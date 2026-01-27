Ruta
AlUla Tour 2026: Jonathan Milan gana la primera etapa marcada por los abanicos con Fernando Gaviria 8°
En un final lleno de emociones, el italiano Jonathan Milan ganó la jornada inaugural del AlUla Tour 2026, luego de recorrer 158 kilómetros por los alrededores del Camel Cup Track. El italiano sacó a relucir toda su potencia y terminó siendo el más rápido en el sprint del grupo reducido.
El velocista del Lidl Trek derrotó al belga Milan Fretin (Cofidis) y a su compatriota Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes se reportaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
En el octavo puesto entró el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) en una movida primera etapa marcada por los abanicos. El colombiano supo moverse en una complicada parte final. Su paisano Sergio Higuita (XDS Astana Team) entró en el pelotón en la casilla 49°, a 11 segundos del ganador.
La carrera árabe continuará este miércoles con la disputa del segundo capitulo, un trayecto ondulado de 152 kilómetros con salida y llegada en AlManshiyah Train Station.
AlUla Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | AlUla Camel Cup Track – AlUla Camel Cup Track (158 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|3:36:32
|2
|Milan Fretin
|Cofidis
|m.t.
|3
|Matteo Moschetti
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Laurenz Rex
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Lorrenzo Manzin
|TotalEnergies
|m.t.
|6
|Hugo Page
|Cofidis
|m.t.
|7
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|8
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|9
|Timo de Jong
|Team Picnic PostNL
|0:02
|10
|Aivaras Mikutis
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|49
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:11
Rein Taaramäe se consagra campeón del Tour de Sharjah; Cristián David Pita 3° en la jornada final
El Tour de Sharjah 2026 quedó en manos de Rein Taaramäe (Kinan Racing Team). El estonio, de 38 años, que ganó una etapa en la carrera del Oriente Medio, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada por los alrededores de la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos que le pone nombre a la competencia, situada en el Golfo Pérsico.
Al experimentado pedalista europeo lo acompañaron en el podio el polaco Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort) y el neerlandés Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único suramericano en competencia, el sprinter ecuatoriano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) estuvo peleando en las llegadas masivas y logró 3° puesto en la última etapa, mientras que en la clasificación general concluyó en la casilla 89° a más de 22 minutos del campeón.
La última etapa la ganó el danés Alexander Salby (Li Ning Star), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 101 kilómetros en la ciudad de Sharjah.
Tour of Sharjah (2.2)
Resultados Etapa 5 | Sharjah – Sharjah (101 km)
|1
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|2:02:03
|2
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|3
|Cristián David Pita *Ecuador
|Roojai Insurance Winspace
|,,
|4
|Davide Persico
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|,,
|5
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|,,
|6
|Red Walters
|Abu Dhabi Cycling Club
|,,
|7
|Lucas Carstensen
|Kinan Racing Team
|,,
|8
|Coen Vermeltfoort
|Shabab Al Ahli Cycling Team
|,,
|9
|Adam Bradáč
|Factor Racing
|,,
|10
|Tomáš Bárta
|Istanbul Team
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|11:10:07
|2
|Marcin Budziński
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|1:07
|3
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|1:10
|4
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|2:19
|5
|Abdulla Jasim
|UAE Team Emirates Gen Z
|3:19
|6
|Yuma Koishi
|Kinan Racing Team
|3:55
|7
|Samuel Niyonkuru
|Rwanda
|3:58
|8
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|4:17
|9
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|4:18
|10
|Nejc Komac
|Factor Racing
|4:31
|89
|Cristián David Pita *Ecuador
|Roojai Insurance Winspace
|22:59
Top 5 de los mejores momentos de Ana Cristina Sanabria en su carrera profesional
Luego de más de 15 años de carrera como ciclista, Ana Cristina Sanabria anunció que no correrá más a nivel profesional. La santandereana, que hizo historia al convertirse en 2021 en la primera dama colombiana con récord de la hora, inscribió su nombre como pionera femenina.
Sanabria, de 35 años, que venía corriendo desde 2025 con el equipo Just Cycling Viem Team, puso fin a su carrera como ciclista tras 16 temporadas al más alto nivel, una trayectoria marcada por victorias memorables, cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano, tres títulos en la Vuelta a Colombia, además de cuatro campeonatos nacionales de CRI y múltiples triunfos de pruebas contrarreloj.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a la hija ilustre de Zapatoca, repasando los mejores momentos de su formidable trayectoria como ciclista.
*Cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano
*Tricampeona de la Vuelta a Colombia
*La primera dama colombiana con récord de la hora
*Campeona nacional de CRI en cuatro oportunidades
*Cinco títulos en la Vuelta a Boyacá
Así les fue a los colombianos en las tres clásicas de la región valenciana que abrieron la temporada europea
La temporada ciclística europea arrancó en España con tres clásicas de la región valenciana: Clásica Camp de Morvedre (UCI 1.2, 23/01), el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (UCI 1.1, 24/01) y la Clásica Comunidad Valenciana 1969 (UCI 1.1, 25/01).
En las tres pruebas independientes que se disputaron en territorio valenciano participó Nairo Quintana con el Movistar Team. El quindiano Diego Pescador solo corrió la primera con un meritorio 2° puesto, mientras que en la segunda competencia estuvieron Edward Cruz y Martín Santiago Herreño con el Bardiani CSF 7 Saber.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les hace un recuento de las clasificaciones de las carreras que hicieron parte de las clásicas de la región valenciana y las posiciones en las que terminaron los escarabajos.
Clásica de la Comunidad Valenciana – GP Valencia (1.1) » La Nucia › Valencia (200 km)
|1
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|4:46:09
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Emilien Jeannière
|TotalEnergies
|m.t.
|4
|Elmar Reinders
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|72
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:30
Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (1.1) » Castellón › Onda (171,7 km)
|1
|Michael Matthews
|Team Jayco AlUla
|4:03:47
|2
|Pau Miquel
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|3
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|4
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|m.t.
|5
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|0:03
|41
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:32
|81
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|4:30
|135
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|10:44
Clásica Camp de Morvedre (1.1) » Estivella › Estivella (163,4 km)
|1
|Scaroni Christian
|XDS Astana Team
|3:57:35
|2
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|4
|Iván Romeo
|Movistar Team
|0:39
|5
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|0:39
|16
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:08