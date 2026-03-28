Ruta
Alexander Salby gana la penúltima etapa del Tour de Tailandia; Eduardo Sepúlveda firme en el 2° puesto
La quinta y penúltima etapa del Tour de Tailandia 2026 quedó en manos de Alexander Salby (Li Ning Star). El danés fue el más rapido en el sprint y logró su primera victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 136,5 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sri Chiang Mai.
El corredor escandinavo, de 27 años, que alcanzó su segundo triunfo de la temporada, superó al francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) y al neerlandés Jesper Rasch (China Anta – Mentech Cycling Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportó en el pelotón en la casilla 42° con el mismo tiempo del ganador y sigue metido en el podio paracial.
En lo referente a la clasificación general, el kazajo Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el corredor gaucho Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) a tan solo 4 segundos del líder.
El último capítulo de la carrera tailandesa se disputará este domingo con un recorrido de 125,6 kilómetros en un circuito en la provincia de Nong Khai, donde conoceremos al sucesor del danés Alexander Salby, campeón del año pasado.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 5 | Sri Chiang Mai – Sri Chiang Mai (136,5 km)
|1
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|2:52:09
|2
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|3
|Jesper Rasch
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|4
|Tom Sexton
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|5
|Oskar Nisu
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|6
|Mihkel Räim
|Quick Pro Team
|m.t.
|7
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|m.t.
|8
|Nicholas Kergozou
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|9
|Markus Pajur
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|10
|Nati Samansanti
|Grant Thornton Cycling Team
|m.t.
|42
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|15:00:29
|2
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|0:03
|3
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0:09
|4
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:25
|5
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:05
|6
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:29
|7
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:38
|8
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|0:38
|9
|Shoma Hayashibara
|Shimano Racing Team
|0:40
|10
|Kane Richards
|Roojai Insurance Winspace
|0:42
Ruta
Ranking UCI: Tadej Pogacar e Isaac del Toro siguen comandando el escalafón tras nueva actualización
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar los Panamericanos de Ruta y el primer monumento del año.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado con holgura por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con de 11.635 de puntaje.
El campeón del mundo, que casi dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, inamovible en el ° 2 puesto con 6.789 puntos, mientras que el danés Jonas Vingegaard (6.369) conservó el tercer lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 38°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 66° y Harold Tejada en el puesto 71°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 19.040 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.780), Eslovenia 3° (15.479), Francia 4° (15.209) e Italia 5° (14.607). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.888 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
Ciclo-Retro: todos los podios colombianos en la Volta a Catalunya; cinco escarabajos salieron campeones
En las últimas ediciones de la Volta a Catalunya varios son los escarabajos que han logrado colarse en los puestos de honor. El primero fue Álvaro Mejía en 1993 y el último Egan Bernal en 2024.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los pedalistas colombianos en la prestigiosa carrera catalana, que llegó al mundo del ciclismo como un regalo del día de reyes ya hace más de un lustro.
2024 🥇 Tadej Pogacar – 🥈 Mikel Landa – 🥉 Egan Bernal
2022 🥇 Sergio Higuita – 🥈 Richard Carapaz – 🥉 Joao Almeida
2019 🥇 Miguel Ángel López – 🥈 Adam Yates – 🥉 Egan Bernal
2018 🥇 Alejandro Valverde – 🥈 Nairo Quintana – 🥉 Pierre Latour
2016 🥇 Nairo Quintana – 🥈 Alberto Contador – 🥉 Dan Martin
2008 🥇 Gustavo Cesar Veloso – 🥈 Rigoberto Urán 🥉 Rémi Pauriol
2006 🥇 David Cañada – 🥈 Santiago Botero – 🥉 Christophe Moreau
1998 🥇 Hernán Buenahora – 🥈 Georg Totschnig – 🥉 Fernando Escartín
1993 🥇 Álvaro Mejía – 🥈 Maurizio Fondriest – 🥉 Antonio Martín
Ruta
Javier Jamaica gana en Sevilla y reconfirma su liderato en la Vuelta al Valle
El bogotano Javier Jamaica, del equipo de ciclismo Nu Colombia, se anotó este viernes su segunda victoria al hilo en la Vuelta al Valle, tras un sensacional remate en la quinta jornada de la ronda azucarera, disputada sobre 124,4 kilómetros entre Buga y Sevilla.
El capitalino de 30 años, que había resultado vencedor el jueves en la etapa reina, alzó de nuevo los brazos vestido de líder para confirmarse al frente de la clasificación general y apunta a sumar su segundo título consecutivo de la Vuelta al Valle cuando la competencia termine este sábado en Palmira.
Javier Jamaica, en el podio como líder de la Vuelta al Valle 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
“Sabíamos que sería una etapa rápida e igualmente importante para defender el liderato. El equipo trabajó con mucha inteligencia durante toda la jornada y logramos controlar la carrera en todos los momentos. Vi la oportunidad al final de intentar la victoria, fui por ella y se me dio. Muy contento por ganar vestido de líder y por estar cerca de ganar mi segunda Vuelta al Valle”, señaló Javier Jamaica tras finalizar la etapa.
Jamaica mantuvo la punta de la clasificación general con una cómoda ventaja de 1:17 sobre Stiben Peña (SIS) y 2:01sobre su compañero de escuadra Rodrigo Contreras, quien cierra el podio a un día del final. Cristián Muñoz es cuarto a 2:12, mientras Camilo Ardila y Diego Alba integran igualmente el Top 10, en una barrida absoluta del giro vallecaucano por parte de los dirigidos por Raúl y Gabriel Jaime Mesa.
La Vuelta al Valle 2026 concluirá este sábado con un circuito final en Palmira sobre 105 kilómetros, donde el equipo Nu Colombia apunta a cerrar el giro vallecaucano con el trofeo de campeón general en la segunda gran ronda departamental de la temporada 2026.
RESULTADOS COMPLETOS