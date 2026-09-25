Ruta
Alexander Villasmil se impone al sprint en el inicio de la Vuelta Internacional a Zamora
Luego de recorrer 149,4 kilómetros, el venezolano Alexander Villasmil (Gobernación de Mérida – Banco del Tesoro) se adjudicó la victoria en la primera etapa de la Vuelta Internacional a Zamora 2026 y se convirtió en el primer líder de la competencia.
La jornada inaugural partió con un pelotón compuesto por 65 corredores en representación de 15 escuadras, tomando la salida desde el malecón turístico de El Cantón (municipio Andrés Eloy Blanco) bajo el marco geográfico del río Caparo, para concluir en la población de Capitanejo.
Luego de superar los primeros compases, la caravana registró múltiples intentos de fuga. Pese a conseguir ventajas considerables sobre el lote principal, los escapados fueron neutralizados en la fase final. En la llegada a Capitanejo, Villasmil se impuso en el embalaje deteniendo el cronómetro en 3 horas, 40 minutos y 43 segundos, superando a sus compatriotas Kevin Roa (Ministerio del Comercio) y a Pedro Sequera (Alcaldía de Valera), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar con el mismo tiempo del ganador.
“Un agradecimiento especial a todo mi equipo por el esfuerzo desplegado en la carretera, y muy especialmente a mi familia, que siempre me ha brindado su apoyo incondicional. Gracias al Gobernador, al Alcalde y a la organización por este gran evento”, dijo Villasmil al finalizar la jornada.
Otras Clasificaciones
La disputa de las metas volantes marcó el ritmo intermedio del trayecto. El primer sprint bonificable, ubicado en el kilómetro 20 a la entrada de Abejales (estado Táchira), quedó en manos de Edwin Torres (Lotería del Táchira), seguido por sus compañeros de equipo Arlex Méndez y Manuel Medina.
El segundo paso de velocidad, disputado a la altura del kilómetro 108 en la entrada a Santa Bárbara, otorgó únicamente puntuación y fue dominado por Manuel Contreras (Gobernación de Mérida), escoltado por Gregory Guevara (Ministerio de Comercio) y Luis Mora (Alcaldía de Valera).
En el tercer sprint del día, instalado frente a la capilla del Negro Charles, Arlex Méndez cruzó en la primera posición por delante de Ángel Rivas y Edwin Torres. Con este resultado, el vigente campeón nacional de ruta sub-23 pasó a liderar la clasificación general de las metas volantes con seis unidades.
La carrear venezolana continuará este sábado con el desarrollo del segundo capítulo, el cual contempla un trazado de 148,8 kilómetros. La fracción incluirá un circuito en la localidad de Socopó, paso por la plaza Bolívar de Ciudad Bolivia (municipio Pedraza) y final en la plaza Noguera de Santa Bárbara de Barinas.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
Ruta
Daniel Felipe Martínez gana de forma espectacular la cuarta etapa de la CRO Race
El ciclista colombiano del Red Bull – BORA – hansgrohe, Daniel Felipe Martínez, se impuso de forma escpectacular en la cuarta etapa de la CRO Race, una de las jornadas más exigentes de la carrera croata. El escarabajo mostro un gran nivel en un trazado catalogado como un auténtico «rompe-piernas» y firmando un gran triunfo que lo acerca en la clasificación general.
La exigente jornada, que conectó las ciudades de Pula y Rijeka a lo largo de 160 kilómetros, supuso un desafío extremo para el pelotón debido a sus 2,470 metros de desnivel positivo. El recorrido estuvo marcado por constantes repechos y dos exigentes puertos montañosos categorizados que seleccionaron con dureza el grupo principal, sirviendo como el escenario ideal para los mejores escaladores.
En el tramo decisivo de la fracción, Martínez exhibió su potencia al consolidarse como el más fuerte dentro de una fuga integrada por cuatro corredores. En un emocionante cierre de alta velocidad, el escarabajo colombiano superó en la línea de meta al belga Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) y al esloveno Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG), quienes debieron conformarse con la segunda y tercera posición respectivamente tras no poder con la velocidad del sudamericano.
El pelotón principal, que no logró dar caza a la escapada del día, cruzó la línea de meta con un retraso de 15 segundos, encabezado por el belga Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step). Gracias a la diferencia obtenida en esta dura jornada y a las bonificaciones cosechadas, Daniel Felipe Martínez logró escalar varias posiciones en la clasificación general, quedando a tres segundos de entrar al top 10.
La prestigiosa carrera croata continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada ondulada de 164,5 kilómetros entre las ciudades de Karlovac y Sveta Nedelja, que incluye varios repechos y dos puertos de montaña de segunda categoría.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Pula – Rijeka (160 km)
|1
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:43:19
|2
|Louis Vervaeke
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Domen Novak
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|m.t.
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|0:15
|7
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:15
|8
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|9
|Dario Giuliano
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|10
|Joe Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|14:34:32
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:04
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|4
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:19
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:39
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:41
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:41
|8
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:47
|10
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:58
|11
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:01
Ruta
Alejandra Neira se corona campeona del mundo júnior en Montreal con protagonismo de Zara Lamprea
La ciclista española Alejandra Neira se consagró campeona mundial de ruta en la categoría júnior, tras firmar una exhibición memorable por las exigentes calles de Montreal, Canadá. Neira demostró una madurez táctica y una gran fortaleza física que le permitieron salir victoriosa en el exigente circuito. Con un cambio de ritmo frenético en el tramo definitivo, la corredora ibérica dejó sin opciones a sus rivales directas y cruzó la línea de meta en solitario, regalándole a España una medalla de oro memorable.
El podio de la prueba juvenil estuvo reñido hasta el último metro y reflejó el altísimo nivel de la competencia. La medalla de plata quedó en manos de la italiana Matilde Rossignoli, quien lideró la persecución de la española pero no logró recortar la distancia. Por su parte, la suiza Anja Grossmann se colgó la presea de bronce al imponerse con potencia en el embalaje del grupo perseguidor.
La carrera también estuvo marcada por la valentía de la colombiana Zara Sofía Lamprea, quien protagonizó uno de los momentos más vibrantes de la jornada al lanzar un audaz ataque de larga distancia. Lamprea llegó a rodar en solitario al frente del grupo principal, haciendo soñar a su delegación con una hazaña. Sin embargo, su ambicioso intento fue neutralizado rápidamente en los kilómetros decisivos por el grupo de las máximas favoritas, que impuso un ritmo demoledor para dar caza a la fugitiva antes de encarar la definición.
Pese al desgaste físico de la escapada y a quedar fuera de la disputa por las medallas, la ciclista colombiana demostró un gran coraje que fue aplaudido por los aficionados. Al cierre de la dura jornada, Lamprea cruzó la meta y se reportó en un meritorio 12° puesto de la clasificación general. La competencia júnior en Montreal deja así un balance lleno de emociones, con una Alejandra Neira vestida de arcoíris y una nueva generación de ciclistas listas para asaltar la élite mundial.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Junior Femenina
*Prueba de de Fondo | Montreal – Montreal (80,4 km)
|1
|Alejandra Neira
|España
|2:21:00
|2
|Matilde Rossignoli
|Italia
|m.t.
|3
|Anja Grossmann
|Suiza
|m.t.
|4
|Maria Okrucińska
|Polonia
|0:04
|5
|Mirthe Mons
|Países Bajos
|0:05
|6
|Edda Bieberle
|Alemania
|0:42
|7
|Thaïs Poirier
|Francia
|0:42
|8
|Justine Baud
|Francia
|0:42
|9
|Amandine Jakob
|Alemania
|0:42
|10
|Sophia Wellmeier
|Estados Unidos
|0:42
|11
|Neve Parslow
|Australia
|0:42
|12
|Zara Sofía Lamprea
|Colombia
|0:42
|DNF
|Estefanía Castillo
|Colombia
|No finalizó
|DNF
|Salomé Vargas
|Colombia
|No finalizó
Ruta
Oficial: Germán Darío Gómez se reintegra a las filas del Team Polti Visit Malta y correrá la París-Chauny
Hoy se hizo oficial la primicia que dio RMC con el reintegro de Germán Darío Gómez Becerra a las filas del Team Polti VisitMalta. El pedalista santandereano fue habilitado para regresar a la competencia profesional.
El conjunto italiano comunicó la reincorporación inmediata del ciclista colombiano a la actividad del equipo, luego de que las investigaciones de la International Testing Agency (ITA) confirmaran de manera oficial que su resultado analítico adverso se debió a una contaminación alimentaria.
El escarabajo, bicampeón de la Vuelta a la Juventud, se encontraba suspendido provisionalmente tras detectarse una anomalía en un control. Sin embargo, tras un riguroso análisis del caso, las autoridades de la ITA determinaron que el hallazgo fue provocado por el consumo de carne contaminada.
La escuadra italiana de categoría UCI ProTeam acogió con beneplácito la conclusión del procedimiento y la plena reincorporación de Germán, a quien respaldo desde el primer momento y durante todo el proceso. El director del equipo celebró la resolución del caso y confirmó que el pedalista de 25 años se reintegra inmediatamente a la plantilla.
El regreso oficial de Gómez a los grandes escenarios del ciclismo internacional se producirá este mismo fin de semana. El colombiano tomará la salida este domingo 27 de septiembre en la clásica francesa París-Chauny, marcando el reinicio de su temporada en el viejo continente.