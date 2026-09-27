Ruta
Alexander Villasmil se consagró campeón de la Vuelta Internacional a Zamora 2026
El ciclista venezolano Alexander Villasmil, en representación de la Gobernación de Mérida, se coronó campeón absoluto de la Vuelta Internacional a Zamora, tras disputarse la tercera y última etapa en un electrizante circuito de 105 kilómetros en Santa Bárbara de Barinas. La jornada de cierre finalizó con un masivo sprint resuelto a una impresionante velocidad promedio de 54,33 km/h.
En el embalaje final, Jad Colmenares (Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT) se acreditó el triunfo al detener el reloj en 1 hora, 55 minutos y 58 segundos, superando en la propia raya de sentencia al flameante campeón Alexander Villasmil, quien ingresó con el mismo tiempo para asegurar la camiseta amarilla y tercero en la etapa fue Enrique Díaz de la Lotería del Táchira con ese mismo registro.
De ese modo Villasmil acumuló un tiempo de 7 horas, 53 minutos y 18 segundos. La segunda casilla de la clasificación general individual correspondió a Ángel Rivas (Alcaldía de Valera Confitería La Guacamaya) con el mismo tiempo del campeón, mientras que Santiago Mora (Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT) se ubicó en la tercera plaza del podio final a 9 segundos.
El campeón Alexander Villasmil, no ocultó su emoción al coronarse y analizó como obtuvo el título: “Damos las gracias a Dios, al gobernador de Mérida al alcalde, a los patrocinantes. Los muchachos hicieron un trabajo bonito desde el primer día y le agradezco al director técnico Gerardo Jurado por confiar en mí. También le envío un saludo a mi esposa y familia que deben estar saltando en un pie”, expresó el corredor andino al culminar la prueba.
En lo que respecta a otras clasificaciones, la competencia dejó actuaciones sobresalientes en todos sus frentes. En la categoría Sub-23, el pedalista Santiago Mora (Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT) ratificó su hegemonía al dominar la clasificación con un registro de 7 horas, 53 minutos y 27 segundos. Por su parte, entre los juveniles, Santiago Osorio (Kino Táchira Alicante) se consagró como el mejor con un tiempo de 7 horas, 53 minutos y 44 segundos. Entre tanto, la modalidad de las metas volantes fue dominada por Edwin Torres (Lotería del Táchira) con 17 puntos, y finalmente, en la clasificación por equipos, la escuadra Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT se coronó en lo más alto del podio colectivo con un acumulado general de 23 horas, 41 minutos y 3 segundos.
*Con Información Prensa Carlos Alexis Rivera
Ruta
Montreal presenció la categórica victoria de Brandon McNulty en el Mundial de Ciclismo en Ruta
Sorprendiendo a los garndes favoritos el ciclista estadounidense Brandon McNulty se consagró campeón mundial de ciclismo en ruta tras imponerse de forma categórica en el circuito de Montreal, Canadá. El corredor norteamericano, perteneciente a las filas del UAE Team Emirates, firmó una actuación memorable que le permitió colgarse la medalla de oro y vestir el codiciado maillot arcoíris. McNulty consolidó su victoria con un ataque letal a falta de más de 30 kilómetros de la meta, sosteniendo una vibrante cabalgata en solitario que dejó sin opciones al pelotón perseguidor en las exigentes rampas del circuito de Mont-Royal.
El podio de la exigente prueba lo completaron el experimentado australiano Michael Matthews, quien se quedó con la medalla de plata tras imponerse en el sprint definitivo del grupo perseguidor, y el neerlandés Mathieu van der Poel, quien sumó una presea de bronce a su exitoso palmarés. La jornada de ensueño para el ciclismo norteamericano se vio reforzada por la presencia de Quinn Simmons en la cuarta posición, mientras que el joven talento mexicano Isaac del Toro cerró de forma brillante el top 5 de la clasificación tras batallar de igual a igual ante las máximas figuras del WorldTour.
Por el lado de los colombianos, la competencia en territorio canadiense resultó sumamente selectiva, de un desgaste físico extremo y plagada de abandonos masivos. Ante este panorama adverso, Santiago Buitrago se erigió como el único pedalista nacional que consiguió completar el extenuante recorrido. El corredor bogotano cruzó la línea de meta tras una dura batalla contra las estrategias de los equipos europeos, finalizando en la posición 27° a 4 minutos y 41 segundos del nuevo monarca de la ruta mundial.
Con este triunfo en la prueba reina de la Unión Ciclista Internacional (UCI), McNulty rompió una sequía histórica de más de tres décadas para su país en la máxima categoría del ciclismo de ruta, emulando la hazaña lograda por Lance Armstrong en 1993. La victoria del estadounidense ratifica el recambio generacional norteamericano y clausura por todo lo alto un intenso calendario mundialista en Canadá, inscribiendo su nombre en los libros dorados del deporte del deporte de las bielas.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Élite Masculina
*Prueba de Fondo | Montreal – Montreal (273,4 km)
|1
|Brandon McNulty
|Estados Unidos
|6:17:04
|2
|Michael Matthews
|Australia
|0:13
|3
|Mathieu van der Poel
|Países Bajos
|0:13
|4
|Quinn Simmons
|Estados Unidos
|0:13
|5
|Isaac del Toro
|México
|0:14
|6
|Mads Pedersen
|Dinamarca
|0:14
|7
|Tom Pidcock
|Gran Bretaña
|0:14
|8
|Matteo Jorgenson
|Estados Unidos
|0:14
|9
|Giulio Ciccone
|Italia
|0:14
|10
|Ben Healy
|Irlanda
|0:14
|27
|Santiago Buitrago
|Colombia
|4:41
Ruta
Alejandro Callejas se corona campeón de la montaña y sella un brillante Top 10 en el Tour de Mentougou 2026
El pedalista bogotano Alejandro Callejas, integrante de la escuadra tailandesa Roojai Insurance Winspace, firmó una actuación memorable en territorio asiático al consagrarse campeón de la montaña en la segunda edición del Tour de Mentougou. El escarabajo demostró sus grandes condiciones para el ascenso a lo largo de la competencia china por etapas, logrando asegurar de manera categórica la camiseta de mejor escalador y consolidándose como una de las principales figuras de la competencia del calendario UCI.
Además de quedarse con la camiseta de pepas rojas, Callejas ratificó su regularidad al finalizar en el top 10 de la clasificación general individual. El corredor capitalino selló este destacado resultado tras reportarse en la casilla 42° de la última fracción, cruzando la línea de meta con el mismo tiempo del ganador de la jornada, el australiano Cameron Scott (Li Ning Star), en un final masivo que no alteró nada en las primeras posiciones.
La última etapa no dejó cambios en la parte alta de la general, permitiendo que el francés Joris Delbove (TotalEnergies) se coronara como el gran campeón de la carrera. Al corredor galo lo acompañaron en el podio el rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien ocupó la segunda posición, y el italiano Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), encargado de cerrar el cuadro de honor en la tercera plaza.
Por su parte, el resto de la suramericanos se clasificaron así en la ronda china. El argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) firmó una destacada presentación al clasificarse en la 6° posición de la general, mientras que el también colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) concluyó en el puesto 35° y el brasileño Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) finalizó en la casilla 39°.
Clasificación General Final
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|8:06:13
|2
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:21
|3
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:25
|4
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:44
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:44
|6
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:45
|7
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:48
|8
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:33
|9
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|5:56
|10
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|6:36
|35
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|17:48
|39
|Nicolás Sessler
|Victoria Sports Pro Cycling
|21:15
Ruta
Tobias Svarre se lleva el título de la CRO Race 2026 con Daniel Felipe Martínez en el puesto 12°
Con el título para el escandinavo Tobias Svarre (Uno-X Mobility) terminó en tierras croatas la CRO Race 2026, tras seis días intensos de competencia. El danes, que sucedió al estadounidense Brandon McNulty, se consagró campeón de la carrera europea tras defender el liderato sin problemas en la última etapa con final en Zagreb.
Los puestos de honor de la carrera europea del calendario UCI los completaron el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), quien terminó 2° y el belga Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) que se subió al tercer cajón del podio.
En cuanto al único colombiano que terminó la competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) finalizó en la casilla 12° a 1:01 del campeón. El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), que ganó la jornada inaugural, se retiró en la tercera etapa.
La jornada final de la ronda croata se disputó entre Samobor y Zagreb con un recorrido totalmente llano de 159,5 kilómetros, que fue ganada al sprint por el italiano Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies).
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 6 | Samobor – Zagreb (159,5 km)
|1
|Donati Davide
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:14:57
|2
|De Longhi Lorenzo
|Cofidis
|m.t.
|3
|Magnier Paul
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Teutenberg Tim Torn
|Lidl-Trek
|m.t.
|5
|Blikra Erlend
|Uno-X Mobility
|m.t.
|6
|Bevort Carl-Frederik
|Uno-X Mobility
|m.t.
|7
|Zanoncello Enrico
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|McDonald Brody
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|9
|Petric Bastian
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|m.t.
|10
|Darder Sergi
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|73
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|21:37:50
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:04
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|4
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:19
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:39
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:41
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:41
|8
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:47
|10
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:58
|11
|Clement Izquierdo
|Cofidis
|1:01
|12
|Daniel Felipe Martinez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:01