Actuación excepcional del GW Erco Sportfitness en la tercera válida de la Copa Nacional de MTB

El GW Erco Sportfitness firmó un fin de semana excepcional en la tercera válida de la Copa Nacional de MTB UCI C1, que se llevó a cabo en Cota, Cundinamarca. En una jornada que también otorgó importantes puntos UCI para las principales competiciones internacionales de la temporada, el equipo festejó la victoria de élite de Jhonatan Botero, conservó el primer puesto en la Copa Nacional en las categorías Élite y Sub-23, y observó cómo Daniela Gaviria amplió su liderazgo en la categoría Junior Damas.

Botero ganó la categoría élite con un tiempo de 1:05:21, superando por apenas diez segundos a Iván Felipe López tras un intenso duelo. Con este resultado, “Chuky” llegó a 116 puntos, producto de dos victorias consecutivas y un segundo lugar en la primera válida, consolidándose como líder absoluto de la Copa Nacional y ampliando su ventaja sobre sus principales rivales.

“Muy contento con el rendimiento que estamos teniendo. Nos llevamos el primer lugar, sumamos puntos UCI para el ranking y esta carrera fue una muy buena preparación para lo que viene: el viaje a Brasil, el Campeonato Nacional y posteriormente los Juegos Centroamericanos. Es una gran victoria para mí y para todo el equipo“, manifestó Chuky al finalizar la prueba.



Jhonatan Botero, ganador en la categoría élite. (Foto © GW Erco Sportfitness)

En la categoría junior damas, Daniela Gaviria volvió a coronarse campeona tras dominar de principio a fin el recorrido. Daniela registró un tiempo de 57:45, siendo la única competidora capaz de completar el circuito por debajo de la hora, además de cruzar la meta con una diferencia de 2 minutos y 7 segundos sobre la segunda corredora. El triunfo le permitió alcanzar el puntaje perfecto de 120 unidades, gracias a tres victorias consecutivas, consolidándose como líder absoluta de la Copa Nacional.

Los buenos resultados del equipo también estuvieron acompañados por la destacada presentación del junior Santiago Quintero, quien aprovechó la competencia UCI C1 para sumar 90 puntos que fortalecen su posición en el ranking mundial de cara al Campeonato Mundial de MTB. “Fue una prueba muy dura, en una pista muy exigente como la de Cota. Conseguimos puntos muy importantes para el ranking mundial y creo que con este resultado puedo ubicarme entre los tres mejores del escalafón. Me voy muy contento con las sensaciones y el resultado obtenido“, afirmó Quintero.

El director deportivo, Héctor Pérez, resaltó el valor estratégico de los resultados conseguidos durante la válida, especialmente por tratarse de una competencia UCI. “Nos deja muy buenos dividendos. Los puntos obtenidos por Jhonnatan fortalecen su posición en el ranking UCI y mantienen vivas las aspiraciones de Colombia de conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos. Daniela y Santiago también dieron un paso muy importante pensando en el ranking mundial y en lograr una posición privilegiada para la salida del Campeonato Mundial. Nos vamos muy satisfechos y esperamos mantener este nivel para el Campeonato Nacional“, señaló.

El equipo se quedará en Cundinamarca por unos días más, donde seguirá preparándose con una nueva competencia antes de encarar los retos internacionales de la temporada. El objetivo de Jhonatan Botero es llegar en óptimas condiciones a los Juegos Centroamericanos, por lo cual su trabajo estará centrado en eso; mientras que Santiago Quintero y Daniela Gaviria continuarán perfeccionando su desempeño para el Campeonato Mundial de MTB.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness