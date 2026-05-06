Alex Ferreira triunfa en la tercera etapa de la Vuelta a São Paulo con Róbigzon Oyola 2° y Cristian Rico 3°

En una brillante actuación, el brasilero Alex Ferreira (Andbank Cycling Team) le ganó el mano a mano a los colombianos en la tercera etapa de la Vuelta a São Paulo 2026, pactada sobre 134,5 kilómetros, con salida Barretos y llegada en Franca.

Ferreira, que apretó el ritmo sobre el final, fue más fuerte en la definición, derrotando a Róbigzon Oyola (Team Medellín-EPM) y Cristian Rico (NU Colombia), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la clasificación general, el local Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team) siguió al comando con una ventaja cómoda sobre su más inmediato rival, su compatriota Alex Ferreira, mientras que Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM) y Emerson Gordillo (NU Colombia) se mantuvieron en el top 5.

La carrera brasilera continuará este jueves con la cuarta etapa, una jornada corta y ondulada de 106 kilómetros, que saldrá de Franca para terminar en Ribeirão Preto.



Alex Ferreira ganó la tercera etapa de la Vuelta a São Paulo 2026. (Foto © Federación Paulista de Ciclismo)

Volta Ciclistica Internacional do Estado de São Paulo (2.2)

Resultados Etapa 3 | Barretos – Franca (134,6 km)

1 Alex Ferreira Andbank Cycling Team 3:17:07 2 Róbigzon Oyola Team Medellín – EPM 0:10 3 Cristian Rico Nu Colombia 0:11 4 Wilmar Paredes Team Medellín – EPM 0:14 5 Luiz Fernando Bomfim Localiza Meoo / Swift Pro Cycling 0:15 6 Vinicius Santos São José Ciclismo 0:15 7 Emerson Gordillo Nu Colombia 0:15 8 Cristobal Baeza Plus Performance – ZEO Sport 0:15 9 William Colorado Nu Colombia 0:15 10 Gabriel Metzger ACRS Cycling Team 0:15

Clasificación General Individual