lee Cougan – Basso Factory Racing. Entre las mujeres Mónica Calderón y Tessa Kortekaas del Massi ISB Sport quedaron en la segunda casilla mientras que el podio lo completaron Natalia Fischer y Claudia Peretti del Extremadura Ecopilas.
Los 16 kilómetros y 634 de desnivel de la contrarreloj fueron un gran reto para expertos y novatos. El recinto ferial de Huétor Vega, Granada sirvió para acoger la salida y llegada de una etapa que exigió al máximo a todos los participantes. El circuito cumplió con las expectativas de cualquier amante del XCO con subidas muy duras, senderos técnicos, zigzags y rock gardens.
La acción sigue este miércoles con la segunda etapa, la primera en Jaén. Las tierras jienenses serán escenario de la primera etapa con 53 kilómetros de recorrido y casi 2000 metros de desnivel. que tendrá rampas exigentes, senderos estrechos, subidas cortas y explosivas, y bajadas rápidas entre olivares, pasando por la zona de Jamilena para llegar a meta en el Olivo Arena.
🏁 Podio Damas
🏆 Adelheid Morath y Sandra Maihofer – Lee Cougan – Basso Factory Racing
🥈 Mónica Calderón y Tessa Kortekaas – Massi ISB Sport
🥉 Natalia Fischer y Claudia Peretti – Extremadura Ecopilas
🏁 Podio Varones
🏆 David Valero y Marc Stutzmann – Klimatiza Orbea Team
🥈 Gianantonio Mazzola y Davide Foccoli – Scott Racing Team
🥉 Leonardo Páez y Darío Cherchi – Lee Cougan – Basso Factory Racing
*Con Información Andalucía Bike Race
MountainBike
Gran comienzo de la Copa Antioquia de MTB 2026; todos los podios de la primera válida
El pasado fin de semana arrancó la Copa Antioquia de MTB 2026, en el Comfama Parque Arví. Será una serie de competencias de ciclomontañismo que contará con seis válidas y una gran final, consolidándose como uno de los principales circuitos del calendario regional del MTB.
Cerca de 300 competidores provenientes de municipios como Cañasgordas, Caldas, Medellín, Abejorral, Amagá, Yolombó, El Retiro, El Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer, El Santuario y Yarumal, además de clubes como Avinal El Carmen de Viboral, GW Erco Sportfitness, Botero Bikes, Racing Trentino, Tourmalet y Boterobikes, atendieron la primera cita del certamen.
La prueba inaugural se disputó en un circuito exigente, con un trazado extenso, abundante ascenso, descensos vertiginosos y múltiples raíces, elementos que convirtieron la pista en un verdadero reto técnico para los participantes de todas las categorías.
La competencia busca fomentar el desarrollo del ciclomontañismo en el departamento y brindar un escenario competitivo para niños, jóvenes y adultos, promoviendo la formación deportiva y el fortalecimiento de los clubes y municipios participantes.
RESULTADOS – I VÁLIDA COPA ANTIOQUIA MTB 2026
Top 3 por categoría
Infantil A Damas
- Lucía Vargas González – Correcaminos
- Celeste Manco Echavarría – Club Ciclismo Cañas
- Aitana Victoria Rodríguez Graciani – Valeria Montrex – Yak Brake
Infantil B Damas
- Sammy Liseth García Tabares – Club Minero Amagá / Fundación Contramontaña
- Luciana Carvajal Graciano – Club Ciclismo Cañas
- María Antonia Alcaraz Ospina – Club Ciclismo Cañas
Infantil A Varones
- Sneider Vanegas Mejía – Valeria Montrex
- Emmanuel Ramírez Picón – Valeria Montrex
- Thiago Mosquera Sánchez – Valeria Montrex
Infantil B Varones
- Titto Valencia Urrego – Vivero de Titto
- Dylan Cardona Vallejo – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
- Juan Martín García Arbeláez – Avinal El Carmen
Prejuvenil Damas A
- Stefanny Higuita Guisao – Valeria Montrex
- Antonia Rivera Rodríguez – Valeria Montrex
- Sara Sharith Sepúlveda Arias – Club Ciclismo Cañas
Prejuvenil Damas B
- Susana Marín Gómez – Valeria Montrex
- Samanta Velásquez Flórez – Club Minero
- Sofía Castrillón Palacio – Fundación Tourmalet
Prejuvenil A Varones
- David Arias Muriel – Team Sistecrédito / Mineros Amagá
- Pablo Ardila Muñoz – Avinal El Carmen de Viboral
- Salomón González Torres – Valeria Montrex
Prejuvenil B Varones
- Emmanuel Morales Otálvaro – GW Erco Sportfitness
- Jerónimo Flórez Bedoya – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
- Emanuel Toro Botero – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
Damas Única
- Jenny Campero – Fundación Tourmalet
- María Antonia Cardona Bran – Valeria Montrex – Evex Colombia
- Lina Marcela Vallejo Ríos – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
Máster C
- Heriberto Mario Valencia Londoño – Nómadas
- Mauricio Castaño Calle – Corporación Correcaminos
- Mario Alberto Botero Taborda – El Retiro Sobre Ruedas
Máster B
- Jhon Jairo Botero Salazar – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
- Javier Rendón Cano – Independiente
- James Cadavid – BT Racing Medellín
Máster A
- Jonathan Puerta Uribe – Specialized Indiana
- Sergio Andrés Echeverri Ceballos – Boteros Bike
- Juan Carlos Galeano Murillo – Fundación Tourmalet
Senior
- José Manuel Valencia – INDER Girardota
- Juan Pablo López López – Independiente
- Alejandro Ríos – BT Racing Trenttino
Junior
- Juan Esteban Castaño Maya – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
- Yeiner Yeinden García Díaz – Avinal
- Genaro Ramírez Botero – Astranova – Bike House Trek
Open
- Santiago Arango Román – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
- Juan Manuel Baena Restrepo – Valeria Montrex
- Juan Andrés Morales Suaza – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
La Copa Antioquia MTB 2026 continuará con el siguiente calendario:
26 de abril – Tarso
24 de mayo
5 de julio
20 de agosto
25 de septiembre
Gran final: octubre (fecha por confirmar)
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo Antioquia
MountainBike
Leonardo Páez, top 15 en la primera ronda de la Copa del Mundo de XCM en Calpe
La temporada de MTB comenzó para el ciclomontañista Leonardo Páez (Lee Cougan | Basso Factory Racing) con un top 15° en la primera ronda de la Copa del Mundo de XCM en Calpe, que puso a prueba al pedalista boyacense en un recorrido de 82 kilómetros con 2700 metros de desnivel positivo.
En la carrera, ganada por el belga Wout Alleman, con el alemán Andreas Seewald 2° y el español David Valero 3°, Paéz demostró un carácter inmenso, para terminar en la casilla 15° tras una remontada de alto riesgo.
Fue un recorrido increíblemente exigente, que no se adaptaba a las características del colombiano afectado por molestias estomacales durante la primera hora de carrera, que no le permitieron terminar mejor clasificado.
“Me sentí extraño después del desayuno. Casi inmediatamente después de la carrera, sufrí hinchazón y dificultades respiratorias. Tuve que bajar el ritmo, pero seguí adelante con la esperanza de sentirme mejor, y finalmente lo conseguí. No fue el resultado que esperaba, pero cuando no estás al 100%, tienes que darlo todo para llegar a la meta”, dijo Páez, en declaraciones recogidas por su equipo.
MountainBike
Presentada la escuadra Factory Massi ISB Sport; Mónica Calderón una de sus baluartes
El nuevo equipo Factory Massi ISB Sport se lanza esta temporada con un enfoque internacional femenino y talento joven masculino, apostando por un elenco diverso que rompe con el pasado. ISB Sport continúa como patrocinado principal, reforzando el proyecto y su evolución bajo el espíritu “Factory”.
Con cinco corredores de cinco nacionalidades distintas, el proyecto apuesta decididamente por la igualdad y el ciclismo femenino de alto nivel, con un número de corredoras que supera al masculino.
Nómina del equipo con protagonismo femenino
Tessa Kortekaas (Países Bajos)
Mónica Calderón (Colombia)
Costanza Fasoli (Italia)
Martí Aran (España)
Axel Roudil (Francia)
Estructura Deportiva
Con 18 temporadas en ciclismo y experiencia previa en el mundo de la moto desde la infancia, Factory Massi ISB Sport es un equipo cohesionado, cercano y con valores sólidos. El performance manager, Miguel Ángel Sáez de Bike-Training, sigue siendo clave en la preparación física y táctica del equipo.
Calendario y Retos 2026
El equipo afronta un calendario ambicioso en BTT e incorpora como novedad el debut en Gravel. Entre las competiciones más destacadas:
Epic Series: Cape Epic, Andorra Epic, Swiss Epic y 4 Islands Epic – VolCAT 25º aniversario – Sea Otter Europe, Andalucía Bike Race, Mediterranean Epic – Campeonatos nacionales y europeos de XCM – Titan Series: Marruecos, México y Almería.
*Con Información Prensa Factory Massi ISB Sport