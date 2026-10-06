Alejandro Osorio, primer líder de la ‘Grande de Antioquia’ tras ganar la CRI

Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) ganó este martes la contrarreloj individual que sirvió para darle apertura a trigésima segunda edición de la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral. El pedalista carmelitano paró los cronómetros de la prueba en 23 minutos y 13 segundos.

Al corredor antioqueño lo escoltaron en el ejercicio al cronómetro, su compañero de equipo Jhonatan ‘Pacora’ Restrepo y Mauricio Zapata (Team Sistecrédito) a 35 y 37 segundos, respectivamente.

El inicio de la Grande de Antioquia se llevó a cabo a través de una contrarreloj de 18,8 kilómetros una contrarreloj individual que pasó por Rionegro, Cristo Rey y terminó en el municipio que le pone nombre a la carrera.

La carrera por el oriente antioqueño vivirá este miércoles su primera etapa en línea, un circuito que recorrerá los municipios del Carmen de Viboral, Betania y Las Brisas.



Alejandro Osorio, ganador de la crono inicial de la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Élite

Resultados CRI | Contrarreloj Individual (18,8 km)

1 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 23:13″ 2 Jhonatan Restrepo Orgullo Paisa 0:35 3 Mauricio Zapata Team Sistecrédito 0:37 4 Camilo Ardila Nu Colombia 0:46 5 Robert Plazas Team Sistecrédito 0:58



Los líderes, en el inicio de la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASIFICACIONES COMPLETAS