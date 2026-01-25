Adrián Bustamante sigue en racha victoriosa y gana la Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta

En el municipio de Guaduas se disputó, como es costumbre en los últimos años, una nueva edición de la Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta, en la que Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la categoría élite y Santiago Silva entre los sub-23 se llevaron la victoria.

La carrera cundinamarquesa, que se realizó con el apoyo de la Escuela de Ciclismo Adolfo Rico, hizo parte de la programación y celebración de los 230 años del natalicio de la Heroína de la Independencia de Colombia, Policarpa Salavarrieta.

El boyacense Bustamante, que hace dos semanas ganó el Circuito de Jenesano, sucedió en el palmarés de la tradicional competencia cundinamarquesa a su paisano Robinson López, campeón del año pasado.

“La segunda vez que puedo estar aquí. La verdad me gusta cuando se puede participar en estos eventos, es una manera de probar uno, de forzar y no estar uno solo entrenando en carretera. Esperamos encontrarnos bien en el campeonato nacional y que todo marche de la mejor forma”, dijo Bustamante en declaraciones recogidas por Hablemos de Ciclismo.

La prueba, que sirvió de preparación para los Campeonatos Nacionales Ruta, también contó con el apoyo y patrocinio de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Diego Jiménez y la Dirección de Deporte y Recreación que lidera Ángela González.

Podio Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta

Categoría Élite

🥇 Adrián Bustamante –

🥈 David Guavita – Movistar Best PC

🥉 Brayan Báez – Team Zapien Zacapu

*Categoría Sub-23

🥇 Santiago Silva

🥈 Juan David Bernal

Últimos Ganadores de la Copa Policarpa Salavarrieta

2026 – Élite: Adrián Bustamante y Sub-23: Santiago Silva

2025 – Élite: Robinson López y Sub-23: Esteban Hoyos

2023 – Élite: Luis Carlos Chía y Sub-23: Santiago Ábreo

2022 – Élite: Wilson Rodríguez y Sub-23: Óscar Téllez

2020 – Élite: Róbigzon Oyola y Sub-23: Camilo Ardila