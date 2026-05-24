Alex Ferreira conquista la Volta a Goiás 2026 con Cristhian Montoya en el tercer cajón del podio

La Volta a Goiás 2026 quedó en manos del local Alex Ferreira (Pindamonhangaba Cycling Team), quien defendió el liderato en la jornada final tras seis días de competencia. Al brasilero lo escoltó su compatriota Vinicius Santos (São José Ciclismo), quien se subió al segundo cajón del podio.

El mejor extranjero en la carrera brasilera fue el colombiano Cristhian Montoya (Emthos Felt Racing), quien terminó en una meritoria 3° posición a 1:28 de Ferreira, quien sucedió en el palmarés de la carrera goiana al colombiano Alejandro Osorio, campeón del año pasado.

En cuanto a los otros colombianos en competencia, tres más terminaron en el top 15 con Santiago Bermúdez (Cotrafa Social) 12°, Sebastián Arenas (Cotrafa Social) 13° y Carlos Julián Quintero (Emthos Felt Racing) 14°.

La última etapa, disputada en el municipio de Caldas Novas con un recorrido de 100 kilómetros, la ganó el brasilero Lauro Chaman (Pindamonhangaba Cycling Team) con Cristhian Montoya (Emthos Felt Racing) en el cuarto puesto a 26 segundos del ganador.



Cristhian Montoya, en el podio de la última etapa de la Volta a Goiás 2026. (Foto © Volta Ciclística De Goiás)

Volta a Goiás 2026

Resultados Etapa 6 | Caldas Novas -> Caldas Novas (100 km)

1 Lauro Chaman Pindamonhangaba Cycling Team 01:35:28 2 Thales Esposti Santos Cycling Team m.t. 3 Vinicius Santos São José Ciclismo 0:25 4 Cristhian Montoya Emthos Felt Racing 0:26 5 Thales Areias Pindamonhangaba Cycling Team 0:28 6 Alex Ferreira Pindamonhangaba Cycling Team 0:28 7 Kacio Freitas Emthos Felt Racing 0:48 8 Daniel Ferreira Saga/Arrival Sports 0:48 9 Leandro da Silva Viver Caldas/ACIC 0:48 10 Tiago Nardin PHJ Team 0:52 14 Santiago Bermúdez Cotrafa Social 1:14 22 Sebastián Arenas Cotrafa Social 1:27 23 José Hernandez Emthos Felt Racing 1:27 28 Carlos Julián Quintero Emthos Felt Racing 1:27

Clasificación General Final