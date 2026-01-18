A los 35 años Jorge Abreu se consagra campeón de la edición 61 de la Vuelta al Táchira; dos escarabajos en el top 5

La edición 61 de la Vuelta al Táchira quedó en manos del venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga JHS). El corredor de 35 años, ganador de la cuarta etapa, defendió sin problemas el liderato en la jornada final, disputada entre las ciudades de Ureña y San Cristóbal.

El podio de la ronda tachirense, carrera perteneciente al calendario UCI, lo completaron el local Diego Alejandro Méndez (Lotería del Táchira Servitel) y el colombiano Brandon Vega (GW Erco SportFitness), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

El top 5 lo completaron el venezolano Carlos Gálviz (Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte) y el experimentado pedalista antioqueño Alexander Gil (GW Erco SportFitness).

Colombia se despidió con un espectacular triunfo en la última etapa, ganada por el corredor paisa Alexander Gil (GW Erco SportFitness), luego de escaparse y trasegar en solitario los últimos kilómetros.



El antioqueño Alexander Gil ganó la última etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)

RESUTADOS ÚLTIMA ETAPA

1 Alexander Gil GW Erco SportFitness 2:42:38 2 Jesús Goyo Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga 1:14 3 Diego Méndez Lotería del Táchira Servitel 1:14 4 Brandon Vega GW Erco SportFitness 1:14 5 Carlos Gálviz Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte 1:24

TOP 5 DE LA VUELTA AL TÁCHIRA