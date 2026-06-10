Alastair Christie Johnston se queda con el segundo capítulo del Tour de Gyeongnam 2026

Cinco días antes de iniciar el Giro Next Gen, la organización de la carrera al mando de RCS Sport, la misma que organiza la ‘Corsa Rosa’ de los élite, confirmó la lista oficial de participantes. En esta aparecen dos pedalistas colombianos: el antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) y el boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy).

Las mejores canteras del mundo estarán presentes en una nueva edición de la ronda italiana que por tradición y esencia, promueve a las nuevas estrellas del ciclismo mundial. Entre los pedalistas más esperados en la salida se encuentran el campeón del mundo Lorenzo Finn.

La carrera dedicada a los mejores talentos de la categoría sub-23 comenzará el 14 de junio en Reggio Calabria y finalizará el 21 de junio en L’Aquila. Serán ocho exigentes días de competición, con dos finales en alto y más de 14.000 metros de desnivel positivo.

LA BATALLA POR LA MAGLIA ROSA



El italiano Lorenzo Finn, uno de los favoritos a ganar el Giro Next Gen 2026. (Foto © Red Bull-BORA-hansgrohe)

A pesar de su caída en el Tour de los Alpes, se espera que Lorenzo Finn llegue recuperado y peleé por la ‘Maglia Rosa’. El corredor del Red Bull–Bora Hansgrohe Rookies es uno de los principales favoritos para la victoria final.

Entre sus principales rivales se encuentran Henrique Bravo, reciente ganador del Tour de Antalya y del Tour de Oberösterreich; el dúo del Bahrain Development Team, Kasper Borremans y Jan Jackowiak; el neerlandés Daan Dijkman, ganador de la Lieja-Bastogne-Lieja sub-23; el francés Remi Daumas, que impresionó en el Tour de l’Isard; el belga Kamiel Eeman, ganador del Course de la Paix; y su compatriota Matisse Van Kerckhove, vencedor del Tour de los Alpes Isère.

La lista de participantes también incluye, a otros dos ciclistas que terminaron entre los diez primeros de la edición de 2025: Matteo Vanhuffel (8º) y Matteo Scalco (9º).

LISTA OFICIAL DE PARTICIPANTES