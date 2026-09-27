Alejandro Callejas se corona campeón de la montaña y sella un brillante Top 10 en el Tour de Mentougou 2026

El pedalista bogotano Alejandro Callejas, integrante de la escuadra tailandesa Roojai Insurance Winspace, firmó una actuación memorable en territorio asiático al consagrarse campeón de la montaña en la segunda edición del Tour de Mentougou. El escarabajo demostró sus grandes condiciones para el ascenso a lo largo de la competencia china por etapas, logrando asegurar de manera categórica la camiseta de mejor escalador y consolidándose como una de las principales figuras de la competencia del calendario UCI.

Además de quedarse con la camiseta de pepas rojas, Callejas ratificó su regularidad al finalizar en el top 10 de la clasificación general individual. El corredor capitalino selló este destacado resultado tras reportarse en la casilla 42° de la última fracción, cruzando la línea de meta con el mismo tiempo del ganador de la jornada, el australiano Cameron Scott (Li Ning Star), en un final masivo que no alteró nada en las primeras posiciones.



Los tres campeones del Tour de Mentougou 2026. (Foto © Roojai Cycling)

La última etapa no dejó cambios en la parte alta de la general, permitiendo que el francés Joris Delbove (TotalEnergies) se coronara como el gran campeón de la carrera. Al corredor galo lo acompañaron en el podio el rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien ocupó la segunda posición, y el italiano Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), encargado de cerrar el cuadro de honor en la tercera plaza.

Por su parte, el resto de la suramericanos se clasificaron así en la ronda china. El argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) firmó una destacada presentación al clasificarse en la 6° posición de la general, mientras que el también colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) concluyó en el puesto 35° y el brasileño Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) finalizó en la casilla 39°.



Cristian Raileanu, Joris Delbove y Samuele Zoccarato, en el podio del Tour de Mentougou 2026. (Foto © Team TotalEnergies)

Clasificación General Final