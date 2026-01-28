Ruta
AlUla Tour 2026: Jonathan Milan repite victoria al sprint y Fernando Gaviria se mete al top 5 de la general
Segundo final al sprint en el AlUla Tour 2026 y por segunda vez en la carrera Jonathan Milan (Lidl Trek) se llevó la victoria, en esta oportunidad en la segunda etapa disputada en AlManshiyah Train Station sobre un trayecto de 152 kilómetros en terreno llano.
El lote controló la carrera en el tramo final, atajando ataques y dejando todo al embalaje, en el que el velocista italiano se llevó de nuevo la victoria por delante de su compatriota Daniel Skerl (Bahrain – Victorious) y del alemán Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla), quienes entaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los dos colombianos en competencia, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) finalizó en el puesto 18°, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó en la casilla 29°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la general, no se presentaron cambios importantes. De esta manera, Jonathan Milan (Lidl Trek) afianzó su liderato. El italiano es escoltado por el belga Milan Fretin (Cofidis), mientras que Gaviria subió tres posiciones y se metió al top 5 a 20 segundos del líder.
La carrera árabe continuará este jueves con la disputa de la tercera etapa, una jornada montañosa de 142,1 kilómetros con salida en Winter Park y llegada a Mountain Wirkah, en un final en ascenso.
AlUla Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | AlManshiyah Train Station – AlManshiyah Train Station (152 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|3:17:59
|2
|Daniel Skerl
|Bahrain – Victorious
|,,
|3
|Pascal Ackermann
|Team Jayco AlUla
|,,
|4
|Matteo Moschetti
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|5
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Robin Froidevaux
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|7
|Jason Tesson
|TotalEnergies
|,,
|8
|Milan Fretin
|Cofidis
|,,
|9
|Timo de Jong
|Team Picnic PostNL
|,,
|10
|Milan Vader
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|18
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|29
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|6:54:11
|2
|Milan Fretin
|Cofidis
|0:14
|3
|Matteo Moschetti
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:16
|4
|Laurenz Rex
|Soudal Quick-Step
|0:20
|5
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:20
|6
|Mark Donovan
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:21
|7
|Timo de Jong
|Team Picnic PostNL
|0:22
|8
|Edoardo Zamperini
|Cofidis
|0:24
|9
|Dries De Bondt
|Team Jayco AlUla
|0:27
|10
|Hugo Page
|Cofidis
|0:29
|29
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:31
Challenge de Mallorca: Antonio Morgado le gana el duelo a Héctor Álvarez y conquista el Trofeo Calvia
La primera prueba de la Challenge de Mallorca quedó en manos del luso Antonio Morgado. El joven portugués del UAE Team Emirates – XRG fue el más fuerte de los escapados y ganó el Trofeo Calvia, luego de recorrer 148,3 kilómetros por los alrededores de la localidad turística de Palmanova, en un final muy movido y con múltiples ataques.
El podio de la carrera española de un día lo completaron el español Héctor Álvarez (Selección de España) y el noruego Holter Ådne (Uno-X Mobility), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El quindiano Diego Pescador (Movistar Team), quien estuvo muy activo en la zona montañosa, fue el mejor colombiano en la casilla 27° a 3:10, mientras que Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó en el puesto 41° a más de cuatro minutos de Morgado.
La jornada inaugural de la Challenge de Mallorca contó con un recorrido montañoso que incluyó las subidas cortas al Coll des Tords (6,6 km al 2,5%), Coll den Claret (5 km al 4,7%), Coll de Sóller (8,4 km al 5,5%) y a Coll de Sa Gramola (3,1 km al 5,2%). Después del último tramo repleto de ascensos, el pelotón afrontó varios kilómetros ondulados hasta la meta en Palmanova.
La fuga del día la protagonizaron francés Adrien Boichis (Red Bull – BORA – hansgrohe), el alemán Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost), el noruego Holter Ådne (Uno-X Mobility), el italiano Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) y el belga Leander Van Hautegem (Team Flanders – Baloise)
La Challenge de Mallorca continuará este jueves con el Trofeo Ses Salines-Felanitx, que se correrá en la modalidad de crono por equipos con 23,8 kilómetros de distancia en terreno completamente llano.
Resultados Trofeo Calvia (1.1)
Palmanova – Palmanova (148.3km)
|1
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|3:51:06
|2
|Héctor Álvarez
|Spain
|m.t.
|3
|Ådne Holter
|Uno-X Mobility
|0:38
|4
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|5
|Georg Steinhauser
|EF Education-EasyPost
|1:15
|6
|Anthony Turgis
|Team TotalEnergies
|2:03
|7
|Andrea Vendrame
|Team Jayco-AlUla
|2:03
|8
|Nils Politt
|UAE Team Emirates-XRG
|2:03
|9
|Rune Herregodts
|UAE Team Emirates-XRG
|2:21
|10
|Henri Vandenabeele
|Team Flanders-Baloise
|2:33
|27
|Diego Pescador
|Movistar Team
|3:10
|41
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|4:08
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Equipos NU y GW entrenan en Boyacá para Nacionales de Ruta
Una muestra de la seriedad con la cual afrontarán estas dos escuadras el próximo torneo nacional, es su presencia en tierras boyacenses (Duitama) desde el fin de semana anterior a fin de preparar de la mejor manera el reto zipaquireño donde enfrentarán un grupo de los mejores corredores del mundo como Egan Bernal. Tanto Raúl Mesa como Luis Cely al frente de sus escuadras esperan alcanzar las mejores distinciones para sus patrocinadores en las diversas competencias en las que se harán presentes.
Rodada Specialized “Gran Fondo Giro de Italia” este sábado 31 de enero
Una formidable manera de conocer el trazado del Gran Fondo Giro de Italia programado para el 1 de marzo próximo será la rodada que organizan las dos tiendas Specialized de Bogotá este sábado 31 de enero. Con salida a las 6.30 am en las dos tiendas (Cra 11 calle 96 y Av. Boyacá No. 99-60) y regreso a los mismos lugares, la actividad se cumplirá con acompañamiento de carro y moto para los participantes que se quieran familiarizar con el recorrido del Gran Fondo de la Corsa Rosa.
Campeonatos Nacionales de ruta élite para grandes fondistas
Desde el punto de vista técnico, el trazado de los Torneos Nacionales de fondo en carretera que se cumplirán en Zipaquirá será de máxima exigencia para los participantes de la categoría Élite masculina con sus más de 200 kilómetros. Se trata de un “circuito largo” inicialmente a dos vueltas, saliendo de la entrada a la catedral de sal, con ida hasta el peaje de la vía hacia Ubaté y regresando para un circuito final de 13 vueltas que incluye una dura escalada en el municipio de Cogua, luego un auténtico laberinto urbano en Zipaquirá con una subida de 1 kilómetro considerada auténtica pared para rematar con el ascenso de 800 metros para llegar nuevamente a la entrada de la famosa Catedral. Será un formidable espectáculo para los aficionados y un desafío de enormes proporciones para quienes pretenden lucir la camiseta de campeón nacional en esta temporada ya en Colombia o en el exterior.
Jonas Vingegaard accidentado en España
Cuando adelantaba un entrenamiento en cercanías de Málaga, el gran campeón danés sufrió una violenta caída bajando un sector en el cual busco deshacerse de la incómoda compañía de un aficionado que venía a su rueda. El pedalista escandinavo se golpeó en el rostro, no quiso ser auxiliado por el propio aficionado y terminó ensangrentado y furioso sin lesiones graves que comprometan su temporada.
Jay Vine se fractura escafoides a causa del canguro en Australia
El flamante campeón del Santos Tour Down Under, que concluyó el domingo anterior en Australia, terminó con fractura del escafoides en la caída que ocasionó el canguro que apareció intempestivamente en el lote cuando sus integrantes avanzaban hacia el sitio de meta. La estrella australiana del equipo UAE espera recuperarse totalmente para enfrentar las próximas competencias de su equipo.
Miguel Ángel López, hombre de negocios
El formidable rutero boyacense quien sigue adelantando sus entrenamientos en forma normal a la espera de volver a competir, aprovecha igualmente su tiempo y se ha convertido en empresario de un expendio de carne en la ciudad de Sogamoso y un hotel con categoría Clamping en su municipio natal Pesca. El propio Miguel Ángel promociona sus actividades en las redes sociales.
El ciclismo sube en costos para los equipos World Tour
Al igual que todos los deportes profesionales, el ciclismo de élite también soporta el aumento anual de sus costos teniendo en cuenta no solo la cuestión salarial de sus corredores y empleados sino igualmente los costos operacionales. Es así como en 2024 se hablaba de un promedio de 20-25 millones de euros por equipo para la temporada- con algunas excepciones, el cual pasó en el 2025 a 30 millones y en 2026 la cifra está en 33 millones como promedio, pero hay 4 equipos que “se salen del presupuesto” con 50 millones por cada uno para la temporada (UAE-VISMA- RED BULL – INEOS) Y detrás de ellos, otros dos que fluctúan entre los 30 y los 40 millones (LIDL TREK y DECATHLON).
La Volta a Catalunya espera una participación de primer nivel para su 3ª edición femenina
Después de dos primeros años espectaculares con los triunfos de dos referentes del deporte mundial como son las neerlandesas Demi Vollering (2025) y Marianne Vos (2024), la Volta a Catalunya continúa haciendo pasos para consolidar su prueba femenina en el calendario internacional. Antes de conocer todos los detalles del recorrido de la prueba, que se harán públicos en la presentación oficial del próximo jueves 5 de febrero junto con los de la masculina, la ronda catalana reveló sus equipos participantes. Se trata de una lista de veintidós escuadras entre los cuales destacan cinco equipos UCI Women’s WorldTour, de la primera división mundial. AG Insurance-Soudal Team, FDJ United-Suez, Movistar Team, Team Visma-Lease a Bike y UAE Team ADQ. También estarán representados cinco equipos de la segunda división (UCI Women’s ProTeams): Cofidis Women Team, Mayenne Monbana My Pie, St Michel-Preference Home-Auber 93, Volkerwessels Cycling Team y el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, que cuenta en sus filas con la colombiana Paula Patiño.
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador y del Grand Prix Longitudinal del Norte, dos carreras del calendario internacional UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
El 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
En un inicio de temporada espectacular, Paula Patiño siguió con su racha ganadora al conseguir una nueva victoria con el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, esta vez en la tercera clásica de El Salvador al imponerse al sprint a la británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), en el Grand Prix Longitudinal del Norte. El podio de la competencia centroamericana lo completó la italiana Giorgia Vettorello.