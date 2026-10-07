Ruta
Adrián Bustamante, refuerzo de lujo del GW Erco Sportfitness para el cierre de temporada
El pedalista boyacense Adrián Bustamante vuelve a vestir los colores del GW Erco Sportfitness para afrontar el cierre de la temporada 2026. El ciclista, quien viene de cumplir una temporada en Europa con el GI Group Holding – Simoldes – UDO, se reincorpora a la formación colombiana.
Luego de finalizar su calendario europeo a comienzos de septiembre, Bustamante recibió la oportunidad de regresar al equipo y sumar más días de competencia en Colombia. Su primera cita será la Vuelta a Nariño, carrera que servirá como preparación de cara al Clásico RCN.
“Me encontraba en Europa este año, haciendo la temporada 2026 con el equipo, pero allí se termina rápido, terminó los primeros días de septiembre y quería hacer unos días más de carrera. Tenía aquí la oportunidad con el profe de venir a hacer principalmente el Clásico y ahora estamos aquí en Tumaco para hacer una previa preparatoria a lo que será el Clásico en esta Vuelta a Nariño”, señaló Adrián Bustamante.
El corredor llega con el objetivo de aportar su experiencia y respaldo a los principales hombres del GW Erco Sportfitness, especialmente a Santiago Garzón, quien será una de las cartas del equipo para disputar la clasificación general del Clásico RCN.
“Venimos con ganas, estamos muy positivos, de intentar hacer buenos resultados para el equipo, apoyar primeramente a los líderes que están ahí, a Garzón que es el hombre principal a disputar la general del Clásico RCN y espero estar ahí con ellos para acompañarlos, para brindarles mi conocimiento e intentar hacer lo mejor por el equipo”, agregó Bustamante.
Con su reincorporación, el equipo dirigido por Luis Alfonso Cely suma una pieza de experiencia para afrontar las últimas competencias del calendario nacional, comenzando con la Vuelta a Nariño y con la mirada puesta en el Clásico RCN.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
Ruta
Orgullo Paisa hace el 1-2 en el segundo capítulo de la Clásica El Carmen de Viboral con Jhonatan Restrepo y Alejandro Osorio
El experimentado ciclista caldense Jhonatan ‘El Pacora’ Restrepo, al servicio del Orgullo Paisa, se impuso con autoridad en la primera etapa en línea de la Clásica de El Carmen de Viboral. En un final electrizante que ratificó el dominio de su equipo, Restrepo cruzó la línea de meta en primer en el circuito de La Aurora. Su compañero de equipo, el actual campeón nacional Alejandro Osorio, lo escoltó en la segunda posición, firmando un espectacular uno-dos para la escuadra antioqueña en esta tradicional competencia.
Con este resultado, la clasificación general individual no sufrió alteraciones en su parte más alta y mantiene al carmelitano Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) sólidamente al comando de la carrera. El liderato del corredor local se afianzó gracias al trabajo estratégico de su equipo en los kilómetros finales. El podio parcial de la «Grande de Antioquia» lo completan el propio Jhonatan Restrepo en la segunda plaza y el tolimense Camilo Ardila, del equipo NU Colombia, quien se mantiene al acecho en la tercera posición.
La jornada estuvo marcada por una alta exigencia táctica en el circuito urbano y rural de 5,6 kilómetros por vuelta, donde los favoritos midieron fuerzas de cara a lo que resta de la competencia. El Orgullo Paisa supo controlar los intentos de fuga de los equipos rivales, manteniendo un ritmo alto que seleccionó el grupo principal y les permitió rematar con éxito, desatando la euforia de los aficionados locales que se apostaron a los lados de la vía.
La carrera antioqueña continuará este jueves con la disputa de la esperada etapa reina, una jornada que promete revolucionar la clasificación general. Los ciclistas tomarán la salida en el municipio de El Carmen de Viboral y se enfrentarán a un trazado de alta montaña con destino a Abejorral, donde los escaladores tendrán el protagonismo absoluto en los duros ascensos que caracterizan a esta subregión del Oriente Antioqueño.
Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Élite
Resultados Etapa 2 | Circuito Urbano (61,5 km)
|1
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|1:27:11″
|2
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Julián Manrique
|Nu Colombia
|m.t.
|4
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|m.t.
|5
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|1:50:09″
|2
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|0:38
|3
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:59
|4
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|1:02
|5
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|1:12
Ruta
Vuelta a Venezuela: Nicolás Gómez gana al sprint la cuarta etapa y José Misael Urián sigue líder
El sprinter antioqueño Nicolás Gómez, integrante del equipo GW Erco Sportfitness, salió vencedor este miércoles en la cuarta etapa de la Vuelta a Venezuela 2026. La jornada, que se disputó entre la localidad de Quíbor, en el estado Lara, y Araure, en Portuguesa, se definió en un vibrante remate de velocidad pura donde el pedalista carmelitano demostró sus excelsas condiciones como embalador para cruzar la línea de meta en la primera posición.
El podio del día reflejó la intensa batalla entre los locales y los extranjeros. Detrás de Gómez, el segundo lugar fue para el venezolano Edwin Torres, representante de la Lotería del Táchira, quien estuvo muy cerca de regalarle una alegría a la afición local. La tercera posición en el sprint final la ocupó el también paisa Christian Vélez, del Team Sistecrédito, consolidando un protagonismo notable para los colombianos.
El remate masivo mantuvo la adrenalina al máximo y sirvió para definir las posiciones de honor de la jornada. El selecto grupo de los cinco mejores del día lo completaron dos destacados ciclistas venezolanos: Leangel Linarez, del equipo portugués Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, que ingresó en la cuarta casilla, mientras que el joven talento Arlex Méndez, ficha de la Lotería del Táchira, cerró el lote principal en el quinto puesto demostrando la consistencia de su escuadra en las etapas de transición.
En cuanto a la clasificación general individual no sufrió alteraciones en su parte más alta. El colombiano José Misael Urián, portando los colores del Team Sistecrédito, supo sortear los peligros del terreno llano y el fuerte viento para resguardar con éxito su camiseta amarilla. Urián se mantiene firme en el primer lugar.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 4 | Quibor › Araure (154 km)
|1
|Nicolás Gómez
|GW Erco Sportfitness
|3:11:05″
|2
|Edwin Torres
|Lotería del Táchira
|m.t.
|3
|Cristian Vélez
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|4
|Leangel Linarez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|m.t.
|5
|Arlex Méndez
|Lotería del Táchira
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|14:17:35″
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:07
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:27
|4
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Sportfitness
|0:41
|5
|Erick Fernando Pozo
|Best PC
|0:42
Ruta
Primoz Roglic vuela en casa y se corona campeón de Europa en la contrarreloj
El experimentado pedalista esloveno Primoz Roglic fue profeta en su tierra y conquistó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual del Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta 2026, disputada en su tierra natal.
El veterano corredor de 36 años detuvo el cronómetro en un tiempo de 28 minutos y 16 segundos, una marca inalcanzable que le permitió vestirse con el maillot europeo por primera vez en su exitosa carrera deportiva profesional.
La competencia, celebrada sobre un exigente circuito de 22,1 kilómetros con salida y llegada en Šenčur, Eslovenia, estuvo marcada por un trazado quebrado que favoreció las condiciones de escalador de Roglic, quien cimentó su victoria principalmente en el tramo de ascenso hacia Možjanca, donde registró el mejor tiempo intermedio, ventaja que supo administrar con solidez hasta el final.
El podio continental de la categoría élite masculina lo completaron dos franceses, cuyos representantes ofrecieron una batalla sumamente reñida. La medalla de plata quedó en manos del francés Bruno Armirail, quien culminó a solo 7 segundos del ganador, mientras que su compatriota Maxime Decomble se adjudicó la medalla de bronce al finalizar la prueba a 29 segundos de la punta.
Campeonato Europeo de Ruta – Resultados CRI *Categoría Élite
|1
|Primoz Roglic
|Eslovenia
|28:16
|2
|Bruno Armirail
|Francia
|0:07
|3
|Maxime Decomble
|Francia
|0:29
|4
|Ilan Van Wilder
|Bélgica
|0:33
|5
|Stefan Küng
|Suiza
|0:35
|6
|Kasper Asgreen
|Dinamarca
|0:45
|7
|Marco Frigo
|Italia
|0:55
|8
|Jakob Söderqvist
|Suecia
|0:56
|9
|Callum Thornley
|Gran Bretaña
|0:56
|10
|Iván Romeo
|España
|0:58