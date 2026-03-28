Alexis Guerin se lleva el quinto capítulo de la Volta Alentejo con Jesús David Peña 4° y Adrián Bustamante 11°

En un final picando hacia arriba, Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) salió victorioso en la penúltima etapa de la Volta Alentejo, que se disputó entre Vila Viçosa y la Serra de São Mamede con un kilometraje de 153,3 kilómetros.

El talentoso corredor galo contabilizó un tiempo de 3 horas y 49 minutos, para vencer al portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling) y a su compatriota Ugo Fabries (UAE Team Emirates Gen Z), segundo y tercero en línea de meta respectivamente.

En cuanto a los colombianos, estos cumplieron una destacada actuación con Jesús David Peña (Efapel Cycling) en el 4° puesto y con Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la casilla 11°.

En la nueva general individual, Tiago Antunes (Efapel Cycling) asumió el liderato. El podio parcial lo completan los franceses Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) y Ugo Fabries (UAE Team Emirates Gen Z).

La carrera portuguesa se definirá este domingo con una etapa de 163,1 kilometros entre Mouta y Évora, donde conoceremos al sucesor del británico Noah Hobbs, campeón del año pasado.

Volta ao Alentejo (2.2)

Resultados Etapa 4 | Vila Viçosa – Portalegre (Serra de São Mamede) (153,3 km)

1 Alexis Guerin Anicolor / Campicarn 3:49:00 2 Tiago Antunes Efapel Cycling 0:06 3 Ugo Fabries UAE Team Emirates Gen Z 0:17 4 Jesús David Peña Efapel Cycling 0:24 5 David Domínguez Feira dos Sofás – Boavista 0:25 6 Ibai Villate Movistar Team Academy 0:26 7 Nicolás Tivani Aviludo – Louletano – Loulé 0:36 8 Zac Marriage NSN Development Team 0:36 9 Emanuel Duarte Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 0:40 11 Adrián Bustamante GI Group Holding – Simoldes – UDO 0:44

Clasificación General Individual