Ruta
Alejandro Callejas se destaca en el segundo capítulo del Tour de Mentougou y se mantiene en el top 10 de la general
El pedalista bogotano Alejandro Callejas, perteneciente a las filas del equipo tailandés Roojai Insurance Winspace, tuvo una destacada actuación en la segunda etapa del Tour de Mentougou 2026. En una exigente jornada montañosa disputada en el escarpado oeste de Pekín, el escarabajo demostró sus condiciones de escalador para adueñarse el liderato de la clasificación de los premios de montaña, que estaba en manos de su compatriota, el nariñense Hernán Aguirre.
Además de enfundarse la camiseta de mejor escalador, Callejas consiguió mantenerse firme dentro del top 10 de la clasificación general individual, tras reportarse en la casilla 11° a 2:21 del ganador del día, el francés Joris Delbove (TotalEnergies), quien dio el gran golpe al protagonizar una espectacular escapada en solitario de más de 50 kilómetros, lo que le permitió celebrar en la población de Baipu y, de paso, convertirse en el nuevo líder de la carrera.
Con este resultado, Delbove le arrebató la camiseta de líder al rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien no pudo sostener el ritmo ante el implacable ataque del pedalista galo. La competición en territorio chino se prepara ahora para su jornada de clausura, donde se terminarán de definir los títulos de las diferentes modalidades y donde el escarabajo colombiano buscará ratificar su gran actuación.
La novel carrera china por etapas del UCI Asia Tour finalizará este domingo con el desarrollo de su tercer y último capítulo, que tendrá un recorrido totalmente llano de 114,2 kilómetros por los alrededores del distrito de Mentougou, donde conoceremos al sucesor del francés Clément Alleno, campeón de la primera edición.
Tour of Mentougou (2.2)
Resultados Etapa 2 | Mentougou – Baipu (116,8 km)
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|2:58:48
|2
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|0:36
|3
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|4
|Nicolás Sessler
|Victoria Sports Pro Cycling
|0:36
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:36
|6
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:36
|7
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|8
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|+ 36
|9
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:36
|10
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|11
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:21
|37
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|11:42
Clasificación General Individual
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|5:40:29
|2
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:21
|3
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:25
|4
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:44
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:44
|6
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:45
|7
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:48
|8
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:33
|9
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|5:56
|10
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|6:36
|33
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|17:48
Ruta
Oficial: Germán Darío Gómez se reintegra a las filas del Team Polti Visit Malta y correrá la París-Chauny
Por fin se hizo oficial la primicia que dio RMC, con el reintegro de Germán Darío Gómez Becerra a las filas del Team Polti VisitMalta. El pedalista santandereano fue habilitado para regresar a la competencia profesional.
El conjunto italiano comunicó la reincorporación inmediata del ciclista colombiano a la actividad del equipo, luego de que las investigaciones de la International Testing Agency (ITA) confirmaran de manera oficial que su resultado analítico adverso se debió a una contaminación alimentaria.
El escarabajo, bicampeón de la Vuelta a la Juventud, se encontraba suspendido provisionalmente tras detectarse una anomalía en un control. Sin embargo, tras un riguroso análisis del caso, las autoridades de la ITA determinaron que el hallazgo fue provocado por el consumo de carne contaminada.
La escuadra italiana de categoría UCI ProTeam acogió con beneplácito la conclusión del procedimiento y la plena reincorporación de Germán, a quien respaldo desde el primer momento y durante todo el proceso. El director del equipo celebró la resolución del caso y confirmó que el pedalista de 25 años se reintegra inmediatamente a la plantilla.
El regreso oficial de Gómez a los grandes escenarios del ciclismo internacional se producirá este mismo fin de semana. El colombiano tomará la salida este domingo en la clásica francesa París-Chauny, marcando el reinicio de su temporada en el viejo continente.
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Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *29 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)
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Daniel Felipe Martínez gana de forma espectacular la cuarta etapa de la CRO Race
El ciclista colombiano del Red Bull – BORA – hansgrohe, Daniel Felipe Martínez, se impuso de forma escpectacular en la cuarta etapa de la CRO Race, una de las jornadas más exigentes de la carrera croata. El escarabajo mostro un gran nivel en un trazado catalogado como un auténtico «rompe-piernas» y firmando un gran triunfo que lo acerca en la clasificación general.
La exigente jornada, que conectó las ciudades de Pula y Rijeka a lo largo de 160 kilómetros, supuso un desafío extremo para el pelotón debido a sus 2,470 metros de desnivel positivo. El recorrido estuvo marcado por constantes repechos y dos exigentes puertos montañosos categorizados que seleccionaron con dureza el grupo principal, sirviendo como el escenario ideal para los mejores escaladores.
En el tramo decisivo de la fracción, Martínez exhibió su potencia al consolidarse como el más fuerte dentro de una fuga integrada por cuatro corredores. En un emocionante cierre de alta velocidad, el escarabajo colombiano superó en la línea de meta al belga Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) y al esloveno Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG), quienes debieron conformarse con la segunda y tercera posición respectivamente tras no poder con la velocidad del sudamericano.
El pelotón principal, que no logró dar caza a la escapada del día, cruzó la línea de meta con un retraso de 15 segundos, encabezado por el belga Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step). Gracias a la diferencia obtenida en esta dura jornada y a las bonificaciones cosechadas, Daniel Felipe Martínez logró escalar varias posiciones en la clasificación general, quedando a tres segundos de entrar al top 10.
La prestigiosa carrera croata continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada ondulada de 164,5 kilómetros entre las ciudades de Karlovac y Sveta Nedelja, que incluye varios repechos y dos puertos de montaña de segunda categoría.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Pula – Rijeka (160 km)
|1
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:43:19
|2
|Louis Vervaeke
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Domen Novak
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|m.t.
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|0:15
|7
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:15
|8
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|9
|Dario Giuliano
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|10
|Joe Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|14:34:32
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:04
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|4
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:19
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:39
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:41
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:41
|8
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:47
|10
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:58
|11
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:01