Amalie Dideriksen conquista la tercera edición del Tour Femenino de la Región Pays de la Loire

El Tour Femenino de la Región Pays de la Loire, que no contó con participación colombiana, quedó en manos de la danesa Amalie Dideriksen (Cofidis Women Team), después de un recorrido de 129,2 kilómetros entre las localidades francesas de Garnache y Les Sables-d’Olonne.

La escandinava fue la más rápida al sprint de un pelotón femenino internacional de 109 pedalistas. Dideriksen se impuso en la tercera edición de esta carrera europea por delante de las francesas Justine Gegu (Mayenne Monbana My Pie) y Océane Goergen (Vendée Feminine RVC), quienes terminaron en la segunda y tercera posición respectivamente.

El top cinco lo completaron la neerlandesa Florien Bolks (VolkerWessels Cycling Team) y la italiana Fiona Mangan (Mayenne Monbana My Pie), ambas con el mismo tiempo de la ganadora.

Dideriksen, que alcanzó su segundo podio del año, tras ser 3° en NXT Classic, sucedió en el palmarés de la prueba a la neerlandesa Anneke Dijkstra, campeona el año pasado.

Resultados Région Pays de la Loire Tour – Féminin (1.1)

La Garnache – Les Sables-d’Olonne (129,2 km)