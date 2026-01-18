Ruta
Ally Wollaston repite victoria en el Tour Down Under y refuerza su liderato; Juliana Londoño sube en la general
En un final a pura velocidad, Ally Wollaston (FDJ United – SUEZ) lo hizo de nuevo y también se llevó la victoria al sprint en la segunda etapa del Tour Down Under Femenino 2026, luego de recorrer 130,7 kilómetros entre las localidades australianas de Magill y Paracombe.
La corredora la neozelandesa, de 25 años, volvió a ser la más rápida, esta vez de un grupo de treinta ciclistas, superando a la suiza Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) y a la británica Josie Nelson (Team Picnic PostNL).
En cuanto a la única colombiana en competencia, Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en la casilla 58° a 1:22 de la ganadora, que con su victoria reforzó su liderato con 14 segundos de ventaja sobre la inglesa Josie Nelson (Team Picnic PostNL).
La carrera australiana finalizará este lunes con la disputa de la tercera y última etapa, que tendrá un recorrido ondulado de 126,5 kilómetros con inicio en Norwood y final en Campbelltown.
Santos Women’s Tour Down Under (2.WWT)
Resultados Etapa 2 | Magill – Paracombe (130,7 km)
|1
|Ally Wollaston
|FDJ United – SUEZ
|3:35:20
|2
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|m.t.
|3
|Josie Nelson
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|4
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|m.t.
|5
|Dominika Włodarczyk
|UAE Team ADQ
|m.t.
|6
|Ruby Roseman-Gannon
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|7
|Alexandra Manly
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|8
|Nina Buijsman
|Human Powered Health
|m.t.
|9
|Fien Van Eynde
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|10
|Mavi García
|UAE Team ADQ
|m.t.
|58
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|1:22
Clasificación General Individual
|1
|Wollaston Ally
|FDJ United – SUEZ
|7:03:27
|2
|Nelson Josie
|Team Picnic PostNL
|0:14
|3
|Rüegg Noemi
|EF Education-Oatly
|0:17
|4
|Baril Olivia
|Movistar Team
|0:19
|5
|Lach Marta
|Team SD Worx – Protime
|0:22
|6
|Van Dam Sarah
|Team Visma | Lease a Bike
|0:23
|7
|Włodarczyk Dominika
|UAE Team ADQ
|0:24
|8
|Van Eynde Fien
|Fenix-Premier Tech
|,,
|9
|García Mavi
|UAE Team ADQ
|,,
|10
|Buijsman Nina
|Human Powered Health
|,,
|57
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|2:31
Ruta
World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?
Poco a poco se van conociendo los calendarios ciclísticos de los once pedalistas colombianos que estarán compitiendo con sus respectivos equipos World Tour, los de la máxima categoría, en la temporada 2026.
Los primeros en entrar en acción en Australia serán el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), en el Santos Tour Down Under.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las carreras en que los ciclistas colombianos abrirán oficialmente la nueva temporada competitiva.
Santiago Buitrago – 26 años (Bahrain – Victorious) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Juan Sebastián Molano – 31 años (UAE Team Emirates – XRG) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Clásica Camp de Morvedre – 23 de enero
Egan Bernal – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Brandon Rivera – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Nairo Quintana – 33 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Einer Rubio – 27 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez – 29 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez, listo para iniciar su tercera temporada con el Red Bull – BORA – hansgrohe. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)
Juan Guillermo Martínez – 21 años (Team Picnic PostNL) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Sergio Higuita – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Harold Tejada – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Ruta
¡Bicampeón! Wilmar Paredes revalida su título en el Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria
El antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) revalidó su título de campeón en el Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria, después de un recorrido de 60 kilómetros. Por segundo año consecutivo el paisa se quedó con el título de la carrera boyacense.
Con un tiempo total de 1 hora, 10 minutos y 19 segundos, el paisa se subió a lo más alto del podio de la prueba tutense acompañado de Jefferson Ruiz (GW Erco SportFitness) y Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La tradicional competencia, que tuvo la participación de más de 40 pedalistas, la mayoría de la región del altiplano cundiboyacense, le rindió un merecido homenaje al tutense Diego Camargo, campeón del Clásico RCN 2025.
La tradicional carrera boyacense, que se corrió en un circuito de 3 kilómetros, donde se hicieron 20 vueltas, contó la participación del colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), Nicolás Paredes (Hino One La Red Suzuki), Robert Plazas (Team Sistecrédito), entre otros ciclistas del pelotón nacional.
Resultados *Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria 2026
|1
|Paredes Wilmar
|Team Medellín-EPM
|01:10:19
|2
|Jefferson Ruiz
|GW Erco SportFitness
|0:01
|3
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:01
|4
|David Camargo
|Juan Ca Punta de Anca
|0:01
|5
|Sebastián Albarracín
|Club Daniel Rincón
|0:01
|6
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|0:04
|7
|Jeisson Casallas
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:04
|8
|José Misael Urian
|Team Sistecrédito
|0:04
|9
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:07
|10
|Anderson Castro
|Club Evolución Tutence
|1:29
Ruta
Catalina Soto gana el prólogo del Tour El Salvador con Lina Marcela Hernández 3°
En gran actuación, la pedalista chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) se impuso con autoridad en el prólogo de 2,7 kilómetros llevado a cabo en Centro Histórico de la capital salvadoreña, que abrió una nueva edición del Tour El Salvador.
La corredora austral firmó el triunfo con un tiempo de 3 minutos y 48 segundos, superando por escasos 4 segundos a la española Ainara Albert (Roland Le Dévoluy).
En cuanto a las colombianas, la mejor fue Lina Marcela Hernández (Selección Colombia), quien completó el podio de la jornada al cronómetro entre las 95 pedalistas participantes.
La carrera salvadoreña para mujeres continuará este domingo con la disputa de la primera etapa en línea, un circuito urbano en la colonia Flor Blanca.
Tour El Salvador (2.1)
Resultados Prólogo | Palacio Nacional – Palacio Nacional (2,7 km)
|1
|Catalina Soto
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|03:48
|2
|Ainara Albert
|Roland Le Dévoluy
|0:04
|3
|Lina Marcela Hernández
|Selección Colombia
|0:08
|4
|Marjolein van ‘t Geloof
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:08
|5
|Giorgia Vettorello
|Roland Le Dévoluy
|0:08
|6
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:08
|7
|Anastasiya Samsonova
|Roland Le Dévoluy
|0:10
|8
|Eleftheria Giachou
|ODL Team Kiwi Atlantico-Craega
|0:11
|9
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|0:11
|10
|Sera Gademan
|La Pampa
|0:12
|11
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|0:12
|12
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|0:12
|13
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:13
|17
|Jessica Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:14
|20
|Luciana Osorio
|Selección Colombia
|0:15