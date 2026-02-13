Ruta
Alejandro Callejas y Juan Diego Quintero, la cuota colombiana para la Vuelta a la Región de Murcia
Dos colombianos harán presencia en la Vuelta a la Región de Murcia, carrera de dos día a disputarse entre viernes y sábado. Se trata de Alejandro Callejas y Juan Diego Quintero, quienes integran la nómina del equipo mexicano Petrolike.
La edición 46 de la carrera española reunirá a algunas de las estrellas del pelotón internacional, entre ellos Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) y Juan Pedro López (Movistar Team).
Asimismo, estarán en competencia el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), los ecuatorianos Jefferson Cepeda (Movistar Team) y Jonathan Caicedo (Petrolike), además de los mexicanos César Macías (Burgos Burpellet BH), Michael Zarate, José Antonio Prieto y Juan José Prieto, los tres últimos del Petrolike.
En el historial de esta carrera aparecen tres victorias colombianas, el primero fue Álvaro Mejía en 1992, luego Víctor Hugo Peña en 2002 y por último Nairo Quintana en 2012, mientras que en 2017 Jhonatan ‘Pacora’ Restrepo fue 2°.
Jonathan Guatibonza, planillado para debutar con el equipo de desarrollo del Movistar en la Clásica de Almería
Uno de los sprinters colombianos con mayor proyección, Jonathan Guatibonza, aparece preinscrito para debutar con el equipo de desarrollo del Movistar en la Clásica de Almería, que se disputará este domingo 15 de febrero.
El boyacense, que nació en Paipa hace 20 años, tendrá la oportunidad de mostrar todas sus condiciones de velocista, enfrentándose a grandes especialistas en las llegadas masivas como Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Biniam Girmay (NSN Cycling Team), Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla), entre otros.
Más allá de su corta edad, el pedalista paipano, que viene de destacarse el año pasado con NU Colombia, cuenta con gran experiencia internacional que adquirió en su paso por el UAE Team Emirates Gen Z en la temporada 2024.
En esta nueva escuadra continental participará en algunas de las carreras del calendario ciclístico europeo, en una formación que estará enfocada en promover jóvenes talentos para el equipo profesional, así como lo hacen la mayoría de los equipos de la máxima categoría.
Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana: así quedaron las latinoamericanas en la general
La carrera española Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana, que cuenta con la participación de tres suramericanas y una mexicana, vivió su primera etapa, un parcial ondulado de 121 kilómetros en la ciudad de Gandia.
Transcurrida la jornada inaugural de la ronda valenciana, la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se ubicó como la mejor latinoamericana en el puesto 78° a más de 7 minutos de la líder, la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general con las posiciones de las cuatro pedalistas de la región en la carrera española, tras un día de competencia.
Semana Ciclista 2026 – Clasificación General de las Suramericanas
|78
|Catalina Soto *Chile
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|7:44
|99
|Juliana Londoño *Colombia
|Team Picnic PostNL
|9:39
|108
|Ana Vitória Magalhães *brasil
|Movistar Team
|9:39
|128
|Romina Hinojosa *México
|Lotto Intermarché Ladies
|24:10
Presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026; la Vuelta Ciclista Andalucía el gran reto
En la ciudad de Bogotá fue presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026 que se dispone así cumplir con su quinto año consecutivo en apoyo al progreso y crecimiento del movimiento ciclístico femenino del país con grandes patrocinadores como la Fundación Gero, Gracias a la Bici, Colo Café, OX Sports Nutrition, Lauve Joyería, entre otros.
La nómina bajo la dirección de Luis Miguel Caviedes, que tendrá una gira por territorio español, la encabezan Valentina Ovalle, quien ha estado desde el inicio y Camila Sánchez, las únicas de la categoría élite.
El equipo lo completan las Sub-23: Mariana Herrera, Valentina Torres, Gabriela Bocanegra y Paula Rueda, quien tuvo una gran actuación en los campeonatos nacionales, terminando 5° en la ruta y 7° en la contrarreloj.
La segunda competencia del año después de los Nacionales será la Vuelta al Tolima, seguida de la Clásica de Anapoima. Asimismo, en el calendario aparece una gira por territorio español con la Vuelta Ciclista Andalucía como el gran reto.
El proyecto tiene un importante historial de triunfos en carreras juveniles en el país, y también cuenta con historias exitosas de jóvenes deportistas que iniciaron su formación bajo esta estructura y hoy son ciclistas profesionales.
De la mano de la dirección deportiva del profesor Caviedes, las jóvenes promesas tienen la mejor formación ciclística. Además, el equipo cuenta con una alianza con el Club LMC, escuela de formación de Bogotá especializada en el entrenamiento de alta intensidad y la formación humana y deportiva de talentos de todas las edades.