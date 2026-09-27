Ruta
Alejandro Callejas se corona campeón de la montaña y sella un brillante Top 10 en el Tour de Mentougou 2026
El pedalista bogotano Alejandro Callejas, integrante de la escuadra tailandesa Roojai Insurance Winspace, firmó una actuación memorable en territorio asiático al consagrarse campeón de la montaña en la segunda edición del Tour de Mentougou. El escarabajo demostró sus grandes condiciones para el ascenso a lo largo de la competencia china por etapas, logrando asegurar de manera categórica la camiseta de mejor escalador y consolidándose como una de las principales figuras de la competencia del calendario UCI.
Además de quedarse con la camiseta de pepas rojas, Callejas ratificó su regularidad al finalizar en el top 10 de la clasificación general individual. El corredor capitalino selló este destacado resultado tras reportarse en la casilla 42° de la última fracción, cruzando la línea de meta con el mismo tiempo del ganador de la jornada, el australiano Cameron Scott (Li Ning Star), en un final masivo que no alteró nada en las primeras posiciones.
La última etapa no dejó cambios en la parte alta de la general, permitiendo que el francés Joris Delbove (TotalEnergies) se coronara como el gran campeón de la carrera. Al corredor galo lo acompañaron en el podio el rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien ocupó la segunda posición, y el italiano Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), encargado de cerrar el cuadro de honor en la tercera plaza.
Por su parte, el resto de la suramericanos se clasificaron así en la ronda china. El argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) firmó una destacada presentación al clasificarse en la 6° posición de la general, mientras que el también colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) concluyó en el puesto 35° y el brasileño Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) finalizó en la casilla 39°.
Clasificación General Final
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|8:06:13
|2
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:21
|3
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:25
|4
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:44
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:44
|6
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:45
|7
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:48
|8
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:33
|9
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|5:56
|10
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|6:36
|35
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|17:48
|39
|Nicolás Sessler
|Victoria Sports Pro Cycling
|21:15
Ruta
Nairo Quintana se confesó antes de su último Mundial: ”Hay que aprovechar cada momento, esto pasa muy rápido”
El gran referente del ciclismo mundial, Nairo Quintana, quien se despedirá de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Montreal, Canadá, marcando el cierre de un ciclo histórico tras más de 15 años de carrera profesional. El emblemático pedalista boyacense estará con al equipo élite en la exigente prueba de ruta, competencia que clausurará la cita mundialista canadiense. Nairo estará acompañado por un sólido bloque integrado por Harold Tejada, Santiago Buitrago, Sergio Higuita y Brandon Rivera, quienes buscarán dejar en alto el pabellón nacional.
En un emotivo diálogo con nuestro director, Héctor Urrego Caballero, el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España confesó el torbellino de sentimientos que le genera esta última participación en una cita mundialista. “Una sensación muy agridulce, porque es la última vez que voy a tener este sentimiento, además es el Mundial, representar a mi país para mí siempre es un orgullo y mañana será un gran día para todos nosotros”, manifestó el ciclista, reconociendo el honor de vestir nuevamente la camiseta tricolor en el importante evento internacional.
En la charla, Quintana también habló del recorrido: “Es difícil, claramente tiene una particularidad, y es que es para especialistas de un día, para clasicómanos, gente con muchísima potencia para esos repechos tan cortos, pero estamos bien y preparados para darle una mano a Tejada y Buitrago, que terminaron bien la Vuelta a España”, agregó el escarabajo.
El formidable pedalista boyacense, también recordó sus mejores momentos a lo largo de su carrera. “Sin duda el 2016, verdad que fue un año, en el que de inicio a fin lo hice muy bien, con grandes éxitos, que sirvieron para motivar a muchos ciclistas”, añadió el oriundo de Cómbita, Boyacá.
Para cerrar, el ‘escarabajo’ de 36 años, le envió un mensaje a las nuevas generaciones: “Hay que aprovechar cada momento, esto pasa muy rápido, hay que vivir intensamente con calidad, con honestidad y siempre a tope”, con esa convicción, Quintana afrontará sus últimos kilómetros mundialistas.
Ruta
Demi Vollering hace historia en Montreal: Giro, Tour y Mundial en una temporada perfecta
La ciclista neerlandesa Demi Vollering se consagró como la nueva campeona del mundo de ciclismo en ruta tras una batalla épica de 180 kilómetros en Montreal. La corredora de los Países Bajos demostró su poderío físico y mental en un circuito sumamente exigente que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último instante. La carrera se terminó resolviendo en un electrizante sprint final donde Vollering impuso su punta de velocidad.
La definición del campeonato ofreció un duelo memorable entre las máximas figuras del pelotón internacional. Vollering se impuso en el mano a mano definitivo frente a la polaca Kasia Niewiadoma-Phinney, quien tuvo que conformarse con la medalla de plata. Por su parte, la experimentada italiana Elisa Longo Borghini completó el podio al cruzar la meta en la tercera posición, a solo cuatro segundos de la ganadora.
Con este histórico triunfo, la neerlandesa de 29 años le puso el moño a una temporada extraordinaria. El maillot arcoíris se suma a un palmarés impecable en este 2026, año en el que Vollering también se coronó campeona del Giro de Italia Femenino y del Tour de Francia. Esta triple corona la consolida de manera indiscutible como la ciclista más dominante del planeta.
Por el lado de las representantes latinoamericanas, la actuación más destacada de la jornada estuvo a cargo de la colombiana Paula Patiño, quien finalizó en el puesto 23°, a 8:24 de la ganadora. La cruz de la moneda para la delegación cafetera la vivieron Diana Peñuela y Laura Rojas, quienes se vieron obligadas a abandonar el recorrido y no consiguieron terminar la exigente prueba.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Élite Femenina
*Prueba de Fondo | Montreal – Montreal (180,1 km)
|1
|Demi Vollering
|Países Bajos
|4:45:09
|2
|Kasia Niewiadoma
|Polonia
|m.t.
|3
|Elisa Longo Borghini
|Italia
|0:04
|4
|Marlen Reusser
|Suiza
|0:08
|5
|Juliette Berthet
|Francia
|0:39
|6
|Puck Pieterse
|Países Bajos
|1:36
|7
|Célia Gery
|Francia
|2:55
|8
|Dominika Włodarczyk
|Polonia
|4:16
|9
|Maeva Squiban
|Francia
|5:48
|10
|Franziska Koch
|Alemania
|5:51
|23
|Paula Patiño
|Colombia
|8:34
|DNF
|Diana Peñuela
|Colombia
|No Finalizó
|DNF
|Laura Rojas
|Colombia
|No Finalizó
Ruta
Oficial: Germán Darío Gómez se reintegra a las filas del Team Polti Visit Malta y estará en la París-Chauny
Por fin se hizo oficial la primicia que dio RMC, con el reintegro de Germán Darío Gómez Becerra a las filas del Team Polti VisitMalta. El pedalista santandereano fue habilitado para regresar a la competencia profesional.
El conjunto italiano comunicó la reincorporación inmediata del ciclista colombiano a la actividad del equipo, luego de que las investigaciones de la International Testing Agency (ITA) confirmaran de manera oficial que su resultado analítico adverso se debió a una contaminación alimentaria.
El escarabajo, bicampeón de la Vuelta a la Juventud, se encontraba suspendido provisionalmente tras detectarse una anomalía en un control. Sin embargo, tras un riguroso análisis del caso, las autoridades de la ITA determinaron que el hallazgo fue provocado por el consumo de carne contaminada.
La escuadra italiana de categoría UCI ProTeam acogió con beneplácito la conclusión del procedimiento y la plena reincorporación de Germán, a quien respaldo desde el primer momento y durante todo el proceso. El director del equipo celebró la resolución del caso y confirmó que el pedalista de 25 años se reintegra inmediatamente a la plantilla.
El regreso oficial de Gómez a los grandes escenarios del ciclismo internacional se producirá este mismo fin de semana. El colombiano tomará la salida este domingo en la clásica francesa París-Chauny, marcando el reinicio de su temporada en el viejo continente.