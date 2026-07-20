Alejandro Callejas terminó como el mejor colombiano en la Vuelta a la Provincia de Zamora 2026

La Vuelta a la Provincia de Zamora 2026 llegó a su fin tras cuatro intensos días de competencia con gran actuación del colombiano Alejandro Callejas (ODL Team – Lasal Cocinas), quien terminó en la 6° posición tras finalizar 3° en la última jornada.

El título quedó en manos del español Samuel Fajardo (Equipo Cortizo), quien sucedió en el palmarés de la carrera a su compatriota Adrián Benito, campeón del año pasado. Los puestos de honor lo completaron el ucraniano Maksym Bilyi (Equipo Cortizo) y el italiano Gabriel Fede (Ciclística Rostese), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los otros colombianos en competencia, Juan Jerónimo González (ODL Team – Lasal Cocinas) finalizó en la casilla 19° y Andrés Mancipe (ODL Team – Lasal Cocinas) en el puesto 22°, mientras que Jerónimo López (Anciano Rey Vinos – Hemon) no terminó la prueba.

Latinoamérica había figurado en las últimas ediciones con el guatemalteco Sergio Chumil, ganador en 2023 y con el uruguayo Eric Fagúndez, vencedor en 2022.

Clasificación General Individual