Ruta
¡A lo clasicómano! Alex Aranburu gana la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco con Harold Tejada 15°
¡Coronó la fuga! Alex Aranburu (Cofidis) salió victorioso en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 tras ganarle el duelo a sus compañeros de escapada. El corredor español se llevó el triunfo, tras recorrer 167,2 kilómetros por los alrededores del municipio de Galdakao, en la de la provincia de Vizcaya.
Aranburu, que atacó en la fase final de la jornada, se impuso por delante del noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y del italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), segundo y tercero respectivamente.
El huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) se clasificó en el puesto 15°, siendo el mejor colombiano de la jornada de perfil ondulado, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se retiró de la carrera.
En lo referente a la clasificación general, todo siguió igual en los primeros puestos con el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) al comando, escoltado por dos hombres del Red Bull – BORA – hansgrohe: el esloveno Primož Roglič 2° y el alemán Florian Lipowitz 3°.
La Itzulia continuará este viernes con la disputa del quinto capítulo, una jornada rompe-piernas de 176,2 kilómetros con ocho puertos de montaña categorizados, que llevará a los pedalistas por los alrededores de la ciudad de Eibar, en la provincia de Guipúzcoa.
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Galdakao – Galdakao (167,2 km)
|1
|Alex Aranburu
|Cofidis
|3:55:15
|2
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:04
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:06
|4
|Ion Izagirre
|Cofidis
|0:07
|5
|Guillaume Martin-Guyonnet
|Groupama-FDJ United
|0:13
|6
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|0:14
|7
|Juan Pedro López
|Movistar Team
|0:14
|8
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:14
|9
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:17
|10
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|0:24
|11
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|0:24
|12
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|13
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|0:34
|14
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:34
|15
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:34
Clasificación General Individual
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|12:03:53
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:19
|3
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:28
|4
|Ion Izagirre
|Cofidis
|2:29
|5
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:34
|6
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|2:47
|7
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|2:51
|8
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:08
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|3:21
|10
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|3:22
|11
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|3:42
|12
|Javier Romo
|Movistar Team
|3:57
Ruta
El Sistecrédito manda en la Clásica de Anapoima entre los juveniles con Emanuel Restrepo en el liderato
En un final lleno de emociones, Duván Yesid Urián (Team Sistecrédito) se quedó con la segunda etapa en línea de la Clásica de Anapoima 2026, que contó con un recorrido de 50 kilómetros con llegada al Alto de la Cabra.
En los kilómetros definitivos se vieron varios ataques y uno de ellos fue aprovechado por Urián, quien llegó en solitario a la meta, escoltado muy de cerca por su compañero de equipo Emanuel Restrepo, que con su segundo puesto logró apoderarse del liderato.
Precisamente, refiriéndonos a la clasificación general, en esta se presentaron cambios importantes. De esta manera, Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) se encaramó al primer puesto y aventaja por 8 segundos a Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El carmen de Viboral), quien se encuentra 2°. El podio parcial lo completa Luis Andrés Santana (Team Boyacá Es Para Vivirla).
La carrera cundinamarquesa se definirá este viernes con la disputa de la tradicional contrarreloj individual de 13 kilómetros entre Apulo y Anapoima, donde conoceremos al sucesor de Kevin Rincón, campeón del año pasado entre los júnior.
Ruta
Victoria de Calum Johnston en el inicio del Tour de Mersín con Juan Manuel Barboza 13°
La primera etapa del Tour de Mersín 2026 quedó en manos de Calum Johnston (Li Ning Star). El pedalista britanico fue el más fuerte de la escapada y logró la victoria, luego de recorrer 114 kilómetros entre las localidades turcas de Anamur y Aydincik.
Johnston, que alcanzó su primera victoria como profesional, superó a su compañeros de fuga, el turco Serdar Depe (Spor Toto Cycling Team) y el kazajo Rudolf Remkhi (Mugla Büyüksehir Belediye Spor Kulübü), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
El único comombiano en competencia, El cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) tuvo una destacada actuación, ingresando en el puesto 13°, a 17 segundos del vencedor.
La carrera turca continuará este viernes con la segunda etapa, una jornada ondulada de 124,2 kilómetros entre Gülnar y Erdemli, que incluye un premio de montaña categorizado, en un final totalmente llano.
Tour de Mersín (2.2)
Resultados Etapa 1 | Anamur – Aydincik (Aynalıgöl Mağarası) (114 km)
|1
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|2:39:07
|2
|Serdar Depe
|Spor Toto Cycling Team
|m.t.
|3
|Rudolf Remkhi
|Mugla Büyüksehir Belediye Spor Kulübü
|0:02
|4
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:02
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:03
|6
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|0:03
|7
|Tomas Pridal
|Team United Shipping
|0:03
|8
|Lennert Teugels
|Tarteletto-Isorex
|0:05
|9
|Gianni Marchand
|Tarteletto-Isorex
|0:05
|10
|Desta Amaniel Teweldemedhn
|Team Amani
|0:05
|11
|Burak Abay
|Konya Büyüksehir Belediye Spor
|0:09
|12
|Lucas Jacques
|Color Code-Alu Center
|0:09
|13
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:17
Ruta
Egan Bernal confirmó su participación en el Giro de Italia en medio de problemas con la renovación de su pasaporte
El formidable rutero colombiano, Egan Bernal, sorprendió a todos con su presencia en una de las sedes de la Cancillería en Bogotá. El zipaquireño, que apareció en el punto de atención vestido con su uniforme del Ineos Grenadiers y acompañado de su bicicleta, confirmó que estará en el Giro de Italia 2026.
Bernal expuso públicamente las dificultades que ha enfrentado con el proceso de renovación de su pasaporte, en medio de la cuenta regresiva para su viaje a territorio italiano, donde terminará de prepararse para la ‘Corsa Rosa’, la primer gran vuelta del calendario ciclístico, que se se disputará del 8 al 31 de mayo.
Según se conoció, el escarabajo no ha logrado completar la renovación del documento por inconvenientes relacionados con fallos en el sistema de citas y con las demoras en la atención para el trámite que se vienen presentando en varias ciudades del país.
“Venía renovar el pasaporte porque viajo el domingo, pero el sistema estaba colapsado. Voy a correr el Giro de Italia y me toca renovarlo para poder viajar”, dijo Bernal, que está teniendo problemas para renovar su pasaporte, un trámite clave para conseguir viajar a Europa.