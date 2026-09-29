Ruta
Alexander Konychev se consagra campeón del Tour del Lago Poyang; Agustín Durán el mejor suramericano
El hijo del recordado exciclista profesional ruso Dimitri Konyshev, Alexander se consagró campeón del Tour del Lago Poyang en territorio asiático. Konyshev, quien ha desarrollado toda su trayectoria deportiva bajo la bandera de Italia, selló con broche de oro su participación en la competencia tras imponerse con autoridad en el sprint final de la última etapa. El corredor europeo del equipo China Anta – Mentech ratificó de esta manera su gran momento de forma en la temporada actual, emulando la casta ganadora de su herencia familiar.
Los puestos de honor de la novel carrera los completaron el polaco Michal Pomorski (ATT Investments), quien ofreció una sólida resistencia a lo largo de las jornadas para terminar segundo. La tercera posición de la clasificación general quedó en manos del alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team), completando así un podio europeo.
Por el lado de los representantes suramericanos, el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) emergió como el mejor al finalizar en el puesto 18° de la clasificación general. Durán, quien formó parte del reducido grupo de tres ciclistas de la región que tomaron la partida, concluyó su participación a una diferencia de más de 10 minutos respecto al ganador Konychev.
Por su parte, los ecuatorianos tuvieron buenas sensaciones a lo largo de la carrera, destacando principalmente por sus combativas actuaciones en las llegadas masiva. En el cierre de la clasificación definitiva, Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace) se ubicó en la casilla 52°, mientras que su hermano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) se calsificó en la posición 67°.
Clasificación General Final
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|25:02:13
|2
|Michał Pomorski
|ATT Investments
|0:18
|3
|Jonas Rapp
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:29
|4
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|0:38
|5
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:40
|6
|Filip Řeha
|ATT Investments
|0:49
|7
|Niek Voogt
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:51
|8
|Yoel Habteab
|Bike AID
|0:54
|9
|Even Yemane
|Bike AID
|2:11
|10
|Víctor Vidal
|Bike AID
|3:05
|18
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|10:33
|52
|David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|38:23
|67
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|45:28
Ruta
“Seguiremos trabajando para acortar las distancias”: Rubén Darío Galeano, tras el Mundial de Montreal
En entrevista con nuestro director, Héctor Urrego Caballero, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo), Rubén Darío Galeano, entregó sus conclusiones oficiales sobre la actuación de la delegación nacional en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, celebrado en Montreal, Canadá. El máximo dirigente del pedalismo nacional se mostró optimista por lo mostrado en territorio norteamericano, aunque dejó claro que hay mucho por mejorar.
Para el jerarca del ciclismo colombiano, la presentación de los pedalistas nacionales en la cita mundialista dejó conclusiones valiosas y abrió un panorama de alta exigencia de cara al futuro inmediato. “Balance muy positivo, eso sí con muchas tareas por hacer para mejorar en las diferentes categorías. Hay que hacer un trabajo muy duro con los de la élite para lograr en los próximos mundiales la camiseta arcoíris, que hace más de 15 años no conseguimos”, manifestó Galeano, fijando una ambiciosa meta para el ciclismo nacional.
A pesar de las brechas que se han evidenciado frente a las grandes potencias europeas en las últimas temporadas, el directivo confía plenamente en las condiciones naturales y lo que ofrece el pelotón nacional para volver a los primeros planos del ciclismo mundial. “Tenemos con que, contamos con grandes figuras, seguiremos trabajando para acortar esas distancias en el tema competitivo y en lo técnico vamos avanzando y esperamos el próximo año en Francia dar sorpresas”, agregó el dirigente, sembrando una semilla de optimismo para la cita de 2027.
Por otra parte, Galeano aprovechó el espacio para destacar el enorme esfuerzo administrativo e institucional desplegado por la entidad para asegurar las mejores condiciones posibles a los pedalistas en suelo canadiense. “Se logro coordinar bien toda la logística. El objetivo es que se sientan bien respaldados, tuvimos una muy buena selección y seguiremos luchando para obtener mejores resultados”, enfatizó el presidente, visiblemente satisfecho por la gestión operativa del equipo de la federación.
Con este balance, la gestión de Rubén Darío Galeano al frente de Fedeciclismo ratifica su compromiso de ajustar las tuercas necesarias tanto en las categorías formativas como en el bloque profesional. El camino hacia Francia el próximo año ya está trazado, y la dirigencia colombiana tiene claro que el objetivo final no es otro que devolverle al país el brillo para conseguir ganar una de las camisetas más deseadas en el deporte de las bielas.
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Óscar Sevilla celebra sus 50 años con la renovación de su contrato con el Team Medellín-EPM
El Team Medellín-EPM confirmó este 29 de septiembre la renovación del contrato de Óscar Sevilla por una temporada más, asegurando su continuidad para el año 2027. La noticia coincide con una fecha de gran significado para el ciclista colombo-español, quien hoy celebra sus 50 años de edad. Con este nuevo acuerdo, el experimentado corredor consolida su trayectoria y extiende su histórico vínculo con la escuadra de la capital antioqueña, manteniéndose vigente en el pelotón internacional.
Con la renovación asegurada, Sevilla afrontará el calendario de 2027 como uno de los máximos referentes de experiencia y liderazgo dentro del Team Medellín-EPM. Su permanencia no solo garantiza la guía para los talentos más jóvenes de la plantilla, sino que también extiende una historia compartida que ha estado marcada por los grandes resultados, el protagonismo en las carreteras del continente y un estrecho vínculo construido con la afición que lo ha respaldado durante todos sus años defendiendo los colores de la escuadra.
El propio pedalista expresó su emoción tras sellar el acuerdo que le permitirá disputar su temporada número 29 consecutiva como profesional. “Quiero contarles que he recibido un regalo muy especial de mi equipo Team Medellín, llegamos a un acuerdo para competir un año más, representando esa ciudad tan bonita por todo el mundo y con el mismo valor de siempre, con la ilusión, la disciplina, el respeto. Me siento feliz e ilusionado y quería compartirlo con todos vosotros”, dijo Sevilla, en declaraciones recogidas por su equipo.
La extensión de este contrato agiganta el legado del formidable corredor que debutó en el profesionalismo en 1998 con el mítico equipo Kelme-Costa Blanca. A lo largo de casi tres décadas de carrera, que incluyen podios en las grandes vueltas de Europa y múltiples títulos, Óscar Sevilla desafía una vez más el paso del tiempo, demostrando que su pasión por el ciclismo y su aporte al Team Medellín-EPM siguen completamente intactos.
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Cinco equipos del ‘Top 10’ del ranking UCI América Tour confirmados para la Vuelta a Venezuela 2026
Un lote de altísmo nivel, encabezado por cinco escuadras extranjeras pertenecientes al top 10 del ranking UCI America Tour, animarán una nueva edición de la Vuelta a Venezuela, prueba que se disputará del 4 al 11 de octubre y otorgará puntos para la clasificación individual y por equipos de la Unión Ciclista Internacional.
La representación internacional cuenta con una destacada presencia colombiana, con dos escuadras consolidadas en la élite del escalafón continental: el GW Erco Sportfitness, séptimo con 412 puntos, y el Team Sistecrédito, noveno con 323 unidades.
Asimsimo, estarán el Best PC de Ecuador, cuarto en el escalafón con 639 puntos; el conjunto brasileño Localiza Meoo / Swift Pro Cycling, quinto con 593 unidades; y la formación chilena Plus Performance – Zeo Sport, ubicada en la décima casilla con 282 puntos.
El bloque foráneo para el giro venezolano se completa con el conjunto portugués Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua, la Selección Nacional de Cuba y las formaciones colombianas Level Up y Team Spartak.
Con esta participación internacional de gran peso competitivo, la sexagenaria carrera venezolana garantiza un espectáculo nivel, donde las escuadras locales medirán fuerzas ante bloques consolidados en el circuito UCI, en una giro nacional clave para las aspiraciones y el reparto de puntos del máximo entre rector del ciclismo mundial, en el tramo final de la temporada continental.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera