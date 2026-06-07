Ruta
Alejandro Pamplona domina de principio a fin la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026; Simón Loaiza gana el circuito final
El GW Erco Sportfitness celebra una actuación histórica al conquistar la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026 con Alejandro Pamplona, quien se coronó campeón de la clasificación general tras una destacada presentación a lo largo de los cuatro días de competencia.
El podio de la carrera del vecino país para los juveniles lo completaron el venezolano Alejandro Camargo (Family Team Gallina Dorada) y el colombiano Andrés Walteros (Avinal Vicman Bikes), quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.
En otras clasificaciones los escarabajos también se destacaron, quedándose con los títulos de la montaña, la clasificación por puntos, además el equipo de mejor rendimiento fue el equipo GW Erco Sprotfitness.
Para redondear la buena actuación de los colombianos Simón Loaiza (Avinal Vicman Bikes) terminó ganando la cuarta y última etapa del giro venezolano 2026 que acabó en un sprint tal y como se esperaba.
Pamplona, quien consiguió su primera victoria en el ámbito internacional, se convirtió en el sextocolombiano que logra ganar el título del giro joven de Venezuela, los anteriores fueron los paisas Julián Cardona (2015), Rigoberto Urán (2005) y Mauricio Ardila (2001), además del boyacense Javier Gómez (2009) y del cucuteño José Aguillón (2007), aunque figura con licencia venezolana.
CLASIFICACIONES FINALES
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Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: Lilibeth Chacón alcanza su cuarto título
Finalizó la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 con título para Lilibeth Chacón tras seis días de competencia. La venezolana se coronó este domingo como campeona de la ronda nacional tras defender el liderato en la contrarreloj final disputada en el departamento de Risaralda.
Chacón, que se apoderó de la camiseta amarilla desde la etapa reina que terminó en el Alto de la Línea, la defendió con gallardía hasta Apía. La pedalista del equipo español Eneicat – Be Call conquistó su cuarto título en la carrera femenina más importante de América.
A la venezolana la acompañaron en el podio las colombianas Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling) y Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
La última etapa la ganó Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito), quien salió victoriosa en la contrarreloj individual que cerró la úndecima edición del giro femenino nacional.
Vuelta a Colombia Femenina (2.2)
Resultados Etapa 6 (CRI) | Ingenio Risaralda – Apía (30 km)
|1
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|1:00:03
|2
|Lilibeth Chacón
|Eneicat – Be Call
|0:36
|3
|Zara Sofía Lamprea
|Ciclismo Capital
|1:22
|4
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|1:31
|5
|Angie Mariana Londoño
|OroExpress – Just Cycling
|2:11
|6
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:05
|7
|Anet Barrera
|Bravetta
|3:41
|8
|Gabriela Soto
|Pato Bike BMC Team
|3:45
|9
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia
|4:42
|10
|María Carolina Flórez
|Bravetta
|5:42
Clasificación General Final
|1
|Lilibeth Chacón
|Eneicat – Be Call
|18:30:04
|2
|Angie Mariana Londoño
|OroExpress – Just Cycling
|2:04
|3
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|2:15
|4
|Gabriela Soto
|Pato Bike BMC Team
|4:05
|5
|Zara Lamprea
|Ciclismo Capital
|4:54
|6
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|6:04
|7
|Stefanía Sanchez
|Team Sistecrédito
|9:01
|8
|Juanita Salcedo
|Team Boyacá es Para Vivirla
|12:15
|9
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia
|14:53
|10
|Anet Barrera
|Bravetta
|17:15
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Giro de Italia Femenino 2026: Demi Vollering le arrebata el título a Anna van der Breggen en un final de infarto
La vigente campeona de Europa, Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), se quedó con el título del Giro de Italia Femenino 2026 tras arrebatarle el liderato de la competencia a su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) en la jornada final. La carrera no contó con participación colombiana.
La neerlandesa estuvo acompañada en el podio final por la alemana Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) y por su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime), que terminaron en el segundo y tercer puesto.
Con relación a las corredoras del continente americano, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) finalizó en la casilla 33°, mientras que la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) concluyó en el puesto 72°.
En lo referente a la última etapa de 145 kilómetros, disputada por los alrededores de la ciudad de Saluzzo, en la región del Piamonte, quedó en manos de Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). La pedalista italiana derrotó a la neozelandesa Niamh Fisher-Black (Lidl Trek).
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 9 | Saluzzo – Saluzzo (145 km)
|1
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|3:45:09
|2
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|0:02
|4
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:03
|5
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|2:23
|6
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|2:23
|7
|Ytterhus Haugset Sigrid
|Uno-X Mobility
|5:59
|8
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|5:59
|9
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|6:01
|10
|MagdeleineVallieres
|EF Education-Oatly
|6:01
Clasificación General Final
|1
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|29:54:19
|2
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|0:30
|3
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|1:37
|4
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|2:44
|5
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|3:26
|6
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|5:07
|7
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|7:10
|8
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|12:39
|9
|Valentina Cavallar
|Team SD Worx-Protime
|13:12
|10
|Lore De Schepper
|AG Insurance-Soudal Team
|13:29
Ruta
Heroica victoria de Alex Baudin en el inicio del Tour Auvergne-Rhône-Alpes con Isaac del Toro y Harold Tejada en el top 15
En un final picando ligeramente hacia arriba, el francés Alex Baudin (EF Education – EasyPost), que se fue en fuga desde el inicio, resistió la embestida de los favoritos y ganó la etapa inaugural Tour Auvergne-Rhône-Alpes sobre un trazado de 146,2 kilómetros entre las localidades francesas de Vizille y Saint-Ismier.
Tras una larga escapada, el corredor galo consiguió una heroica victoria por delante del belga Ramses Debruyne (Alpecin – Premier Tech) y de su compatriota Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, estos se clasificaron así: Harold Tejada (XDS Astana Team) 13°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 18°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 36° y Diego Pescador (Movistar Team) 59°.
La primera fuga de la prueba la animaron Clément Braz (Groupama – FDJ United), Alex Díaz (Caja Rural – Seguros RGA), George Bennett (NSN Cycling Team), Sergio Samitier (Cofidis), Alex Baudin (EF Education – EasyPost), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Raúl García Pierna (Movistar Team), Mattéo Vercher (TotalEnergies), y Alastair MacKellar (EF Education – EasyPost), pero cuando el terreno se inclinó solo quedaron cuatro corredores en la punta.
Coronando la penúltima subida de la jornada, el Col de Vence (5,1 km al 5.7%) solo resistieron Bennett, Braz y Baudin, el trío luchó, sin embargo, en la último ascenso categorizado, Alex Baudin atacó y sus dos compañeros de fuga terminaron siendo absorbidos por el grupo principal.
La carrera francesa continuará este lunes con la segunda etapa, otra jornada rompe-piernas, que se llevará a cabo entre Saint-Martin-le-Vinoux Le Puy-en-Velay, con un recorrido montañoso de 234,3 kilómetros que incluye cinco puertos categorizados.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Vizille – Saint-Ismier (146,2 km)
|1
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|3:43:58
|2
|Ramses Debruyne
|Alpecin – Premier Tech
|0:32
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:32
|4
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|0:32
|5
|Rudy Molard
|Groupama – FDJ United
|0:32
|6
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|7
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|0:32
|8
|Kévin Vauquelin
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:32
|9
|Luke Tuckwell
|Netcompany INEOS
|0:32
|10
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|0:32
|12
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:44
|18
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:44
|36
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:53
|59
|Diego Pescador
|Movistar Team
|11:32