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Al ritmo del folclor vallenato se inauguraron oficialmente los Parasuramericanos Valledupar 2026
Como si se tratase de su tradicional Festival Vallenato, la capital del Cesar fue una fiesta en la noche del domingo. Hubo acordeón, por supuesto, pero tuvo al deporte como fuente de inspiración, al inaugurarse los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 en el estadio Armando Maestre.
El evento multideportivo más importante que tendrá Colombia este año ya está oficialmente en marcha, aunque desde el jueves iniciaron las competencias en Codazzi y Valledupar con el paracycling. Y mejor marco no pudo tener la ceremonia de apertura. Las tribunas llenas del máximo escenario les dieron la bienvenida a las delegaciones de los 11 países participantes que fueron fraternidad y alegría en su recorrido.
Los para atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá́, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y, por supuesto, Colombia, disfrutaron de la ceremonia, los fuegos artificiales y la revista musical ‘El corazón del mundo’, que tuvo a 300 artistas en escena para destacar la inclusión como el propósito de las justas.
La delegación venezolana se llevó la primera ovación de los Juegos. En cada aplauso del público se reflejó la solidaridad hacia la hermana nación y el reconocimiento a los deportistas que simbolizan el deseo superación ante este difícil momento de sus compatriotas.
“Como deportista de alto rendimiento que seré siempre, se lo que significa levantarse antes de amanecer, preguntarse si habrá una nueva oportunidad y volver a intentarlo. Cuando miro a los más de mil para atletas en estos Juegos, veo una historia de disciplina e inspiración”, destacó el ministro (E) del Deporte, Óscar Figueroa, al declarar inaugurados los Parasuramericanos y destacar el trabajo articulado con el Comité Paralímpico de Las Américas, el Comité Paralímpico Colombiano, la Gobernación de Cesar y las alcaldías de Valledupar y Codazzi.
Después se encendió el fuego deportivo que será la luz de estos Juegos hasta el 15 de julio y un cierre vallenato con Wilfran Castillo que puso a bailar a los para atletas, cuyo talento seguirá siendo protagonista este lunes en los diferentes escenarios de Valledupar.
*Con Información Prensa Mindeporte
Ruta
Tour de Francia: Tadej Pogacar gana la tercera etapa con Richard Carapaz 3° y Sergio Higuita 15°
En un final picando hacia arriba, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) no le dio espació a sus rivales y ganó la tercera etapa del Tour de Francia, una jornada exigente de 196 kilómetros, disputada entre Granollers y Les Angles.
El campeón del mundo ratificó su favoritismo y en un final vibrante, Pogi mostró toda su potencia y se adjudicó un triunfazo que le dio el liderato por las bonificaciones. El segundo lugar fue para su máximo rival, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y tercero se reportó el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).
En cuanto a los colombianos, Sergio Higuita (XDS Astana Team) fue el mejor de los nuestros en el puesto 15° a 18 segundos del ganador, luego le siguieron Egan Bernal (Netcompany Ineos) finalizó 17°, Harold Tejada (XDS Astana Team) 25°, Einer Rubio (Movistar Team) 54°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) llegó rezagado en el ‘Grupetto de los Sprinters’.
La fuga del día la animaron el huilense Harold Tejada, quien estuvo acompañado Raúl García Pierna, Nelson Oliveira, Magnus Cort, Matteo Vercher, Louis Vervaeke, Luke Plapp, Mauro Schmid, Mads Pedersen, George Bennett, Alex Baudin, Vlad Van Mechelen y Clément Braz. El grupo en cabeza de carrera logró sacar más de dos minutos de ventaja, pero el escarabajo sufrió kilómetros más adelante y quedó rezagado.
La ronda francesa continuará este martes con la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas que llevará a los pedalistas de Carcassonne hasta Foix a lo largo de 181,9 kilómetros.
Tour de Francia (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Granollers – Les Angles (195,9 km)
|15
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:18
|17
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|0:18
|25
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:57
|54
|Einer Rubio
|Movistar Team
|13:35
|161
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|36:30
Clasificación General Individual
|18
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|3:23
|21
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|4:15
|23
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|4:38
|71
|Einer Rubio
|Movistar Team
|30:37
|160
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|54:12
Ruta
¡Imparable! Lorenzo Finn consigue su segunda victoria y lidera el Sibiu Cycling Tour; Iván Ramiro sube al 5° puesto
¡Cero y van dos! El italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganó de forma espectacular la etapa reina y es el virtual campeón del Sibiu Cycling Tour 2026, en una jornada de 157,4 kilómetros, donde predominó en el terreno montañoso con un final en alto de categoría especial.
El campeón del mundo sub-23, que alcanzó su sexta victoria de la temporada, fue nuevamente el más fuerte en los kilómetros finales y le ganó el duelo a sus compañeros de fuga. Segundo entró el neerlandés Wout Poels (Unibet Rose Rockets) y tercero se reportó el sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling).
Con relación al único colombiano en competencia, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) cumplíó una destacada actuación y se clasificó en el 5° puesto a solo 40 segundos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, con su victoria el italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe) se afianzó en el liderato. El podio parcial lo completan el sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling) y el británico Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
La prestigiosa carrera rumana del calendario UCI finalizará este martes con otra etapa ondulada de 181,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sibiu, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Matthew Riccitello, campeón del año pasado.
Sibiu Cycling Tour (2.1)
Resultados Etapa 3 | Sibiu – Bâlea Lac (157,4 km)
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:43:16
|2
|Wout Poels
|Unibet Rose Rockets
|0:13
|3
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:13
|4
|Mark Donovan
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:20
|5
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:40
|6
|Walter Calzoni
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:22
|7
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|1:42
|8
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:28
|9
|Jannis Peter
|Unibet Rose Rockets
|1:32
Clasificación General Individual
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|10:07:18
|2
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:55
|3
|Mark Donovan
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|1:46
|4
|Wout Poels
|Unibet Rose Rockets
|2:07
|5
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|2:42
|6
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|2:55
|7
|Walter Calzoni
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|2:58
|8
|Adrià Pericas
|Unibet Rose Rockets
|3:03
|9
|Jannis Peter
|UAE Team Emirates – XRG
|3:13
|10
|Pablo Torres
|UAE Team Emirates – XRG
|3:49
MountainBike
Daniela Gaviria, una de las protagonistas de la cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB
La pista de La Enterradora, en Guarne, fue el escenario de la cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB, donde el GW Erco Sportfitness firmó una destacada actuación de la mano de Daniela Gaviria, quien se llevó la victoria en la categoría damas única en la prueba de Cross-Country Olímpico (XCO).
“Tuve buenas sensaciones y logré obtener el primer lugar. El clima fue muy seco, había mucho polvo y había que correr a un ritmo constante para soportar todas las vueltas. Esta victoria me motiva aún más para seguir entrenando fuerte y llegar en una mejor condición al Campeonato Nacional. Estoy contenta ya que me pude medir cómo estoy de cara a las próximas carreras”, dijo Gaviria.
En una jornada marcada por el calor, el polvo y un trazado exigente y técnico, que estuvo marcado por ascensos prolongados, también se destacó Jerónimo Bedoya que ratificó su buena condición, controlando la competencia durante las cinco vueltas y demostrando un excelente nivel competitivo a solo dos semanas del Campeonato Nacional.
“Fue un circuito muy duro, muy exigente y muy bien trazado, que realmente nos ayuda para la preparación del próximo Campeonato Nacional en 15 días. Después de cinco vueltas logré ganar esta carrera. Me voy con buenas piernas y ahora queda terminar de ajustar los entrenamientos para el Nacional”, afirmó Bedoya tras cruzar la meta.
Otra de los corredores destacados fue Santiago Quintero, quien, pese a pertenecer a la categoría júnior, tuvo que competir en Élite debido a que no se abrió su categoría. Lejos de verse afectado por el cambio, Quintero protagonizó una brillante presentación al finalizar en la segunda posición, compitiendo de tú a tú frente a corredores de mayor experiencia.
“Fue una pista bastante dura y el calor también hizo la carrera muy exigente. Fueron cinco vueltas muy sufridas corriendo con la categoría Élite, pero al final pude obtener el segundo puesto. Es una muy buena preparación para lo que será el Campeonato Nacional“, concluyó Quintero.
*Con infirmación GW Erco Sportfitness