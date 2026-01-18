Connect with us

Ruta

Ally Wollaston repite victoria en el Tour Down Under y refuerza su liderato; Juliana Londoño sube en la general

Publicado

Hace 26 mins

el

La neozelandesa Ally Wollaston, más líder del Tour Down Under femenino 2026. (Foto © Santos Tour Down Under Femenino)
Temas relacionados:
Ruta

World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?

Publicado

Hace 1 hora

el

17 enero, 2026

Por

El bogotano Santiago Buitrago abrirá su temporada 2026 en el Santos Tour Down Under. (Foto RMC © Bahrain - Victorious)
Ruta

¡Bicampeón! Wilmar Paredes revalida su título en el Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria

Publicado

Hace 2 horas

el

17 enero, 2026

Por

El antioqueño Wilmar Paredes, bicampeón del Circuito Ciclístico de Tuta. (Foto © Alcaldía de Tuta)
Ruta

Catalina Soto gana el prólogo del Tour El Salvador con Lina Marcela Hernández 3°

Publicado

Hace 6 horas

el

17 enero, 2026

Por

La chilena Catalina Soto ganó el prólogo del Tour El Salvador 2026. (Foto © Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi)
