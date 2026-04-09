¡A lo clasicómano! Alex Aranburu gana la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco con Harold Tejada 15°

¡Coronó la fuga! Alex Aranburu (Cofidis) salió victorioso en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 tras ganarle el duelo a sus compañeros de escapada. El corredor español se llevó el triunfo, tras recorrer 167,2 kilómetros por los alrededores del municipio de Galdakao, en la de la provincia de Vizcaya.

Aranburu, que atacó en la fase final de la jornada, se impuso por delante del noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y del italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), segundo y tercero respectivamente.

El huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) se clasificó en el puesto 15°, siendo el mejor colombiano de la jornada de perfil ondulado, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se retiró de la carrera.

En lo referente a la clasificación general, todo siguió igual en los primeros puestos con el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) al comando, escoltado por dos hombres del Red Bull – BORA – hansgrohe: el esloveno Primož Roglič 2° y el alemán Florian Lipowitz 3°.

La Itzulia continuará este viernes con la disputa del quinto capítulo, una jornada rompe-piernas de 176,2 kilómetros con ocho puertos de montaña categorizados, que llevará a los pedalistas por los alrededores de la ciudad de Eibar, en la provincia de Guipúzcoa.

¡QUÉ ARRANQUE DE ÁLEX ARANBURU!



Con un cierre espectacular, el español se quedó con el primer lugar de la Etapa 4 de la Itzulia Basque Country.



Su tiempo fue de 3hrs, 55 min y 15 seg.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/SCNuDnwYuc — DSPORTS (@DSports) April 9, 2026

Itzulia Basque Country (2.UWT)

Resultados Etapa 4 | Galdakao – Galdakao (167,2 km)

1 Alex Aranburu Cofidis 3:55:15 2 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 0:04 3 Christian Scaroni XDS Astana Team 0:06 4 Ion Izagirre Cofidis 0:07 5 Guillaume Martin-Guyonnet Groupama-FDJ United 0:13 6 Pello Bilbao Bahrain Victorious 0:14 7 Juan Pedro López Movistar Team 0:14 8 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:14 9 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 0:17 10 Igor Arrieta UAE Team Emirates-XRG 0:24 11 Emiel Verstrynge Alpecin-Premier Tech 0:24 12 Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike 0:34 13 Alex Baudin EF Education-EasyPost 0:34 14 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 0:34 15 Harold Tejada XDS Astana Team 0:34



Paul Seixas, líder de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto © Decathlon CMA CGM Team)

Clasificación General Individual