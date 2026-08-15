Alexis Guérin gana en Senhora da Graça y acaricia el título de la Volta a Portugal

El francés Alexis Guérin dio otro golpe de autoridad en la 87ª Volta a Portugal en Bicicleta al imponerse en la novena etapa, disputada sobre 142,6 kilómetros entre Paredes y Mondim de Basto, con final en la mítica subida a Senhora da Graça. El corredor del Anicolor / Campicarn ganó con un tiempo de 3:44:55, por delante del portugués José Neves y de su compañero Artem Nych, y reforzó su liderato a falta de una sola jornada para el cierre.

La jornada, con más de 3.100 metros de desnivel positivo, se decidió en la ascensión final, donde Guérin, Nych y Neves se marcharon del grupo de favoritos. El líder remató en el pequeño sprint y amplió su ventaja en la clasificación general: ahora comanda con 1:02 sobre Nych, mientras el portugués Pedro Silva subió al tercer lugar, a 4:30. La carrera volvió a vivirse bajo un ambiente de profundo respeto y tristeza tras la muerte del joven británico Finlay Tarling, corredor de 19 años del NSN Development Team, fallecido tras un accidente en la octava etapa; el equipo no tomó la salida este sábado.



El líder de la Vuelta a Portugal llevó este sábado una camiseta negra en homenaje a la memoria de Finlay Tarling quien falleció en la jornada del viernes tras un grave accidente con un vehículo que invadió el recorrido (Foto©VoltaPortugal)

Por Colombia, Adrián Bustamante fue el mejor ubicado del día al terminar 20°, a 7:36 de Guérin, y se mantiene 14° en la clasificación general, a 17:30 del líder. Jesús David Peña, del Efapel Cycling, finalizó en la casilla 34, a 14:03.

La Volta a Portugal terminará este domingo 16 de agosto con la décima etapa, una fracción de 124 kilómetros entre Maia y Porto, donde Guérin defenderá la camiseta amarilla en el último día de carrera. Después de sus exhibiciones en la Torre y en Senhora da Graça, el francés llega con una renta importante y con el respaldo de un Anicolor / Campicarn que ha controlado buena parte de la prueba.