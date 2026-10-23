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Alejandro Callejas ficha por el China Anta Mentech para la temporada 2027

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El bogotano Alejandro Callejas llega al China Anta Mentech Cycling Team tras destacarse con el Roojai Insurance Winspace. (Foto © Roojai Cycling)
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