Connect with us

Ruta

Adrián Bustamante gana la edición 18 del Circuito de Jenesano; Andrés Mancipe y Jeisson Casallas completan el podio

Publicado

Hace 3 horas

el

El boyacense Adrián Bustamante ganó el Circuito Ciclístico de Jenesano 2026. (Foto Facebook © Siguiendo la Rueda)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

“Tuvimos un momento de crisis y los venezolanos aprovecharon”: Brandon Vega tras su buena actuación en la cuarta etapa en el Táchira

Publicado

Hace 1 hora

el

12 enero, 2026

Por

Brandon Vega, el mejor colombiano de la Vuelta del Táchira 2026, luego de cuatro etapas. (Foto © GW Erco SportFitness)
Seguir leyendo

Ruta

“De cara a la general nos va a ir muy bien”: Alexander Gil que se metió al top 10 de la Vuelta al Táchira

Publicado

Hace 4 horas

el

12 enero, 2026

Por

El escalador antioqueño Alexander Gil subió al 8° puesto de la general en la Vuelta a al Táchira 2026. (Foto Facebook © Alexander Gil)
Seguir leyendo

Ruta

El Equipo Kern Pharma ratifica su confianza en Iván Ramiro Sosa y extiende su vínculo

Publicado

Hace 5 horas

el

12 enero, 2026

Por

El pedalista cundinamarqués Iván Ramiro Sosa cumplirá su segunda temporada con el Kern Pharma. (Foto © Kern Pharma)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.