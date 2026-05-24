Ruta
Alex Ferreira conquista la Volta a Goiás 2026 con Cristhian Montoya en el tercer cajón del podio
La Volta a Goiás 2026 quedó en manos del local Alex Ferreira (Pindamonhangaba Cycling Team), quien defendió el liderato en la jornada final tras seis días de competencia. Al brasilero lo escoltó su compatriota Vinicius Santos (São José Ciclismo), quien se subió al segundo cajón del podio.
El mejor extranjero en la carrera brasilera fue el colombiano Cristhian Montoya (Emthos Felt Racing), quien terminó en una meritoria 3° posición a 1:28 de Ferreira, quien sucedió en el palmarés de la carrera goiana al colombiano Alejandro Osorio, campeón del año pasado.
En cuanto a los otros colombianos en competencia, tres más terminaron en el top 15 con Santiago Bermúdez (Cotrafa Social) 12°, Sebastián Arenas (Cotrafa Social) 13° y Carlos Julián Quintero (Emthos Felt Racing) 14°.
La última etapa, disputada en el municipio de Caldas Novas con un recorrido de 100 kilómetros, la ganó el brasilero Lauro Chaman (Pindamonhangaba Cycling Team) con Cristhian Montoya (Emthos Felt Racing) en el cuarto puesto a 26 segundos del ganador.
Volta a Goiás 2026
Resultados Etapa 6 | Caldas Novas -> Caldas Novas (100 km)
|1
|Lauro Chaman
|Pindamonhangaba Cycling Team
|01:35:28
|2
|Thales Esposti
|Santos Cycling Team
|m.t.
|3
|Vinicius Santos
|São José Ciclismo
|0:25
|4
|Cristhian Montoya
|Emthos Felt Racing
|0:26
|5
|Thales Areias
|Pindamonhangaba Cycling Team
|0:28
|6
|Alex Ferreira
|Pindamonhangaba Cycling Team
|0:28
|7
|Kacio Freitas
|Emthos Felt Racing
|0:48
|8
|Daniel Ferreira
|Saga/Arrival Sports
|0:48
|9
|Leandro da Silva
|Viver Caldas/ACIC
|0:48
|10
|Tiago Nardin
|PHJ Team
|0:52
|14
|Santiago Bermúdez
|Cotrafa Social
|1:14
|22
|Sebastián Arenas
|Cotrafa Social
|1:27
|23
|José Hernandez
|Emthos Felt Racing
|1:27
|28
|Carlos Julián Quintero
|Emthos Felt Racing
|1:27
Clasificación General Final
|1
|Alex Ferreira
|Pindamonhangaba Cycling Team
|14:25:20
|2
|Vinicius Santos
|São José Ciclismo
|1:25
|3
|Cristhian Montoya
|Emthos Felt Racing
|1:28
|4
|Thales Ribeiro
|Pindamonhangaba Cycling Team
|1:48
|5
|Joao Gaspar
|WK Team
|2:14
|6
|Thales Esposti
|Santos Cycling Team
|4:12
|7
|Tiago Nardin
|PHJ Team
|4:47
|8
|Lauro Chaman
|Pindamonhangaba Cycling Team
|5:20
|9
|Vinicius Cavalcante
|PHJ Team
|5:39
|10
|Mauricio Knapp
|Indaiatuba Cycling Team
|5:40
|11
|Caina Oliveira
|São José Ciclismo
|5:58
|12
|Santiago Bermúdez
|Cotrafa Social
|6:56
|13
|Sebastián Arenas
|Cotrafa Social
|7:28
|14
|Carlos Julián Quintero
|Emthos Felt Racing
|7:29
|20
|José Hernandez
|Emthos Felt Racing
|8:29
Ruta
Jesús David Peña triunfa en el cierre del GP Beiras e Serra da Estrela y termina subiendo al podio como campeón
Con victoria colombiana terminó el GP Beiras e Serra da Estrela 2026. El zipaquireño Jesús David Peña terminó coronándose este domingo como gran campeón de la carrera portuguesa, tras ganar la etapa final, sumando un importante título a su palmarés deportivo. Otro de los destacados del día fue el bogotano Javier Jamaica (Nu Colombia), quien finalizó en la 5° posición.
Tal y como se esperaba, la tercera y última etapa de la carrera lusa acabó resolviendo la clasificación general. El escarabajo corroboró su gran estado de forma a lo largo de la prueba del calendario UCI y sobre todo en la jornada final que presentó un gran desnivel.
Peña demostró ser el pedalista más regular a lo largo de las tres etapas que se vivieron en territorio luso. El jefe de filas del Efapel Cycling se subió a lo más alto del podio acompañado del francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn), ganador el año pasado, y del experimentado italiano Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali).
En la general final, dos colombianos más terminaron en el top 10 con el boyacense Santiago Umba (Solution Tech-NIPPO-Rali) en el 6° puesto y el antioqueño Sergio Luis Henao (NU Colombia) en la 7° posición.
Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela (2.1)
Resultados Etapa 3 | Gouveia – Guarda (186,2 km)
|1
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|5:15:35
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|3
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|4
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:02
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:02
|6
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|0:05
|7
|Jon Agirre
|Euskaltel – Euskadi
|0:27
|8
|Diogo Gonçalves
|Efapel Cycling
|0:29
|9
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:29
|10
|Hugo de la Calle
|Burgos Burpellet BH
|0:31
|16
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:31
|45
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|18:29
|51
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|21:00
|58
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|28:34
|DNF
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|No finalizó
|DNF
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|No finalizó
Clasificaicón General Final
|1
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|14:13:07
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|0:03
|3
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:06
|4
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:09
|5
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|0:24
|6
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:35
|7
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:39
|8
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:41
|9
|Eric Antonio Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|,,
|10
|Louis Sutton
|Euskaltel – Euskadi
|,,
|18
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:50
|49
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|21:56
|53
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|31:38
|63
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|45:05
Ruta
Giro de Italia 2026: Fredrik Dversnes le daña la fiesta a los velocistas y gana la decimoquinta etapa
En un final espectacular, el noruego Fredrik Dversnes ganó la decimoquinta etapa del Giro de Italia 2026, una jornada totalmente llana de 157 kilómetros, disputada entre la localidad de Voghera y la metrópoli de Milán, en la región norte de Lombardía.
El pedalista escandinavo, de 29 años, que terminó siendo el más fuerte de la fuga de cuatro corredores, se quedó con el triunfo por delante de los italianos Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) y Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
El gran favorito, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), se tuvo que conformar con el 5° puesto, tras liderar el embalaje en el pelotón, que entró a 5 segundos del cuarteto puntero. Los colombianos Einer Rubio (Movistar Team) y Egan Bernal (Netcompany Ineos) llegaron sin contratiempos en el lote.
La clasificación general no sufrió cambios y sigue comandada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). El podio parcial lo completan el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
Protagonizaron la escapada del día el vikingo Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), con los italianos Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) y Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta).
La ronda italiana, que tendrá su última jornada de descanso este lunes, continuará el martes con el capítulo 16, una etapa rompe-piernas de 113 kilómetros entre Bellinzona y Carì, con un final montañoso.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 15 | Voghera – Milán (157 km)
|1
|Fredrik Dversnes
|Uno-X Mobility
|3:03:18
|2
|Mirco Maestri
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|3
|Martin Marcellusi
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|4
|Mattia Bais
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|5
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|0:05
|6
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|0:05
|7
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|0:05
|8
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|0:05
|9
|Paul Penhoët
|Groupama – FDJ United
|0:05
|10
|Luca Mozzato
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|83
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:05
|84
|Egan Bernal
|Team Polti VisitMalta
|0:05
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|59:12:56
|2
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|2:26
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:50
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|3:03
|5
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:43
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:22
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|4:46
|8
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|5:22
|9
|Derek Gee
|Lidl-Trek
|5:41
|10
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|6:13
|11
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|6:58
|12
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|7:30
|31
|Einer Rubio
|Movistar Team
|49:12
Ruta
Niels Driesen se consagra campeón de la Ronde de l’Isard con Sebastián Castro y Estiven García en el top 15
La Ronde de l’Isard 2026 quedó en manos de Niels Driesen (Lotto – Groupe Wanty). El belga, de 20 años, que ganó la segunda etapa, recuperó el liderato en la jornada final, disputada en la región de Occitania al sur de Francia.
El podio de la prueba francesa para corredores Sub-23 lo completaron dos británicos del equipo Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme: Huw Buck Jones y Adam Howell, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El mejor latinoamericano de la carrera fue el costarricense Sebastián Castro (Movistar Team Academy) en el puesto 12°.
En cuanto a los colombianos, Estiven García (Team Sistecrédito) fue el más destacado de los jóvenes escarabajos, finalizando en la casilla 13° a 3:21 del ganador.
La última etapa la ganó el francés Rémi Daumas (Groupama-FDJ United), logrando su segunda victoria en la temporada, luego de recorrer 162 kilómetros entre Lavelanet y Saint-Girons.
Ronde de l’Isard (2.2U)
Resultados Etapa 5 | Lavelanet – Saint-Girons (162,4 km)
|1
|Rémi Daumas
|Groupama-FDJ United Conti
|4:19:03
|2
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|0:05
|3
|Mykhailo Basaraba
|U.C.Monaco
|0:05
|4
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:05
|5
|Rafael Barbas
|Portugal
|0:05
|6
|Max Hinds
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:05
|7
|Mattia Proietti
|Movistar Team Academy
|0:05
|8
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:05
|9
|Liam O’Brien
|Lidl-Trek Future Racing
|0:05
|10
|Ibai Villate
|Movistar Team Academy
|0:05
|11
|Sebastián Castro
|Movistar Team Academy
|0:05
|14
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:05
|23
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|3:38
|30
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|8:05
|44
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|17:32
|65
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|25:53
|68
|Esteban Mejía
|Team Sistecrédito
|27:27
Clasificación General Final
|1
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|18:00:05
|2
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:05
|3
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:31
|4
|Liam O’Brien
|Lidl-Trek Future Racing
|0:38
|5
|Rémi Daumas
|Groupama-FDJ United Conti
|0:45
|6
|Rafael Barbas
|Selección de Portugal
|1:17
|7
|Edgar Jorge
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|1:27
|8
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|1:31
|9
|Ibai Villate
|Movistar Team Academy
|1:49
|10
|Max Hinds
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|1:59
|11
|Mykhailo Basaraba
|U.C. Mónaco
|2:22
|12
|Sebastián Castro
|Movistar Team Academy
|2:28
|13
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|3:21
|18
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|6:50
|26
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|13:28
|65
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|46:35
|81
|Esteban Mejía
|Team Sistecrédito
|58:31
|85
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|1:10:07