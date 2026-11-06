Ruta
Agua Marina Espínola ficha por el Aromitalia Vaiano y continuará su carrera en Europa
La ciclista paraguaya Agua Marina Espínola dará un giro clave a su carrera profesional en Europa al confirmarse su fichaje por el equipo italiano Aromitalia Vaiano para la próxima temporada. La máxima exponente en la historia del ciclismo de su país cerrará así una etapa competitiva en el territorio francés, donde defendió los colores del Team Abadie Magnan. Con este importante movimiento de mercado, la suramericana busca consolidar su presencia en las competencias más exigentes del calendario internacional.
El cambio de Espínola llega en un momento de plena madurez deportiva, impulsado por sus recientes e históricos éxitos en el continente americano. La paraguaya viene de firmar una actuación consagratoria al coronarse subcampeona de la Vuelta del Uruguay Femenina, un logro que ratifica su gran condición, lo que despertó el interés de la emblemática escuadra de la Toscana, que integraron en el pasado las colombianas Sérika Guluma y Jessica Parra.
Con su llegada al Aromitalia Vaiano, Espínola se integrará a una estructura de enorme tradición en el ciclismo femenino que le otorgará el protagonismo necesario para encarar las grandes citas del calendario europeo. El equipo italiano confía en la experiencia, la solvencia en la contrarreloj y la capacidad de liderazgo de la sudamericana para encabezar sus filas.
Este nuevo desafío en el Viejo Continente representa un paso estratégico fundamental en la planificación de la pedalista, quien mantiene la mirada fija en el ciclo olímpico. Al asegurar su continuidad en la élite europea dentro de una formación tan competitiva, Espínola no solo buscará sumar nuevas victorias a su palmarés personal, sino también cosechar los puntos necesarios para asegurar su presencia en los próximos Juegos Olímpicos.
Ruta
Tour Colombia Sistecrédito 2027: este sería el recorrido de las seis etapas por carreteras de Antioquia
El Tour Colombia Sistecrédito 2027 comienza a revelar algunos de los detalles de su esperado regreso al calendario internacional. La quinta edición de la carrera, programada del 26 al 31 de enero de 2027, se disputará íntegramente en Antioquia, con Medellín como epicentro y seis jornadas que combinarían circuitos rompepiernas y exigentes ascensos por las tradicionales carreteras del departamento.
Aunque la organización no oficializó el recorrido durante la ceremonia de presentación de la edición 2027 realizada este jueves 5 de noviembre en Medellín, Mundo Ciclístico conoció una de las propuestas de trazado que se contemplan para la competencia, en la que Medellín y el Oriente antioqueño tendrían especial protagonismo.
La carrera comenzaría el martes 26 de enero, con una etapa de salida y llegada en Medellín, sobre un recorrido que se extendería por el norte del Valle de Aburrá y varios sectores tradicionales del ciclismo antioqueño, como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Para el miércoles 27 de enero, la segunda jornada tendría como punto de partida y llegada a Llanogrande, trasladando el protagonismo al Oriente antioqueño, con posibles pasos por Guarne, Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral y San Antonio de Pereira, sectores habituales de entrenamiento de numerosas figuras del pelotón nacional e internacional.
El jueves 28 de enero, la tercera fracción se disputaría con salida y llegada en El Carmen de Viboral, municipio de gran tradición ciclística, con pasos por el Alto de La Virgen y el Alto del Nano. Mientras tanto, el viernes 29 de enero, los corredores afrontarían una nueva jornada con inicio y final en Llanogrande, sobre un circuito que podría convertirse en uno de los principales escenarios de la carrera.
La quinta etapa, prevista para el sábado 30 de enero, llevaría al pelotón desde Llanogrande hasta La Unión, en una jornada que podría resultar decisiva para los aspirantes al título, con un recorrido que contemplaría cuatro circuitos por el Alto del Nano, Don Diego y El Retiro.
El gran desenlace estaría reservado para el domingo 31 de enero, con una sexta y última etapa que llegaría al Alto de Las Palmas, en un recorrido similar al que definió la edición de 2019. De confirmarse esta propuesta, la competencia terminaría con una exigente jornada de montaña, en la que los favoritos podrían disputar hasta los últimos kilómetros la clasificación general del Tour Colombia 2027.
El posible recorrido conocido por Mundo Ciclístico refleja la intención de ofrecer una carrera atractiva, aprovechando la geografía montañosa, la infraestructura vial y la enorme tradición deportiva de Antioquia. Además de Medellín, varios municipios del Oriente antioqueño tendrían la oportunidad de recibir a los mejores corredores del país y a los equipos y figuras internacionales que tomarán parte en esta nueva edición.
El Tour Colombia, que ha tenido como campeones a Egan Bernal (2018), Miguel Ángel López (2019), Sergio Higuita (2020) y Rodrigo Contreras (2024), buscará recuperar el protagonismo internacional que alcanzó en sus primeras ediciones. Por ahora, las fechas y la realización íntegra por carreteras antioqueñas están confirmadas, mientras que las salidas, llegadas y características de las seis etapas permanecen sujetas a la presentación oficial del recorrido, en otro evento que se realizaría en las próximas semanas.
Ruta
Tour de Burkina Faso: Riahi Anes gana el octavo capítulo y Paul Daumont es el nuevo líder
El ciclista argelino Riahi Anes se impuso en la octava etapa del Tour de Burkina Faso, logrando así su segunda victoria en la presente edición de la prestigiosa carrera africana. El recorrido del día constó de 153,5 kilómetros, conectando a la capital, Uagadugú, con la ciudad de Koupéla.
Anes detuvo el cronómetro en 3 horas, 23 minutos y 54 segundos, registrando una impresionante velocidad media de aproximadamente 45 km/h. Completaron el podio del día el marroquí Youssef Bdadou, en la segunda posición, y el local Paul Daumont, quien cruzó la meta en el tercer lugar.
La gran noticia de la jornada la protagonizó precisamente el burkinés Daumont, cuya destacada actuación le permitió convertirse en el nuevo líder general de la competencia, desplazando de la primera posición al sudafricano Gustav Basson (Tshenolo Pro Cycling Team), y de ahora en adelante vestirá la codiciada camiseta amarilla a falta de dos etapas.
La tradicional carrera africana del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará su marcha este sábado con la disputa de la novena etapa. La caravana multicolor partirá La ciudad de Tenkodogo hasta la ciudad de Ziniaré para recorrer 167,5 kilómetros.
Tour de Burkina Faso (2.2)
Resultados 8 Etapa | Uagadugú – Koupéla (153,1 km)
|1
|Anes Riahi
|Selección de Argelia
|2
|Youssef Bdadou
|Selección de Marruecos
|3
|Paul Daumont
|Selección de Burkina Faso
|4
|Hamza Amari
|Selección de Argelia
Ruta
Giro de Italia 2027: el salvaje recorrido de la edición 110 con Gavia, Mortirolo y el temible Monte Zoncolan
El Giro de Italia presentó oficialmente en Roma el recorrido de su edición 110, una de las más exigentes de los últimos tiempos. La primera gran vuelta de la temporada 2027 contará con un trazado sumamente montañoso de 3.418 kilómetros y un imponente desnivel acumulado de 50.250 metros. Con este diseño, la organización busca asegurar un espectáculo vibrante de principio a fin, consolidando a la ronda italiana como la cita por excelencia para los mejores escaladores del pelotón internacional.
La famosa ‘Corsa Rosa’ comenzará el sábado 8 de mayo con una etapa de 172 kilómetros en Trieste, ciudad que acogerá tanto la salida como la llegada de la jornada inaugural. La internacionalización de la carrera llegará muy pronto, ya que al día siguiente el pelotón vivirá una breve incursión en Eslovenia durante la segunda etapa, la cual unirá a las localidades de Liubliana y Koper. Tras este arranque transfronterizo, la caravana ciclista se adentrará por completo en territorio italiano para afrontar tres semanas de pura intensidad.
El diseño del recorrido promete emociones fuertes y batallas memorables gracias a la inclusión de siete exigentes llegadas en alto y dos jornadas clave al cronómetro. Esta combinación obligará a los aspirantes a la clasificación general a mantener una regularidad absoluta, donde el cronómetro penalizará a los escaladores puros y los empinados ascensos dictarán la sentencia definitiva de la competencia.
La alta montaña será el escenario donde se decidirá la gloria, destacando el regreso de cumbres que forman parte de la mitología del ciclismo italiano. Los míticos ascensos a Gavia, Mortirolo y el temible Monte Zoncolan seguramente definirán el rumbo de la prueba antes del broche final en Roma, ciudad que por quinta edición consecutiva coronará al portador definitivo de la prestigiosa maglia rosa.
Datos clave del recorrido del Giro 2027
• Grande Partenza en Italia y con Guiño a Pogacar: arrancará en Trieste con una etapa de 172 kilómetros y pasará por Eslovenia, la tierra de Tadej Pogacar en su segunda jornada.
• Dos jornadas al cronómetro: tendrá dos jornadas que totalizan 56,9 kilómetros: una cronoescalada de 19,6 km en la etapa 7 (Sulmona-Campo di Giove) y una crono llana de 37,3 km en la etapa 15, que conectará el Autódromo de Monza con Milán.
• Grandes Montañas y Finales en Alto Imperdibles: Habrá un total de 7 finales en alto. Regresan míticas subidas de la historia del ciclismo como el Monte Zoncolan (por Ovaro, etapa 20), un doble paso por el Mortirolo y el Passo Gavia (Cima Coppi de la edición), donde Nairo Quintana gestó su victoria en el Giro 2014.
• Final Romano: Fiel a la tradición reciente, terminará con un circuito urbano en Roma.