Alejandro Callejas y Juan Diego Quintero, la cuota colombiana para la Vuelta a la Región de Murcia

Dos colombianos harán presencia en la Vuelta a la Región de Murcia, carrera de dos día a disputarse entre viernes y sábado. Se trata de Alejandro Callejas y Juan Diego Quintero, quienes integran la nómina del equipo mexicano Petrolike.

La edición 46 de la carrera española reunirá a algunas de las estrellas del pelotón internacional, entre ellos Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) y Juan Pedro López (Movistar Team).

Asimismo, estarán en competencia el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), los ecuatorianos Jefferson Cepeda (Movistar Team) y Jonathan Caicedo (Petrolike), además de los mexicanos César Macías (Burgos Burpellet BH), Michael Zarate, José Antonio Prieto y Juan José Prieto, los tres últimos del Petrolike.

En el historial de esta carrera aparecen tres victorias colombianas, el primero fue Álvaro Mejía en 1992, luego Víctor Hugo Peña en 2002 y por último Nairo Quintana en 2012, mientras que en 2017 Jhonatan ‘Pacora’ Restrepo fue 2°.