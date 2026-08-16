Alexis Guérin se consagra campeón de la Volta a Portugal con Adrián Bustamante en el puesto 12°

La Vuelta a Portugal quedó en manos del francés Alexis Guérin (Anicolor / Campicarn Cycling Team). El corredor galo, de 34 años, que ganó dos etapas en la carrera lusa, defendió sin contratiempos el liderato en la última jornada, disputada entre las ciudades de Maia y Oporto.

El podio final de la carrera portuguesa los completaron el ruso Artem Nych (Anicolor / Campicarn) y el portugués Pedro Silva (Feira dos Sofás – Boavista (Feirense – Beeceler), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.



Adrián Bustamante terminó en el top 15 de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Gi Group Holding – Simoldes – UDO)

En cuanto a los escarabajos, el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) fue el mejor de los nuestros en la clasificación general, ubicándose en el puesto 12°, el zipaquireño Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) finalizó en la casilla 28° y el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) terminó en posiciones intermedias.

La última etapa la ganó el portugués Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG), quien fue el más fuerte en los kilómetros finales, logrando su segunda victoria en la ronda lusa, luego de recorrer 136,9 kilómetros en el distrito de Oporto.



Rui Oliveira ganó la última etapa de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Volta a Portugal)

Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)

Resultados Etapa 10 | Maia – Porto (136,9 km)

1 Rui Oliveira UAE Team Emirates-XRG 3:06:35 2 Daniel Cavia Burgos Burpellet BH m.t. 3 Francisco Campos Team Tavira / Crédito Agrícola 0:02 4 Axel van der Tuuk Euskaltel-Euskadi 0:02 5 Jordi López Euskaltel-Euskadi 0:02 6 Artem Nych Anicolor / Campicarn Cycling Team 0:02 7 Tiago Antunes Efapel Cycling 0:02 8 Alexis Guérin Anicolor / Campicarn Cycling Team 0:02 9 David Domínguez Feira dos Sofás – Boavista 0:02 10 Tomas Contte Aviludo – Louletano – Loulé 0:06 11 Pedro Silva Feira dos Sofás – Boavista 0:09 12 Xabier Isasa Euskaltel-Euskadi 0:11 19 Adrián Bustamante Gi Group Holding – Simoldes – UDO 0:19



Alexis Guerin, gran campeón de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Volta a Portugal)

Clasificación General Final