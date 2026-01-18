Ally Wollaston repite victoria en el Tour Down Under y refuerza su liderato; Juliana Londoño sube en la general

En un final a pura velocidad, Ally Wollaston (FDJ United – SUEZ) lo hizo de nuevo y también se llevó la victoria al sprint en la segunda etapa del Tour Down Under Femenino 2026, luego de recorrer 130,7 kilómetros entre las localidades australianas de Magill y Paracombe.

La corredora la neozelandesa, de 25 años, volvió a ser la más rápida, esta vez de un grupo de treinta ciclistas, superando a la suiza Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) y a la británica Josie Nelson (Team Picnic PostNL).

En cuanto a la única colombiana en competencia, Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en la casilla 58° a 1:22 de la ganadora, que con su victoria reforzó su liderato con 14 segundos de ventaja sobre la inglesa Josie Nelson (Team Picnic PostNL).

La carrera australiana finalizará este lunes con la disputa de la tercera y última etapa, que tendrá un recorrido ondulado de 126,5 kilómetros con inicio en Norwood y final en Campbelltown.

Santos Women’s Tour Down Under (2.WWT)

Resultados Etapa 2 | Magill – Paracombe (130,7 km)

1 Ally Wollaston FDJ United – SUEZ 3:35:20 2 Noemi Rüegg EF Education-Oatly m.t. 3 Josie Nelson Team Picnic PostNL m.t. 4 Paula Blasi UAE Team ADQ m.t. 5 Dominika Włodarczyk UAE Team ADQ m.t. 6 Ruby Roseman-Gannon Liv AlUla Jayco m.t. 7 Alexandra Manly AG Insurance – Soudal Team m.t. 8 Nina Buijsman Human Powered Health m.t. 9 Fien Van Eynde Fenix-Premier Tech m.t. 10 Mavi García UAE Team ADQ m.t. 58 Juliana Londoño Team Picnic PostNL 1:22

Clasificación General Individual