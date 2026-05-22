Alejandro Pamplona campeón de la Clásica de Fusagasugá en la categoría juvenil; Daniel Robayo gana la etapa final

Se bajó el telón de la Clásica de Fusagasugá 2026 en la categoría juvenil con domini total del GW Erco Sportfitness. La carrera fue ganada por Alejandro Pamplona, quien con dos victorias terminó siendo el mejor de la carrera cundinamarquesa, luego de tres días de competencia.

Los tres primeros puestos del podio de la carrera fusagasugueña lo acapararon los del GW Erco Sportfitness con Pamplona en el primer lugar, acompañado de sus compañeros de equipo Daniel Robayo y Kevin Peñaloza, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Podio de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En la jornada final, un circuito de 41 kilómetros en la capital de la provincia de Sumapaz, Daniel Robayo (GW Erco Sportfitness) se llevó el triunfo con el líder en el segundo puesto.

Tras una actuación dominante de principio a fin Alejandro Pamplona sucedió en el palmarés de la carrera al antioqueño José Manuel Ortiz, campeón del año pasado entre los juveniles.



Podio con los ganadores juveniles de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

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