Ruta
Alejandro Pamplona conquista la Vuelta a La fría; Jairo Valencia se queda con la última etapa
El GW Erco Sportfitness cerró con broche de oro su gira por territorio venezolano al conquistar este domingo la clasificación general de la Vuelta a La Fría 2026 con Alejandro Pamplona, mientras que Danilo Medina aseguró el tercer lugar del podio final y quedó subcampeón de la montaña.
La última etapa se disputó sobre un circuito cerrado de 8,2 kilómetros el Estado del Táchira, donde salió victorioso Jairo Valencia (Avinal-Alcadía El Carmen de Viboral). Desde los primeros kilómetros, la jornada estuvo marcada por la intensidad y la disputa de las bonificaciones, que terminaron siendo determinantes para definir al campeón de la carrera.
Pamplona, que inició el día a solo un segundo del liderato, afrontó la fracción con inteligencia y determinación, logrando finalizar tercero en el circuito, resultado que le permitió recuperar el tiempo necesario para quedarse con el título general en una emocionante definición.
La clasificación final dejó a Alejandro Pamplona como campeón de la carrera venezolana, escoltado por Andrés López, del equipo Lotería del Táchira, mientras que Danilo Medina completó el podio en la tercera posición. Entre tanto, Daniel Robayo también tuvo una destacada actuación al finalizar sexto en la clasificación general.
“Logramos ganar la carrera en el último suspiro. Ayer habíamos perdido la camiseta por una situación de carrera, pero hoy los muchachos hicieron un trabajo extraordinario para recuperarla. Estamos muy contentos porque conseguimos los dos títulos de esta gira en Venezuela: la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a La Fría, ambos con Alejandro Pamplona”, afirmó el estratega, Luis Alfonso Cely.
Tras una exitosa gira por Venezuela, en la que el equipo conquistó la Vuelta de la Juventud y la Vuelta Menor a La Fría, el GW Erco Sportfitness centrará ahora su preparación en uno de los principales objetivos de la temporada: la Vuelta al Porvenir.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
Ruta
Tour de Beauce: Wilmar Paredes gana la jornada final y se consagra campeón con Diego Camargo 2°
De forma categórica Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se consagró campeón del Tour de Beauce 2026 al ratificar su liderato en la quinta y última jornada, que terminó ganando tras recorrer 132,6 kilómetros por los alrededores de Saint-Georges.
El dominio colombiano se hizo sentir en tres las cinco etapas, con las victorias del tolimense Róbigzon Oyola en la segunda, la del boyacense Diego Camargo en la tercera y la de Paredes en la jornada final.
El pedalista antioqueño, que demostró ser el pedalista más regular, se subió a lo más alto del podio acompañado de su compatriota y compañero de equipo Diego Camargo y del estadounidense Tim McBirney (Project Echelon Racing).
Paredes, sucedió en el palmarés del Tour de Beauce a su coterráneo Diego Camargo, campeón del año pasado y se sumaron a los podios de Sergio Luis Henao y de Darwin Atapuma, los dos gestados en 2009.
Tour de Beauce (2.2)
Resultados Etapa 5 | Saint-Georges – Saint-Georges (132,6 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|3:17:00
|2
|Jerome Gauthier
|Project Echelon Racing
|m.t.
|3
|Boris van der Voort
|Wielerploeg Groot Amsterdam
|m.t.
|4
|Luke Elphingstone
|Project Echelon Racing
|m.t.
|5
|Kent Ross
|Cascadia/Expeditors
|m.t.
|6
|Joel Plamondon
|Québec
|m.t.
|7
|Derenik Beauregard
|Normandin Musette EC
|m.t.
|8
|Robin Plamondon
|Velo Cartel Racing
|m.t.
|9
|Francis Izquierdo-Bernier
|Cannondale Echelon pb 4iiii
|+ 05
|10
|David Drouin
|EuroCyclingTrips-CCN
|m.t.
|16
|Óscar Sevilla
|Team Medellín – EPM
|0:09
|18
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:10
|35
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|1:16
|43
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|1:43
|DNF
|Álvaro Hodeg
|Team Medellín – EPM
|No finalizó
Clasificación General Final
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|15:44:22
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|1:02
|3
|Tim McBirney
|Project Echelon Racing
|1:10
|4
|Kent Ross
|Cascadia/Expeditors
|1:19
|5
|Leo Roy
|Bluebird Entreposage
|1:20
|6
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling
|1:22
|7
|Óscar Sevilla
|Team Medellín-EPM
|1:43
|8
|Quentin Cowan
|Bluebird Entreposage
|1:44
|9
|Joel Plamondon
|Québec
|1:47
|10
|Robin Plamondon
|Velo Cartel Racing
|2:45
|20
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|4:19
|23
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|4:47
Ruta
¡Rey de la montaña! Jaider Muñoz dueño de la codiciada camiseta de las pepas rojas en el Tour de Beaujolais
El antioqueño Jaider Muñoz se consagró campeón de la montaña en el Tour de Beaujolais 2026. El joven corredor paisa, del Team Sistecrédito, pero que en esta carrera compitió representando a la Selección Colombia, terminó como el mejor escalador con 48 puntos.
La edición 34 de la carrera francesa quedó en manos del local Maximilien Juillard (VC Villefranche Beaujolais). El podio lo completaron sus compatriotas Corentin Lequet (Team Atria-Clermont-Ferrand) y Théo Hébert (Vendée U-Primeo).
En cuanto a los colombianos, Juan David Urián fue el mejor de los nuestros en la casilla 32°, luego le siguieron Jaider Muñoz 34°, José Manuel Ortiz 36° y Cristian Vélez 47°.
La última y tercera etapa la ganó Corentin Lequet (Team Atria-Clermont-Ferrand), una jornada de 150,5 kilómetros que se disputó en los alrededores de Villié-Morgon (Ródano). Lequet superó al sprint a Maximilien Juillard (VC Villefranche Beaujolais) en un emocionante final a dos.
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de ruta iniciaron en Soacha
Una vez terminadas las pruebas de pista, el ciclismo de ruta tuvo su primera jornada en el Campeonato Nacional de Paracycling 2026 que se realizan en el circuito de Ciudad Verde, en Soacha, escenario que reunió a los mejores exponentes del país en las pruebas de ruta individual. La jornada estuvo marcada por competencias de gran exigencia física y finales muy disputadas en las diferentes categorías funcionales.
La programación comenzó con la categoría II1 masculina, en la que el bogotano Brayan Giovanny Cepeda se adjudicó el título nacional tras imponerse en un emocionante cierre con un tiempo de 48 minutos y 7 segundos. La definición fue extremadamente ajustada, pues Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, cruzó la meta apenas un segundo después para quedarse con la plata, mientras que José Guillermo González, de Boyacá, completó el podio a solo dos segundos del vencedor.
En la prueba femenina II1, Giselle Natalia Hernández, representante de Bogotá, confirmó su gran momento deportivo al conquistar una nueva medalla de oro con un tiempo de 49:28. La vallecaucana Madelem Chico Velasco obtuvo la plata y la boyacense Vanessa Alvarado se quedó con el bronce.
La categoría T1 masculina tuvo como vencedor al bogotano César Alberto Fernández, quien dominó la competencia para imponerse con un registro de 55:37. Los corredores del Cauca Julián Eduardo Sarria y José Fernando Hernández ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.
En la categoría T2 masculina, el triunfo fue para Juan José Betancourt, de Cundinamarca, quien marcó el mejor tiempo del día con 47:42. El risaraldense Luis Alberto Alzate logró la medalla de plata, mientras que el huilense Camilo Andrés Arias completó el podio con el bronce.
La prueba femenina T2 contó con una única participante, Laura Natalia Rodríguez, de Cundinamarca, quien cumplió con éxito el recorrido para adjudicarse el título nacional de la categoría.
En la categoría C2 masculina, el bogotano Eulises Juvenal León ratificó su condición de referente nacional tras quedarse con la victoria en 53:50. La medalla de plata fue para Julián Camilo Gil, de Antioquia, mientras que Iván Camilo Barreto Acevedo, de Cundinamarca, ocupó la tercera posición.
La competencia masculina C3 ofreció otro destacado resultado para Bogotá gracias al triunfo de Esneider Muñoz, quien superó por escasos segundos a su compañero de delegación David Ricardo Romero. El tercer lugar fue para Heraldo Rivera, representante del Tolima.
En la rama femenina C2, la boyacense Daniela Carolina Munévar volvió a exhibir toda su experiencia y calidad deportiva para conquistar el campeonato nacional de ruta. La medalla de plata fue para Yady Vanessa Fernández, del Valle del Cauca, mientras que Rosa Alvarado, del Tolima, obtuvo el bronce.
La categoría femenina C15 coronó a Dayana Julieth Gómez, de Casanare, quien fue la única participante en competencia y logró sumar un nuevo título nacional para su departamento.
En la prueba femenina C5, Paula Andrea Ossa, de Bogotá, mantuvo su dominio durante el campeonato al imponerse con autoridad para quedarse con la medalla de oro. La nariñense Ángela María Cultid obtuvo la medalla de plata.
La categoría C4 masculina tuvo una amplia participación y fue dominada por el bogotano Juan José Ríos, quien completó el recorrido en 1:04:53 para proclamarse campeón nacional. El nariñense Yordan Jesid Bastidas se quedó con la plata y Guido Fernando Cardona, del Valle del Cauca, aseguró el bronce.
Uno de los resultados más destacados de la jornada se produjo en la categoría C5 masculina, donde el vallecaucano Edwin Alexander Sandoval se coronó campeón nacional tras una sólida presentación. José Oliverio Patiño, de Boyacá, logró la medalla de plata y Diego Andrés López, de Nariño, completó el podio.
La prueba masculina C15 dejó una vibrante disputa por las medallas. El campeón fue Nelson Eduardo Reinoso, del Tolima, quien cruzó la meta en primer lugar tras una cerrada batalla con los representantes de Bogotá Marlon Ramiro Zambrano y Elver Antonio Ramírez, plata y bronce respectivamente. Además, Nixon Alejandro Salgado, de Cundinamarca, se adjudicó la clasificación de metas volantes al sumar 15 puntos durante la competencia.
En las categorías visuales, Nelson Javier Serna, de Antioquia, conquistó el título nacional de la categoría B masculina, seguido por Miguel Ángel Bolívar, también representante antioqueño.
Por su parte, la bogotana Sara Cruz se quedó con la medalla de oro en la categoría B femenina tras una destacada actuación sobre el circuito de Ciudad Verde. Claudia Patricia Argüello, de Boyacá, obtuvo la plata y Saray Castillo, del Valle del Cauca, completó el podio.
La jornada también entregó títulos en las categorías handbike. En H3 masculino, el campeón nacional fue Juan Humberto Forero, de Caldas, quien superó a José Alejandro Parra, de Cundinamarca, y a José Darío Aguirre, de Risaralda.
En H4 masculino, Camilo Andrés Castellanos, representante de Fuerzas Armadas, alcanzó el primer lugar tras completar una destacada presentación. La medalla de plata fue para Fredy Humberto Perdomo, de Cundinamarca, mientras que John Fernando Sánchez, de Risaralda, obtuvo el bronce.
Finalmente, en la categoría H5 masculina, Leonardo Favio Varón, de Risaralda, se proclamó campeón nacional al imponerse en un emocionante duelo frente al caldense Sergio Iván Minas. El representante de Fuerzas Armadas, Francisco Jenaro Pedraza, completó el podio de la especialidad.
Con esta jornada de ruta disputada en Ciudad Verde, el Campeonato Nacional de Paracycling continúa consolidándose como el principal escenario de competencia del país para los deportistas paralímpicos, quienes siguen demostrando un alto nivel técnico y competitivo en cada una de las categorías.
*Con Información de Fedeciclismo