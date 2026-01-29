AlUla Tour 2026: Sergio Higuita puso a soñar a todos con la victoria en la tercera etapa

Un ataque de Sergio Higuita en los últimos metros puso a soñar a Colombia y al XDS Astana Team con la victoria de etapa en la tercera jornada del AlUla Tour 2026, sin embargo, las fuerzas del pedalista antioqueño se agotaron y el suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) se encargaron de abortar la inciativa del ‘escarabajo’.

Finalmente, el triunfo le fue esquivo al escalador colombiano, que dio la cara en la parte final de la subida, pero tuvo que conformarse con el tercer puesto en la etapa, que también lo dejó cerrando el podio parcial de la clasificación general en la carrera.

La jornada, que tuvo como protagonista a la montaña en el tramo final, contó con 142,1 kilómetros entre Winter Park y Mountain Wirkah, en una subida explosiva que exigió al máximo al pelotón con una pendiente máxima del 5,8 por ciento.



Yannis Voisard ganó la tercera etapa del AlUla Tour 2026. (Foto © The AlUla Tour)

Con los resultado del día, la general tuvo un revolcón en los primeros puestos. El suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) le arrebató el liderato al italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), ganador de los dos primeros capítulos.

La carrera árabe vivirá este viernes la penúltima y cuarta etapa, otra jornada ondulada de 184 kilómetros con salida en Winter Park y llegada a Shalal Sijyat Rocks, pero con final en terreno llano.



Yannis Voisard, ganador de la tercera etapa del AlUla Tour 2026. (Foto A.S.O. © Tony Esnault)

AlUla Tour (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Winter Park – Bir Jaydah Mountain Wirkah (142,1 km)

1 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 3:22:01 2 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious m.t. 3 Sergio Higuita XDS Astana Team m.t. 4 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:06 5 Mauri Vansevenant Soudal Quick-Step 0:06 6 Nicolás Vinokurov XDS Astana Team 0:06 7 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG 0:06 8 Bjorn Koerdt Team Picnic PostNL 0:06 9 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG 0:06 10 Jan Castellón Caja Rural – Seguros RGA 0:06 11 Byron Munton Modern Adventure Pro Cycling 0:06



Yannis Voisard, nuevo líder del AlUla Tour 2026. (Foto A.S.O. © Tony Esnault)

Clasificación General Individual