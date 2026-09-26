Alejandro Callejas se destaca en el segundo capítulo del Tour de Mentougou y se mantiene en el top 10 de la general

El pedalista bogotano Alejandro Callejas, perteneciente a las filas del equipo tailandés Roojai Insurance Winspace, tuvo una destacada actuación en la segunda etapa del Tour de Mentougou 2026. En una exigente jornada montañosa disputada en el escarpado oeste de Pekín, el escarabajo demostró sus condiciones de escalador para adueñarse el liderato de la clasificación de los premios de montaña, que estaba en manos de su compatriota, el nariñense Hernán Aguirre.

Además de enfundarse la camiseta de mejor escalador, Callejas consiguió mantenerse firme dentro del top 10 de la clasificación general individual, tras reportarse en la casilla 11° a 2:21 del ganador del día, el francés Joris Delbove (TotalEnergies), quien dio el gran golpe al protagonizar una espectacular escapada en solitario de más de 50 kilómetros, lo que le permitió celebrar en la población de Baipu y, de paso, convertirse en el nuevo líder de la carrera.



Los diferentes líderes del Tour de Mentougou 2026 en el podio. (Foto © Team TotalEnergies)

Con este resultado, Delbove le arrebató la camiseta de líder al rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien no pudo sostener el ritmo ante el implacable ataque del pedalista galo. La competición en territorio chino se prepara ahora para su jornada de clausura, donde se terminarán de definir los títulos de las diferentes modalidades y donde el escarabajo colombiano buscará ratificar su gran actuación.

La novel carrera china por etapas del UCI Asia Tour finalizará este domingo con el desarrollo de su tercer y último capítulo, que tendrá un recorrido totalmente llano de 114,2 kilómetros por los alrededores del distrito de Mentougou, donde conoceremos al sucesor del francés Clément Alleno, campeón de la primera edición.



Joris Delbove ganó la segunda etapa del Tour de Mentougou 2026. (Foto © Team TotalEnergies)

Tour of Mentougou (2.2)

Resultados Etapa 2 | Mentougou – Baipu (116,8 km)

1 Joris Delbove Team TotalEnergies 2:58:48 2 Paul Conor Team TotalEnergies 0:36 3 Cesare Chesini MBH Bank Ballan Telecom Fort 0:36 4 Nicolás Sessler Victoria Sports Pro Cycling 0:36 5 Tegshbayar Batsaikhan Roojai Insurance Winspace 0:36 6 Mattéo Vercher Team TotalEnergies 0:36 7 Samuele Zoccarato MBH Bank Ballan Telecom Fort 0:36 8 Eduardo Sepúlveda Li Ning Star + 36 9 Cristian Raileanu Li Ning Star 0:36 10 Filip Gruszczynski MBH Bank Ballan Telecom Fort 0:36 11 Alejandro Callejas Roojai Insurance Winspace 2:21 37 Hernán Aguirre Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team 11:42

Clasificación General Individual