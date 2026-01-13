Adrián Bustamante gana la edición 18 del Circuito de Jenesano; Andrés Mancipe y Jeisson Casallas completan el podio

El boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ganó la edición 18 del Circuito de Jenesano, competencia que abrió el calendario ciclístico en Boyacá. En la prueba enmarcada en las festividades del municipio boyacense se dieron cita varios corredores del pelotón nacional de las categorías élite y sub-23.

El oriundo de Boavita, Boyacá, que logró su primer título del año, estuvo acompañado en el podio por Andrés Mancipe (Old Team – Lasal Cocinas) y Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.



Salida del Circuito Ciclístico de Jenesano 2026. (Foto Facebook © Noticiclismo Jenesano Boyacá)

Bustamante sucedió a Jefferson Ruiz en el palmarés de la carrera, que se disputa la encantadora población boyacense situada al occidente del departamento de Boyacá, que contó con la participación de ilustres nombres del pelotón colombiano.

La próxima cita del calendario nacional será en el Circuito Ciclístico Ángel Miguel Sanabria, una de las tradicionales carreras del calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo, que se disputará este 17 de enero.

Resultados Circuito Ciclístico de Jenesano 2026