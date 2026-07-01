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“Afrontamos con la máxima ilusión las llegadas masivas con nuestro sprinter Fernando Gaviria”: José Miguel Fernández, director del Caja Rural
El director deportivo del Caja Rural-Seguros RGA, el español José Miguel Fernández, quien encara con la máxima ilusión la presencia de sus pupilos en el Tour de Francia deposita toda su confianza en el sprinter antioqueño Fernando Gaviria. “Si hay opción de victoria, lo más factible será jugar la baza al sprint con el colombiano”, dijo Fernández, en declaraciones recogidas por el equipo español.
El actual director deportivo de la escuadra española tuvo grandes elogios para el velocista del grupo escogido para la ronda francesa. Gaviria ha cumplido aceptable temporada, alcanzando importantes puestos de honor y trece top 10 que le convierten en la referencia absoluta para los sprints.
“Afrontamos con la máxima ilusión las llegadas masivas con nuestro sprinter Fernando Gaviria. Sabemos que es uno de los mayores desafíos del ciclismo, pero Fernando ya sabe lo que significa ganar en el Tour, y nuestro objetivo será arroparle de la mejor manera posible para que pueda luchar por la victoria”, agregó el técnico español.
Por último, el director general del conjunto navarro se refirió a la responsabilidad de estar en una grande. “Estamos muy ilusionados ante esta gran oportunidad para el equipo. Participar en el Tour de Francia supone un orgullo enorme y queremos corresponder a la confianza que ASO ha depositado en nosotros dando el máximo en cada etapa y siendo fieles a nuestro estilo de correr”, concluyó Fernández.
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El GW Erco Sportfitness afrontará con toda la pesada la Vuelta al Putumayo
El equipo continental GW Erco Sportfitness ya tiene definida la plantilla con la que afrontará la Vuelta al Putumayo, competencia que se disputará del 2 al 5 de julio y que reunirá a varios de los mejores corredores del país en las categorías élite y sub-23.
La formación dirigida por Luis Alfonso Cely estará representada por Santiago Garzón, Robinson López, Juan Carlos López, Alexander Gil, Camilo Gómez, Brandon Rojas, Yonatan Castro y Brayan Obando, quienes integrarán el primer equipo. El segundo estará conformado por Daniel Carvajal, Sebastián Pinilla, Felipe Bravo, William Quintero y Juan Pinto, corredores que asumirán el reto de disputar una de las pruebas más tradicionales del sur del país.
La competencia arrancará este jueves 2 de julio, el pelotón afrontará la primera fracción con salida desde el parque principal de San Francisco, un recorrido de 127 kilómetros que pasará por Sibundoy, Colón y Santiago, antes de finalizar en el exigente Alto de Santiago, escenario donde se conocerán los primeros líderes de la carrera.
El recorrido continuará el viernes 3 de julio con una etapa de 147 kilómetros entre Mocoa y Valle del Guamuez (La Hormiga). La tercera jornada, prevista para el sábado 4 de julio, llevará a los corredores desde San Miguel hasta Mocoa sobre 157 kilómetros, mientras que la competencia concluirá el domingo 5 de julio con un circuito urbano en Mocoa, donde quedarán definidos los campeones de la décima edición.
“Traemos a los corredores que estarán disputando la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia. Tras la cancelación de la Vuelta a Antioquia buscamos una carrera que nos permitiera mantener el nivel competitivo del equipo. Queremos responder al respaldo que ha recibido este evento y pelear los primeros lugares tanto en la categoría élite como en la sub-23”, manifestó el deportivo Luis Alfonso Cely.
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Egan Bernal, la gran e inesperada novedad del Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026
El Netcompany Ineos confirmó su nómina para el Tour de Francia y la principal novedad es la presencia de Egan Bernal, quien modificó su calendario ante la lesión del británico Oscar Onley. Inicialmente, el zipaquireño tenía como principal objetivo disputar la Vuelta a España, luego de completar un gran Giro de Italia en el que terminó dentro del top 10.
“El Tour de Francia es una carrera especial para mí; estoy agradecido y feliz de volver a competir a este nivel. Me siento bien, estoy motivado y listo para darlo todo por este grupo de corredores”, dijo Bernal, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo, que tenido un notable rendimiento en el transcurso de esta temporada, estará acompañado por una palntilla curtida en Grandes Vueltas: Thymen Arensman, Tobias Foss, Filippo Ganna, Dorian Godon, Michal Kwiatkowski, Kevin Vauquelin y Joshua Tarling.
“Este equipo cuenta con grandes corredores a los que da gusto ver competir. Tendrán libertad de correr de forma agresiva a lo largo de las tres semanas. La fortuna favorece a los valientes. No hemos venido a este Tour para limitarnos a seguir la carrera, sino para marcar su desarrollo”, indicó Geraint Thomas, director de carreras de la escuadra británica.
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Emma Siegers gana la jornada inaugural de la Vuelta a Portugal Femenina; Beatriz Morales la mejor suramericana
La primera etapa de la Vuelta a Portugal Femenina 2026 la ganó la belga Emma Siegers (AG Insurance Soudal Devo Team). A la corredora europea la escoltó la española Maite Urteaga (Eulen-Amenabar) a 17 segundos.
La mejor suramericana de la jornada fue la chilena Beatriz Morales (Maiatos Women’s Cycling Team) en la casilla 78° a más de seis minutos de la ganadora, mientras que la colombiana Diana Corrales (Maiatos Women’s Cycling Team) se reportó en el puesto 111° a 31:29 de Siegers.
El inicio de la carrera lusa contó con algunas subidas en la fase final de los 106,6 kilómetros recorridos entre Amadora y Vila Franca de Xira. Especialmente la parte final fue difícil, y fue precisamente allí donde se presentaron los ataques definitivos.
La carrera portuguesa para mujeres continuará este jueves con el segundo capítulo, una jornada llana entre Montijo y Tomar, en un recorrido de 124,7 kilómetros.
Volta a Portugal Feminina (2.2)
Resultados Etapa 1 | Amadora – Vila Franca de Xira (106,6 km)
|1
|Emma Siegers
|AG Insurance – Soudal Cycling Team
|2:50:59
|2
|Maite Urteaga
|Grupo Eulen-Amenabar
|0:17
|3
|Annelies Nijssen
|Lotto-Intermarché Ladies
|0:24
|4
|Kiara Lylyk
|Mayenne-Monbana-Mypie
|0:28
|5
|Victoire Berteau
|Cofidis Women Team
|0:28
|6
|Linda Riedmann
|Lotto-Intermarché Ladies
|0:31
|7
|Nadia Quagliotto
|Cofidis Women Team
|0:33
|8
|Sidney Swierenga
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:35
|9
|Natalie Quinn
|Mayenne-Monbana-Mypie
|0:35
|10
|Eva Yaguez
|Cantabria Rio Miera
|0:35
|11
|Justine Gegu
|Mayenne-Monbana-Mypie
|0:38
|12
|Matilde Vitillo
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|0:38
|13
|Tamara Seijas
|Team Farto
|0:38
|78
|Beatriz Morales
|Maiatos Women’s Cycling Team
|6:55
|111
|Diana Corrales
|Maiatos Women’s Cycling Team
|31:29