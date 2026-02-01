Connect with us

Ruta

¡A pura velocidad! Arne Marit sale victorioso en el Trofeo Palma con César Macías y Antonio Prieto en el top 15

Publicado

Hace 49 mins

el

El belga Arne Marit ganó el Trofeo Palma 2026. (Foto Red Bull – BORA – hansgrohe © Getty Sport)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Challenge de Mallorca 2026: así quedaron los latinoamericanos en la última carrera

Publicado

Hace 14 mins

el

1 febrero, 2026

Por

La nómina del Petrolike que participó en el Trofeo Palma 2026. (Foto © Petrolike)
Seguir leyendo

Ruta

Arianna Fidanza suma más victorias para el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi y se queda con la Pionera Race

Publicado

Hace 1 hora

el

1 febrero, 2026

Por

La italiana Arianna Fidanza sganó la segunda edición de la Pionera Race. (Foto Laboral Kutxa - Fundación Euskadi © Esencia Ciclista)
Seguir leyendo

Ruta

Tobias Lund Andresen gana la Cadel Evans Great Ocean Road Race con Santiago Buitrago en el top 20

Publicado

Hace 2 horas

el

1 febrero, 2026

Por

El danés Tobias Lund Andresen ganó la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2026. (Foto Decathlon CMA CGM Team © Getty Sport)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.