Aliaksei Shnyrko gana en el inicio del Tour de Azerbaiyán con Cristián Pita 5° y Brayan Sánchez 12°

La primera etapa del Tour de Azerbaiyán fue ganada al sprint por el bielorruso Aliaksei Shnyrko (Li Ning Star) quien de pasó se convirtió en el primer líder. La jornada inaugural se disputó entre las ciudades de Bakú y Sumqayit sobre una distancia de 160,2 kilómetros.

Shnyrko, que sorprendió a los favoritos, derrotó al ruso Gleb Syritsa (XDS Astana Team) y al belga Timothy Dupont (Tarteletto – Isorex), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor suramericano fue el ecuatoriano Cristián Pita (Roojai Insurance Winspace) cerrando el top 5.



El sexteto del Team Medellín – EPM que corre el Tour de Azerbaiyán 2026. (Foto © Team Medellín – EPM)

En cuanto a los colombianos en competencia, solo dos llegaron el mismo tiempo del ganador. Brayan Sánchez (Team Medellín – EPM) en el puesto 12° y Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) en la casilla 32°, mientras que Diego Camargo (Team Medellín – EPM) se clasificó 45° a 6 segundos del ganador. El resto de nacionales cedieron más tiempo.

La carrera del calendario UCI continuará este lunes con la segunda etapa, una jornada rompe-piernas de 193,3 kilómetros entre la ciudad de Bakú y la localidad de Ismailli, que incluye tres puertos de montaña categorizados.



Aliaksei Shnyrko, primer líder del Tour de Azerbaiyán 2026. (Foto © Azerbaijan Cycling Federation)

Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race (2.1)

Resultados Etapa 1 | Baku – Sumqayıt (160,2 km)

1 Aliaksei Shnyrko Li Ning Star 3:30:02 2 Gleb Syritsa XDS Astana Team m.t. 3 Timothy Dupont Tarteletto – Isorex m.t. 4 Filippo Cettolin Bardiani CSF 7 Saber m.t. 5 Cristián Pita Roojai Insurance Winspace m.t. 6 Tilen Finkšt Solution Tech NIPPO Rali m.t. 7 Marco Manenti Bardiani CSF 7 Saber m.t. 8 Sander Inion Madar Pro Cycling Team m.t. 9 Iñigo Elosegui Equipo Kern Pharma m.t. 10 Yevgeniy Fedorov XDS Astana Team m.t.