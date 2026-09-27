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Ruta

Alejandro Callejas se corona campeón de la montaña y sella un brillante Top 10 en el Tour de Mentougou 2026

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Hace 8 mins

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El bogotano Alejandro Callejas luciendo en el podio la camiseta de las pepas rojas como el mejor escalador del Tour de Mentougou 2026. (Foto © Roojai Cycling)
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Nairo Quintana se confesó antes de su último Mundial: ”Hay que aprovechar cada momento, esto pasa muy rápido”

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El boyacense Nairo Quintana, listo para afrontar su último Mundial de Ciclismo en Ruta. (Foto © RMC)
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La neerlandesa Demi Vollering se consagró campeona del mundo para completar un año de ensueño. (Foto UCI Cycling © SWpix)
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Oficial: Germán Darío Gómez se reintegra a las filas del Team Polti Visit Malta y estará en la París-Chauny

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26 septiembre, 2026

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El santandereano Germán Darío Gómez se reintegra al Team Polti Visit Malta. (Foto © Team Polti Visit Malta)
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