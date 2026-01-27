AlUla Tour 2026: Jonathan Milan gana la primera etapa marcada por los abanicos con Fernando Gaviria 8°

En un final lleno de emociones, el italiano Jonathan Milan ganó la jornada inaugural del AlUla Tour 2026, luego de recorrer 158 kilómetros por los alrededores del Camel Cup Track. El italiano sacó a relucir toda su potencia y terminó siendo el más rápido en el sprint del grupo reducido.

El velocista del Lidl Trek derrotó al belga Milan Fretin (Cofidis) y a su compatriota Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes se reportaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.



El sprinter antioqueño Fernando Gaviria, en acción en la primera etapa del del AlUla Tour 2026. (Foto Caja Rural-Seguros RGA © Sprint Cycling)

En el octavo puesto entró el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) en una movida primera etapa marcada por los abanicos. El colombiano supo moverse en una complicada parte final. Su paisano Sergio Higuita (XDS Astana Team) entró en el pelotón en la casilla 49°, a 11 segundos del ganador.

La carrera árabe continuará este miércoles con la disputa del segundo capitulo, un trayecto ondulado de 152 kilómetros con salida y llegada en AlManshiyah Train Station.

🚴🏻‍♂️💨 A thrilling chase has set the stage for an explosive sprint at the AlUla Camel Cup Track! 💪#AlUlaTour pic.twitter.com/PjCQcihnff — طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) January 27, 2026

AlUla Tour (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | AlUla Camel Cup Track – AlUla Camel Cup Track (158 km)

1 Jonathan Milan Lidl – Trek 3:36:32 2 Milan Fretin Cofidis m.t. 3 Matteo Moschetti Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 4 Laurenz Rex Soudal Quick-Step m.t. 5 Lorrenzo Manzin TotalEnergies m.t. 6 Hugo Page Cofidis m.t. 7 Phil Bauhaus Bahrain – Victorious m.t. 8 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA m.t. 9 Timo de Jong Team Picnic PostNL 0:02 10 Aivaras Mikutis Tudor Pro Cycling Team 0:04