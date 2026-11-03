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Alejandro Pamplona liderará las ilusiones del GW Erco Sportfitness en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
El GW Erco Sportfitness se prepara para afrontar un nuevo reto deportivo con su participación en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026, competencia que se disputará del 4 al 8 de noviembre en territorio vallecaucano y que reunirá a 199 corredores, distribuidos en 36 equipos.
Para esta edición, el equipo estará encabezado por Alejandro Pamplona, quien estará rodeado por Daniel Robayo, Danilo Medina, Kevin Peñaloza, Emiliano Álvarez y Santiago Estrada, seis jóvenes ciclistas con buenas actuaciones en lo que va de la temporada.
Como parte de la preparación para esta carrera, el equipo realizó una concentración durante una semana en Antioquia, antes de desplazarse al Valle del Cauca para afrontar las cinco jornadas de competencia.
Desde la dirección deportiva destacaron la importancia de continuar acompañando el proceso de formación de los jóvenes talentos y de brindarles experiencias que contribuyan a su crecimiento deportivo.
“Vamos con Alejandro Pamplona como capo de nuestro equipo, un muchacho al que también le estamos haciendo el proceso y que estuvo en el Mundial. Es una carrera bonita, me gusta estar pendiente de estos muchachos porque pienso que son el futuro del ciclismo colombiano”, expresó Luis Alfonso Cely director deportivo del GW Erco Sportfitness.
La primera etapa se disputará este miércoles 4 de noviembre, con salida desde el Parque de Cartago. El recorrido tendrá una distancia de 117,1 kilómetros y pasará por La Paila, La Uribe, Zarzal y el cruce hacia La Victoria, antes de regresar a Zarzal y continuar hasta Roldanillo.
LISTA DE INSCRITOS
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Giro de Italia 2027: el salvaje recorrido de la edición 110 con Gavia, Mortirolo y el temible Monte Zoncolan
El Giro de Italia presentó oficialmente en Roma el recorrido de su edición 110, una de las más exigentes de los últimos tiempos. La primera gran vuelta de la temporada 2027 contará con un trazado sumamente montañoso de 3.418 kilómetros y un imponente desnivel acumulado de 50.250 metros. Con este diseño, la organización busca asegurar un espectáculo vibrante de principio a fin, consolidando a la ronda italiana como la cita por excelencia para los mejores escaladores del pelotón internacional.
La famosa ‘Corsa Rosa’ comenzará el sábado 8 de mayo con una etapa de 172 kilómetros en Trieste, ciudad que acogerá tanto la salida como la llegada de la jornada inaugural. La internacionalización de la carrera llegará muy pronto, ya que al día siguiente el pelotón vivirá una breve incursión en Eslovenia durante la segunda etapa, la cual unirá a las localidades de Liubliana y Koper. Tras este arranque transfronterizo, la caravana ciclista se adentrará por completo en territorio italiano para afrontar tres semanas de pura intensidad.
El diseño del recorrido promete emociones fuertes y batallas memorables gracias a la inclusión de siete exigentes llegadas en alto y dos jornadas clave al cronómetro. Esta combinación obligará a los aspirantes a la clasificación general a mantener una regularidad absoluta, donde el cronómetro penalizará a los escaladores puros y los empinados ascensos dictarán la sentencia definitiva de la competencia.
La alta montaña será el escenario donde se decidirá la gloria, destacando el regreso de cumbres que forman parte de la mitología del ciclismo italiano. Los míticos ascensos a Gavia, Mortirolo y el temible Monte Zoncolan seguramente definirán el rumbo de la prueba antes del broche final en Roma, ciudad que por quinta edición consecutiva coronará al portador definitivo de la prestigiosa maglia rosa.
Datos clave del recorrido del Giro 2027
• Grande Partenza en Italia y con Guiño a Pogacar: arrancará en Trieste con una etapa de 172 kilómetros y pasará por Eslovenia, la tierra de Tadej Pogacar en su segunda jornada.
• Dos jornadas al cronómetro: tendrá dos jornadas que totalizan 56,9 kilómetros: una cronoescalada de 19,6 km en la etapa 7 (Sulmona-Campo di Giove) y una crono llana de 37,3 km en la etapa 15, que conectará el Autódromo de Monza con Milán.
• Grandes Montañas y Finales en Alto Imperdibles: Habrá un total de 7 finales en alto. Regresan míticas subidas de la historia del ciclismo como el Monte Zoncolan (por Ovaro, etapa 20), un doble paso por el Mortirolo y el Passo Gavia (Cima Coppi de la edición), donde Nairo Quintana gestó su victoria en el Giro 2014.
• Final Romano: Fiel a la tradición reciente, terminará con un circuito urbano en Roma.
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La UCI confirma la fecha de la Vuelta al Táchira 2027; mantendrá su formato de diez etapas
La Unión Ciclista Internacional (UCI) oficializó el calendario de competencias para la temporada 2026 y asignó las fechas para la sexagésima tercera edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, la cual se disputará del 8 al 17 de enero conservando un recorrido de diez etapas.
La ratificación por parte del máximo organismo rector del ciclismo mundial despeja la agenda organizativa e incrementa la expectativa de escuadras internacionales y clubes nacionales por competir en la «Grande de América», justa de pedal que por su transcendencia ha otorgado al Táchira proyección global.
Al mantener la categoría UCI 2.2, el giro tachirense exige la presencia mínima de cinco divisas extranjeras, cuota que con toda seguridad será cubierta ante la solicitud de participación de varios planteles foráneos. A ellos se sumarán los conjuntos locales que completarán el pelotón multicolor que recorrerá los estados andinos.
Con el aval internacional y a la espera de que la organización oficialice el trazado de las diez jornadas en los próximos días, los equipos aceleran la fase final de su preparación para encarar una de las pruebas de mayor tradición en Suramérica junto al Tour Colombia, Vuelta a Colombia, Vuelta al Ecuador, Vuelta a Venzuela y Vuelta al Uruguay.
La UCI ya había confirmado las fechas del Mex Tour, el regreso de la histórica Vuelta a México, que se llevará a cabo del 19 al 23 de enero y el Tour Colombia, que se disputará del 26 al 31 de enero de 2027 en Medellín y sus alrededores; ambas carreras bajo la categoría UCI 2.1.
*Con Información Carlos Alexis Rivera
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El Team Boyacá es Para Vivirla, listo para ser protagonista en el Tour Femenino y la Vuelta Juvenil
El Team Boyacá es Para Vivirla, con los equipos masculino juvenil y femenino, será protagonistas de principio a fin en la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino, que se realizará entre el 4 y el 8 de noviembre, por distintos municipios del Valle del Cauca.
En la competencia -que reúne a lo más granado de las categorías juvenil varones y élite, sub-23 y juvenil en damas-, hace presencia las dos escuadras del departamento que tienen la dirección técnica de Erney Casallas y Víctor Becerra, respectivamente.
Aunque el ADN del corredor boyacense es su condición innata para la escalada, en esta ocasión el terreno plano será el principal enemigo a vencer por parte de los integrantes de la plantilla andina. En ese análisis del recorrido aparece como un hándicap en contra de los intereses de los pedalistas boyacenses, la disputa de una contrarreloj individual de 16 kilómetros en la que se espera no perder demasiado tiempo.
Por el contrario, la montaña se hace presente en pequeña dosis situación que no favorece los intereses de los ruteros boyacenses. El tramo en la llegada al sitio de La Habana, corregimiento de la localidad de Guadalajara, que no es de mucha inclinación, y el arribo en subida al Darién sobre una extensión de nueve kilómetros, aparecen como un bálsamo para las huestes del altiplano en su búsqueda de conseguir algunas diferencias a su favor.
El conjunto de las damas tiene a la corredora sogamoseña Juanita Salcedo como su jefe de filas y quien viene de ocupar la octava posición en la clasificación general individual de la pasada Vuelta a Colombia Femenina. La nómina la completan Lesly Aguirre, Catalina Rosas, Mayerly Córdoba, Sharon Sandoval, Yenny Rojas y la juvenil Nikol Fajardo, quien hará su debut en esta clase de competencias.
“Venimos con una buena preparación. Las corredoras estuvieron muy atentas al plan de entrenamiento que se les impartió y esperamos entregar, al final de la carrera, un resultado destacado además de posicionar la marca territorial de Boyacá es Para Vivirla”, dijo Víctor Becerra, director deportivo del elenco femenino.
Por su parte, la sexteta juvenil que dirige Erney Casallas tiene como objetivo principal volver al primer plano tal y como lo hizo en el pasado reciente con el corredor Juan Guillermo Martínez, quien fuera su pupilo en 2022 cuando fue subcampeón de la Vuelta al Porvenir.
En esta ocasión, en su condición de gran formador y descubridor de nuevos talentos del ciclismo boyacense, Casallas dispone de un selecto grupo en el que reúne a pedalistas que se defienden con gran propiedad en todos los terrenos.
El equipo, que tiene como gran baza a José Luis García en su condición de medallista panamericano juvenil con Colombia y quien participó con la tricolor en el Campeonato Mundial de la categoría en Bélgica.
Completan la nómina, Luis Fernando Santana, Kevin Piratova, Alejandro Correa, Santiago Gil y Andrés Pedraza, todos ellos extraídos del Programa de Desarrollo y Formación ‘Boyacá Raza de Campeones’.
“Disponemos de un equipo que se caracteriza por ser muy homogéneo, ya que cada uno de ellos se desempeña de magnífica forma en cada uno de los terrenos. Esperamos, al culminar la competencia, poder alcanzar un lugar en el podio y para eso se realizó una estupenda preparación”, expresó Erney Casallas, director deportivo del Team Boyacá es Para Vivirla, categoría juvenil.
*Con información Prensa Indeportes Boyacá