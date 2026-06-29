Ruta
El Bahrain Victorious desveló a sus elegidos para el Tour de Francia 2026; Santiago Buitrago se quedó fuera de la lista
Le llegó la hora al Bahrain Victorious de revelar a sus ocho elegidos para el Tour de Francia 2026. Con una plantilla equilibrada, cuyo objetivo principal es conseguir victorias de etapa durante las tres semanas, sin perder de vista la clasificación general con Antonio Tiberi, quien aspira a estar entre los diez primeros. El bogotano Santiago Buitrago se quedó por fuera de la lista.
La edición 113 del Tour de Francia arranca en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros, la primera de este tipo la carrera francesa desde 2019 con Cataluña como protagonista, mientras que la tercera etapa ingresará en territorio francés.
A Tiberi le acompañará en la montaña Damiano Caruso, quien encabeza un experimentado grupo de escaladores. En la que será su última participación en la ronda gala, Caruso buscará completar la hazaña de ganar una etapa en las tres Grandes Vueltas, desempeñando una vez más un papel fundamental en la montaña tras su excepcional apoyo a Afonso Eulálio durante el Giro de Italia.
Para ganar etapas designaron a Matej Mohorič, tres veces ganador de etapa en el Tour y Lenny Martínez, que se ha consolidado como uno de los mejores escaladores del pelotón desde que se unió al Bahrain Victorious en 2025, mientras que para las etapas llanas, Phil Bauhaus liderará las ambiciones del equipo en las llegadas masivas.
Completan la alineación el experimentado capitán de ruta Kamil Gradek y el australiano Rob Stannard, quienes brindarán un apoyo fundamental durante las tres semanas. Además del belga Vlad Van Mechelen, quien debutará en el Tour.
“Llegamos con un equipo muy equilibrado. Nuestro principal objetivo es luchar por las victorias de etapa, a la vez que apoyaremos a Antonio Tiberi en la clasificación general. Creemos que puede aspirar a estar entre los diez primeros. El Tour es una carrera diferente y es su primera participación, pero cuenta con un sólido grupo de ciclistas experimentados a su alrededor para apoyarlo durante las tres semanas”, dijo el director deportivo, Roman Kreuziger.
Ruta
Camilo Ardila se consagró campeón de la octava edición de la Clásica Cuna de la Libertad
El fin de semana, el municipio de El Retiro, Antioquia, se convirtió en el epicentro del ciclismo nacional con la octava edición de la Clásica Cuna de la Libertad, que fue ganada por Camilo Ardila (NU Colombia), quien sucedió en el palmares a Óscar Fernández, campeón el año pasado.
La programación de la carrera antioqueña en la categoría élite, constó de dos días de competencia, el primero una contrarreloj individual y la jornada final con el tradicional circuito urbano, que terminó con dominio total del equipo continental NU Colombia.
Ardila, que alcanzó su primer título del año, estuvo acompañado en el podio por dos de sus compañeros: Cristian Rico y Óscar Fernández, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El top cinco lo completaron Bernardo Suaza (Orgullo Paisa) y Sebastián Castaño (Team Sistecrédito).
La última etapa de la competencia paisa la ganó Juan Pablo Ortega (NU Colombia), quien protagonizó un emocionante embalaje para quedarse con el triunfo por delante de Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness) y de Juan Esteban Arango.
Juan Pablo Ortega ganó la última etapa de Clásica Cuna de la Libertad 2026. (Foto Archivo © RMC)
Clásica Cuna de la Libertad 2026
Resultados Circuito Final
|1
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|58:53″
|2
|Nicolás Gómez
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|3
|Juan Esteban Arango
|Selección Colombia
|m.t.
|4
|Emanuel Ortiz
|Nu Colombia
|m.t.
|5
|Cristian Moncada
|Avinal-Alcaldía el Carmen de Viboral
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:07:40″
|2
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:04
|3
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:11
|4
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|0:19
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:22
RESULTADOS COMPLETOS
Ruta
Cycling Academy Project: una nueva plataforma europea para formar el futuro del ciclismo
El ciclismo joven europeo sigue produciendo talento de enorme proyección, pero muchos corredores no logran alcanzar su verdadero potencial por falta de estructura, visibilidad, internacionalización y respaldo económico sostenido. En ese escenario nace Cycling Academy Project, una iniciativa que no quiere presentarse únicamente como un equipo ciclista en Europa, sino como una plataforma internacional de desarrollo ciclista pensada para acompañar a las nuevas generaciones hacia el ciclismo profesional.
Con una visión construida desde España, Francia, Italia y Bélgica, el proyecto propone una mentalidad europea desde el primer día. La idea es que los jóvenes ciclistas crezcan compitiendo en diferentes entornos, culturas y estilos de carrera, entendiendo que el ciclismo moderno exige mucho más que talento físico: requiere formación, disciplina, estrategia, adaptación y una estructura capaz de proyectarlos más allá de los circuitos locales.
Al frente deportivo aparece Jorge Armando Tarazona Ortiz, director deportivo nivel 3, ex corredor y técnico especializado en el desarrollo de jóvenes talentos y estructuras de alto rendimiento. Su experiencia en categorías élite y sub-23, así como en equipos y clubes de formación, le da al proyecto una base deportiva orientada a la creación de corredores completos, preparados física, táctica, mental y humanamente para las exigencias del ciclismo actual.
Cycling Academy Project se sostiene sobre cinco pilares fundamentales: deporte, desarrollo, comunicación, igualdad e internacionalización. En lo deportivo, plantea competición real en calendario europeo; en el desarrollo, formación técnica, física y mental; en comunicación, producción audiovisual constante; en igualdad, una estructura masculina y femenina bajo la misma filosofía; y en internacionalización, presencia estratégica en cuatro de los mercados más importantes del ciclismo europeo.
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es su apuesta por la igualdad como estructura real y no como discurso. El proyecto contempla oportunidades, recursos, staff técnico, calendario competitivo y visibilidad audiovisual para hombres y mujeres bajo una misma narrativa de crecimiento. En un momento clave para el ciclismo femenino, esta visión representa una oportunidad para construir desde la base un modelo más equilibrado, moderno y sostenible.
La estructura inicial contempla 16 corredores entre 16 y 19 años, seleccionados de España, Francia, Italia y Bélgica, acompañados por un staff técnico, vehículos de apoyo, logística internacional y producción audiovisual durante toda la temporada. El modelo plantea un camino progresivo desde la academia hasta una futura estructura continental y profesional, con una hoja de ruta que proyecta lanzamiento en 2026, consolidación en 2027, ascenso a categoría Continental en 2028 y una plataforma profesional consolidada en 2029.
Para las marcas, Cycling Academy Project propone una relación que va mucho más allá de poner un logo en un maillot. El patrocinio deportivo se plantea como una alianza estratégica con presencia en equipación, vehículos, redes sociales, videos, campañas personalizadas, activaciones, experiencias VIP, eventos corporativos y contenido emocional. La promesa es clara: cada carrera, cada corredor y cada kilómetro pueden convertirse en una historia capaz de generar visibilidad, posicionamiento y conexión con nuevas audiencias.
Con una inversión anual proyectada de 200.000 euros, el proyecto busca marcas patrocinadoras con visión en sectores como salud, nutrición, sostenibilidad, tecnología, innovación, lifestyle y deporte. Su propuesta se completa con reporting para patrocinadores, contratos profesionales, transparencia financiera, protección reputacional y tolerancia cero frente al dopaje. En un ciclismo que necesita nuevas estructuras para su talento joven, Cycling Academy Project invita a los patrocinadores a entrar desde el origen y ser parte de una historia que quiere crecer con valores, contenido, comunidad y futuro.
Ruta
Estos son los nuevos campeones nacionales de ruta en Europa
Como es costumbre en los últimos años, antes de arrancar el Tour de Francia, se disputaron este fin de semana en los países europeos las pruebas de ruta que otrogaron los respectivos títulos nacionales.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados de la categoría élite en la rama masculina, en los campeonatos más importantes del viejo continente.
*Resultados – España (211 km)
|1
|Marcel Camprubí
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|5:01:09
|2
|Joel Nicolau
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:05
|3
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|0:11
|4
|Joan Bou
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:43
|5
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|1:05
*Resultados – Gran Bretaña (187 km)
|1
|Fred Wright
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|4:15:47
|2
|Lewis Askey
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Connor Swift
|Netcompany INEOS
|m.t.
|4
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Dev
|0:17
|5
|Mattie Dodd
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:17
*Resultados – Italia (225 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|4:52:40
|2
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|m.t.
|3
|Alessandro Romele
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Luca Colnaghi
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|5
|Marco Manenti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
*Resultados – Bélgica (240 km)
|1
|Rune Herregodts
|UAE Team Emirates-XRG
|4:49:32
|2
|Jonas Rickaert
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|3
|Fabio Van den Bossche
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Quinten Hermans
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:40
|5
|Thibau Nys
|Lidl-Trek
|0:40
*Resultados – Alemania (191,1 km)
|1
|Felix Engelhardt
|Team Jayco-AlUla
|4:38:38
|2
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Nico Denz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|4
|Nils Politt
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|5
|Georg Zimmermann
|Lotto-Intermarché
|m.t.
*Resultados – Francia (241,8 km)
|1
|Romain Grégoire
|Groupama-FDJ United
|5:12:47
|2
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:13
|3
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|0:14
|4
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|0:22
|5
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:26
*Resultados – Portugal (181 km)
|1
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|4:03:37
|2
|Afonso Silva
|Team Tavira
|0:18
|3
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|0:30
|4
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|0:48
|5
|Fabio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:48
*Resultados – Países Bajos (160,2 km)
|1
|Wilco Kelderman
|Team Visma | Lease a Bike
|4:05:42
|2
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|1:18
|3
|Jochem Kerckhaert
|BEAT CC p/b Saxo
|1:18
|4
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|1:44
|5
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|1:44
*Resultados – Dinamarca (218,6 km)
|1
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|4:26:01
|2
|Anders Foldager
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|3
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|m.t.
|4
|Rasmus Pedersen
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|5
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|m.t.
*Resultados – Eslovenia (165 km)
|1
|Roman Ermakov
|Bahrain Victorious
|3:34:51
|2
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|2:52
|3
|Tilen Finkst
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|6:34
|4
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|6:40
|5
|Matevz Govekar
|Bahrain Victorious
|7:02
*Resultados – Irlanda (156 km)
|1
|Seth Dunwoody
|Bahrain Victorious Development Team
|3:34:43
|2
|Rory Townsend
|Unibet Rose Rockets
|0:01
|3
|Finn Crockett
|VolkerWessels Cycling Team
|0:04
|4
|Conn McDunphy
|APS Pro Cycling
|0:10
|5
|Ryan Mullen
|NSN Cycling Team
|0:23
*Resultados – República Checa (209,6 km)
|1
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|4:22:20
|2
|Tomas Pridal
|Team United Shipping
|2:20
|3
|Jakub Otruba
|Caja Rural-Seguros RGA
|5:32
|4
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|11:15
|5
|Michael Kukrle
|Kasper crypto4me
|17:08
*Resultados – Austria (166,8 km)
|1
|Michael Gogl
|Alpecin-Premier Tech
|3:38:03
|2
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|3
|Marco Schrettl
|XDS Astana Team
|0:34
|4
|Emanuel Zangerle
|Team Vorarlberg
|1:49
|5
|Philipp Hofbauer
|Team Vorarlberg
|1:49
*Resultados – Luxemburgo (159 km)
|1
|Arthur Kluckers
|Tudor Pro Cycling Team
|3:16:13
|2
|Mathieu Kockelmann
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|3
|Mats Wenzel
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|4
|Loïc Bettendorff
|Hrinkow Advarics
|m.t.
|5
|Luc Wirtgen
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
*Resultados – Noruega (182,6 km)
|1
|Anders Skaarseth
|Uno-X Mobility
|4:13:39
|2
|Markus Hoelgaard
|Uno-X Mobility
|0:15
|3
|Jonas Abrahamsen
|Uno-X Mobility
|0:39
|4
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|1:10
|5
|Torstein Træen
|Uno-X Mobility
|1:35
* Resultados – Eslovaquia (183,4 km)
|1
|Lukas Kubis
|Unibet Rose Rockets
|4:30:18
|2
|Richard Riska
|Hrinkow Advarics
|3:46
|3
|Samuel Novak
|Tirol KTM Cycling Team
|5:42