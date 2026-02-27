MountainBike
Andalucía Bike Race: Natalia Fischer y Claudia Peretti consiguen su tercera victoria seguida
La Andalucía Bike Race encara sus últimos pedalazos tras la etapa reina. Córdoba fue escenario de la jornada más larga y dura de la carrera con 71 kilómetros y 1400 metros de desnivel, donde ganaron en la rama femenina Natalia Fischer y Claudia Peretti.
La pareja, que consiguió su tercera victoria seguida, realizó una nueva exhibición tras dominar la fase inicial con un ritmo muy alto. Finalmente la pareja del Extremadura Ecopilas cerró la etapa con un tiempo de 3:11:39 para sacar casi 10 minutos a las segundas clasificadas.
En la segunda posición entraron la colombiana Mónica Calderón y la neerlandesa Tessa Kortekaas del Massi ISB Sport después de realizar una gran remontada en el tramo final para adelantar a Adelheid Morath y Sandra Mairhofer (Lee Cougan – Basso Factory Racing) en los últimos metros.
En la rama masculina, David Valero y Marc Stutzmann consiguieron una nueva victoria. Los del Klimatiza Orbea dominaron en todo momento la etapa. El tiempo de 2:37:34 les valió para volver a aumentar la ventaja sobre sus rivales y afrontar la última etapa con un margen muy complicado de remontar.
La carrera andaluza de MTB cierra mañana su 16ª edición con una etapa corta, pero explosiva, de 40 kilómetros rumbo a Linares, pasando por el Cerro Muriano y Los Villares, encadenando senderos rápidos, tramos de ritmo y pequeñas subidas que mantendrán la etapa viva de principio a fin.
*Con Información Andalucía Bike Race
Ginebra acogerá la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de Ciclomontañismo
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca confirmó que los días 28 de febrero y 1 de marzo se realizará en el municipio de Ginebra la Segunda Válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de ciclomontañismo, evento que reunirá a deportistas de diferentes categorías del departamento.
Como parte de las novedades implementadas por la Comisión Vallecaucana de MTB, esta válida incluirá la modalidad de gymcanas, además de la tradicional prueba de XCO, fortaleciendo así los procesos formativos y competitivos del ciclomontañismo regional.
Para Javier Escobar, vicepresidente de la Comisión Vallecaucana de Ciclomontañismo, “Ginebra tiene la suficiente experiencia para garantizar el éxito; más de seis años realizando las válidas de Copa Valle y válida nacional avalan el trabajo de la comisión de MTB”, destacó el directivo.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
Leonardo Paéz y Dario Chechi pasan a comandar la Andalucía Bike Race tras ganar la segunda etapa
La Andalucía Bike Race tuvo cambio de líderes en la categoría élite masculinas luego de disputarse la segunda etapa. El colombiano Leonardo Páez y el italiano Dario Chechi del Lee Cougan – Basso Factory Racing asumieron el liderato de la carrera andaluza tras la victoria.
El hasta entonces líder, el español David Valero sufrió un pinchazo a falta de 7 kilómetros, lo que privó a la dupla del Klimatiza Orbea Team repetir la victoria. Finalmente la pareja del LeeCougan-Basso se impuso con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 3 segundos. El tercer cajón del podio lo ocuparon Alessio Trabalza y Alessio Agostinelli también del Lee Cougan – Basso Factory Racing.
La etapa de 51 kilómetros contó con una subida inicial a Climbpro de casi 600 metros a lo largo de 10 kilómetros con 1000 metros de desnivel. En Jabalcuz fue el punto más alto, seguido de una pista con rampas exigentes, senderos estrechos, subidas cortas y explosivas, pasos de roca y bajadas rápidas entre olivares. La Sierra del Neveral, con bajadas largas, técnicas y divertidas fue el preludio antes de finalizar la etapa en el espectacular Olivo Arena tras casi 2000 metros de desnivel acumulado.
La carrera española de MTB continuará este jueves con la tercera y última etapa en tierras jienenses antes de viajar a Córdoba. El Olivo Arena volverá a acoger el final de una jornada intensa y muy rápida, con salida directa hacia el Castillo de Jaén por pistas anchas y rampas irregulares. La etapa recorrerá 47 kilómetros y contará con el atractivo de pendientes de entre el 6 y el 10% que exigen buena tracción y ritmo sostenido entre pasos de roca, curvas enlazadas y bajadas rápidas que serán clave para abrir diferencias. Todo ello en una etapa que llevará a los corredores a través de 1300 metros de desnivel.
*Con Información Andalucía Bike Race
Gran comienzo de la Copa Antioquia de MTB 2026; todos los podios de la primera válida
El pasado fin de semana arrancó la Copa Antioquia de MTB 2026, en el Comfama Parque Arví. Será una serie de competencias de ciclomontañismo que contará con seis válidas y una gran final, consolidándose como uno de los principales circuitos del calendario regional del MTB.
Cerca de 300 competidores provenientes de municipios como Cañasgordas, Caldas, Medellín, Abejorral, Amagá, Yolombó, El Retiro, El Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer, El Santuario y Yarumal, además de clubes como Avinal El Carmen de Viboral, GW Erco Sportfitness, Botero Bikes, Racing Trentino, Tourmalet y Boterobikes, atendieron la primera cita del certamen.
La prueba inaugural se disputó en un circuito exigente, con un trazado extenso, abundante ascenso, descensos vertiginosos y múltiples raíces, elementos que convirtieron la pista en un verdadero reto técnico para los participantes de todas las categorías.
La competencia busca fomentar el desarrollo del ciclomontañismo en el departamento y brindar un escenario competitivo para niños, jóvenes y adultos, promoviendo la formación deportiva y el fortalecimiento de los clubes y municipios participantes.
RESULTADOS – I VÁLIDA COPA ANTIOQUIA MTB 2026
Top 3 por categoría
Infantil A Damas
- Lucía Vargas González – Correcaminos
- Celeste Manco Echavarría – Club Ciclismo Cañas
- Aitana Victoria Rodríguez Graciani – Valeria Montrex – Yak Brake
Infantil B Damas
- Sammy Liseth García Tabares – Club Minero Amagá / Fundación Contramontaña
- Luciana Carvajal Graciano – Club Ciclismo Cañas
- María Antonia Alcaraz Ospina – Club Ciclismo Cañas
Infantil A Varones
- Sneider Vanegas Mejía – Valeria Montrex
- Emmanuel Ramírez Picón – Valeria Montrex
- Thiago Mosquera Sánchez – Valeria Montrex
Infantil B Varones
- Titto Valencia Urrego – Vivero de Titto
- Dylan Cardona Vallejo – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
- Juan Martín García Arbeláez – Avinal El Carmen
Prejuvenil Damas A
- Stefanny Higuita Guisao – Valeria Montrex
- Antonia Rivera Rodríguez – Valeria Montrex
- Sara Sharith Sepúlveda Arias – Club Ciclismo Cañas
Prejuvenil Damas B
- Susana Marín Gómez – Valeria Montrex
- Samanta Velásquez Flórez – Club Minero
- Sofía Castrillón Palacio – Fundación Tourmalet
Prejuvenil A Varones
- David Arias Muriel – Team Sistecrédito / Mineros Amagá
- Pablo Ardila Muñoz – Avinal El Carmen de Viboral
- Salomón González Torres – Valeria Montrex
Prejuvenil B Varones
- Emmanuel Morales Otálvaro – GW Erco Sportfitness
- Jerónimo Flórez Bedoya – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
- Emanuel Toro Botero – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
Damas Única
- Jenny Campero – Fundación Tourmalet
- María Antonia Cardona Bran – Valeria Montrex – Evex Colombia
- Lina Marcela Vallejo Ríos – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
Máster C
- Heriberto Mario Valencia Londoño – Nómadas
- Mauricio Castaño Calle – Corporación Correcaminos
- Mario Alberto Botero Taborda – El Retiro Sobre Ruedas
Máster B
- Jhon Jairo Botero Salazar – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
- Javier Rendón Cano – Independiente
- James Cadavid – BT Racing Medellín
Máster A
- Jonathan Puerta Uribe – Specialized Indiana
- Sergio Andrés Echeverri Ceballos – Boteros Bike
- Juan Carlos Galeano Murillo – Fundación Tourmalet
Senior
- José Manuel Valencia – INDER Girardota
- Juan Pablo López López – Independiente
- Alejandro Ríos – BT Racing Trenttino
Junior
- Juan Esteban Castaño Maya – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
- Yeiner Yeinden García Díaz – Avinal
- Genaro Ramírez Botero – Astranova – Bike House Trek
Open
- Santiago Arango Román – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
- Juan Manuel Baena Restrepo – Valeria Montrex
- Juan Andrés Morales Suaza – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER
La Copa Antioquia MTB 2026 continuará con el siguiente calendario:
26 de abril – Tarso
24 de mayo
5 de julio
20 de agosto
25 de septiembre
Gran final: octubre (fecha por confirmar)
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo Antioquia